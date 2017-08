Juez Marshall Berger afirma, “no hay evidencia de acabar con segregación escolar”

El Juez Marshall Berger de la Corte Superior de Hartford fue enfático refiriéndose al mandato legal de la Corte Suprema de Connecticut ordenando al Estado de Connecticut integrar a las escuelas de Hartford, y pidiéndole a los legisladores que pusieran esta tarea encabezando su lista de prioridades.

El Juez Berger encargado de velar por el cumplimiento del mandato ha manifestado públicamente que le preocupa que las autoridades educacionales del Estado no tengan un plan para la integración racial de escuelas que continúan segregadas.

“Es alarmante que no exista una evidencia real o una indicación de un plan para el futuro,’ dijo el Juez Marshall Berger en una decisión que rechaza los esfuerzos estatales para llenar las vacantes disponibles en las escuelas magneto actualmente con menos segregación, con más niños afroamericanos o latinos provenientes del sistema escolar de Hartford.

Hasta ahora el sistema con el que funcionan las escuelas magneto concebidas como un remedio para acabar con la aguda segregación, exige que el máximo del cupo de niños negros y latinos sea el del 75%, sin embargo las autoridades estatales quiere elevar ese límite al 80%.

“Un futuro aislamiento, particularmente dentro de un plan definido para el futuro, constituye un daño irreparable para el cual no hay un adecuado remedio legal. Por lo demás un sentido de equidad y justicia no puede favorecer más segregación,” expresó el Juez en una decisión de doce páginas dada a conocer a la prensa.

Con más de la mitad de los niños y jóvenes de Hartford en edad escolar asistiendo a las escuelas públicas donde tres de cuatro estudiantes son negros o hispanos; las negociaciones para un futuro progreso que elimine la segregación y discriminación y que se llevan a cabo entre el gobernador Malloy y los abogados que representan al grupo de padres que de un modo exitoso demandó al estado estableciendo el precedente legal en el caso “Sheff v. O’Neill;” ha sido en los últimos anos un “estancamiento de procesos legales que no avanzan.”

El principal sistema hasta la fecha para lidiar con la segregación ha sido abrir en Hartford escuelas magneto con un foco académico o tecnológico especializado que atraiga a estudiantes residentes en los suburbios para que asistan a estas escuelas con una población de estudiantes minoritarios.

El año recién pasado, 7,314 estudiantes de la raza negra y latinos en edad escolar que representan un 34% de los estudiantes de la ciudad capital, asistieron a escuelas magnetos integradas con miles de estudiantes suburbanos.Otros 2,157 estudiantes que representan un 10% del total de la población escolar de Hartford, fueron transportados en buses a escuelas suburbanas.

Ambos sistemas son sin embargo muy caros especialmente en el caso de que se decida abrir nuevas escuelas magnetos en un Estado que experimenta severos déficits presupuestarios.

Sin embargo, los abogados de los padres que demandaron al Estado, han dicho que el problema de recursos disminuidos por la crisis económica no son una excusa para evitar el cumplimiento de una obligación constitucional que acabe con la segregación, por lo cual han solicitado al Juez Berger que ordene la implementación de la orden de terminar con la segregación que ordenó la Corte Suprema en el 1996.

Hasta ahora no se ha sabido de ninguna moción legal o reuniones de las dos partes en conflicto para superar el impasse.

El Juez Burger en su dictamen mostró su frustración porque los abogados no han llegado a una resolución.

“La incapacidad de los abogados de ambos lados del conflicto de no llegar a un acuerdo y resolución de este problema; es quizás el resultado de un quiebre en la comunicación entre las partes a un nivel que no ha existido en años anteriores y no hay indicaciones que se haya trabajado en conjunto como sí sucedió en años anteriores,” dictaminó el Juez Berger.

Casos en Hartford como la escuela Burns, Martin Luther King, Thirman Milner, María Colón Sánchez, entre otros establecimientos educacionales; son una dramática demostración de que existe un grave problema y que no se están respetando los mandatos constitucionales.

JDB