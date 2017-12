Judy Dworin, el Arte de la Danza, la Poesía, la Música y el Compromiso Social

Este pasado viernes primero de diciembre a las 7:30 de la noche en el Centro Austin de las Artes del colegio Trinity en Hartford; se llevó a cabo la presentación de la obra de ballet “Emboidied Voices: Honoring Judy Dworin.” Como su nombre lo indica, éste fue un homenaje para esta artista que se ha destacado por comprometer el arte con situaciones que afectan los derechos civiles y humanos a través de la historia no solo de los Estados Unidos sino que también del mundo.

Por dos horas la audiencia tuvo la oportunidad de apreciar segmentos de trabajos coreográficos de esta artista y profesora Emérita del Departamento de Danza y Teatro, él cual ayudó a crear en este colegio universitario.

Además de su intensa labor académica que Judy llevó a cabo por 44 años, la artista fundó el “Judy Dworing Performance Project (JDPP)”, un elenco de bailarinas y otros profesionales del arte que dieron vida a una nueva expresión artística a través de la danza.

El espectáculo del primer viernes de este mes, permitió recorrer distintas producciones del elenco de Judy, entre ellos ¿dónde estás? Inspirada en la poesía de la escritora chilena Marjorie Agosin, una intelectual que tuvo que exiliarse en este país debido al golpe de estado perpetrado el 11 de septiembre de 1973.

En esa fatídica fecha, cuatro generales chilenos conspiraron con el gobierno de Richard Nixon, el partido Nacional que era una expresión de la derecha política de Chile, el grupo fascista Patria y Libertad, el Pentágono y la Central de Inteligencia estadounidense; para derrocar al gobierno progresista y constitucional del Dr. Salvador Allende asesinado durante el golpe de estado que amparó a una dictadura que duró 17 años.

La obra ¿dónde estás? puesta en escena en el 2001, causó impacto ya que rememoró la tragedia de decenas de miles de prisioneros políticos torturados en Chile y Argentina y el siniestro caso de los así llamados “desaparecidos,” personas arrestadas clandestinamente de las cuales jamás el gobierno de los generales chilenos o argentinos dieron a conocer su paradero pero que ahora se sabe, fueron enterrados clandestinamente en regimientos o arrojados desde helicópteros a volcanes, ríos o el océano.

En la presentación se reactualizaron los segmentos de danza de ¿dónde estás? coreografiados por Dworin, inspirados en la poesía de Agosín, y en las composiciones musicales de Ángela Luna Grano, una graduada del colegio Trinity y vocalista; y Juan D. Brito.

De este modo el público pudo escuchar y observar los segmentos “Song of the Dead Girls,” “Lullaby for the Disappeared,” “Mothers at Night,” y “Beyond the Dawn,” en las que participaron las bailarinas Rachel Fox, Katie Haynes, Samantha McAward, y Claire Quigley, todas ellas estudiantes de danza y actuación del colegio Trinity. En los otros segmentos actuaron Melissa Craig, Alexa Fleury, Tracy Lombardo, Heidi Klecak, Lisa Matías y Haley Zdebski del elenco de Dworin.

Las danzas de los segmentos de ¿dónde estás? fueron reactualizados por Kathy Borteck Gersten y Heidi Klecak.

“Ascending” fue otra pieza en la que se representó la separación de las madres de sus hijas. “Almost Touching” coreografiada por Dworin y reactualizada por Kathy Borteck Gersten, fue interpretada por la bailarina Haley Zdebski, en un brillante solo que demostró las cualidades escénicas de esta artista.

Culminó la primera parte del programa la presentación de la obra “My Body, My Body” creada por Dworin y en la que actuaron Lisa Matías, Alexa Fleury y Raechel Manga.

Después de la primera parte que inspiró recuerdos y nostalgia por una obra de alta calidad artística; Judy Dworin presentó un nuevo aspecto de su trabajo que en este caso es un reflejo de la situación de mujeres que cumplen sentencias de cárcel en la Institución Correccional de York, la única prisión de mujeres en Connecticut.

En este caso y como un reflejo del compromiso social de la obra de la homenajeada, se presentaron segmentos de las obras “My Shoes” (2014), y Brave in a New World (2016). A través de canto, testimonio y danza, Dworin presentó el drama que viven madres de familia en la prisión donde actuaron personas ex encarceladas.

En esta importante obra aportaron sus talentos Robin Cullen, Robin Ledbetter, Bonnie Foreshaw, Tracy Shumaker, Victoria Steele, Yalines Torres, y Brenda Williams. Las canciones fueron producto de la creación de Leslie Bird, Victoria Steele, Rowana Grady, Deborah Czarneski y Bonnie Foreshaw. Las danzas la intepretaron Mellissa Craig, Lisa Matías, y Haley Zdebski.

En conclusión, la obra de Judy Dworin trasciende el tiempo y es un modelo de compromiso entre eventos impactantes de trauma social representados en la escena. JDB