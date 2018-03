La amarga renuncia de Ángel Arce disminuye la representación hispana en la Legislatura

La Noticia y su Comentario

HARTFORD.- En las horas previas al cierre de la pasada edición del semanario La Voz, es decir, el jueves primero de marzo, se iba recién revelando la situación que llevó finalmente a que Ángel Arce, el representante estatal por el cuarto distrito, se viera obligado a renunciar.

Arce estuvo en la demostración efectuada el miércoles 28 de febrero apoyando un proyecto de ley que busca más recursos para las familias desplazadas por el Huracán María y que había presentado en el seno de la legislatura Juan Candelaria, el representante estatal por New Haven.

Recién se habían repartido en el Palacio de la gobernación una fotocopia denunciando los textos que Arce había enviado hacía dos años a una joven de 16 que fueron considerados demasiados afectuosos creando de hecho una nota de justificada sospecha acerca de una relación entre un adulto y una adolescente.

En la fotocopia se pedía la renuncia de Arce y en un comienzo se creyó que la publicación que llegó a las manos de muchas personas en la legislatura, era parte de una beligerante campaña política entre una lista que encabezaba Árce, y otra que se oponía a su liderazgo en el cuarto distrito que incluye un segmento del sur de Hartford y otro del centro de la ciudad.

Aunque los textos no eran obscenos, su excesiva familiaridad y ternura con la jovencita despertaron justificadamente las sospechas.

“Buenas noches mi amor, que tengas sueños dulces y gracias por llegar a mi vida,” rezaba uno de ellos que despertó el recelo de la opinión pública dando rienda suelta a justas conjeturas que ponían en tela de juicio la cordura e intenciones del legislador que cumplía cinco años en su puesto.

“Desearía que vivieras en Hartford para andar por ahí todo el tiempo,” escribía Arce a cuya edad que supera los cincuenta años, no debía ni siquiera imaginarse ese tipo de familiaridades con una muchacha de 16 a la que admiraba genuinamente por su belleza.

Finalmente, el mensaje dice: “Pienso que mantendremos muchos secretos entre nosotros,” y la sucesión de textos intolerables en una era en que la revolución digital revela lo apropiado e inapropiado.

Rumores que circulan en la legislatura indican que Arce incluso llevó a la muchacha a visitar y conocer el Capitolio y lo que nos llama la atención sin el deseo de atenuar la falta, es la amistad que tenía Ángel con la madre de la jovencita y si ella sabía de esta relación que avanzaba por la delicada línea entre lo admisible y lo inaceptable a través del sistema Messenger del portal Facebook de Arce en el 2015, cuando la joven tenía 16 años.

Hartford es una ciudad pequeña y en nuestros vecindarios todo se llega a saber tarde o temprano. El rumor no puede ser calificado de bochinche porque es una forma de protección social y es cierto el adagio de “cuando el río suena, es porque arrastra piedras.”

Una vez que la historia llegó a la primera página del periódico Hartford Courant cuya reportera recibió una copia de los textos y la denuncia en contra de Arce; el representante estatal se comunicó con Joe Aresimowicz, el portavoz de la Casa de Representantes informándole de lo que sucedía, y éste le recomendó que renunciara de inmediato a su puesto y enseguida le sacó de todos los comités de la legislatura asignados a Arce. Asimismo reaccionó el gobernador Dan Malloy y el alcalde Luke Bronin.

“Los residentes de Hartford merecen en el cuarto distrito una nueva representación en el Capitolio y ahora, después del anuncio formal de renuncia a su puesto por parte del señor Ángel Arce, seremos capaces de iniciar el proceso,” dijo Aresimowicz.

Dada lo delicado de la situación y la velada posibilidad de un delito de pedofilia o abuso de menores, la policía ha revisado acuciosamente los textos que fueron dados a conocer de una manera anónima en un paquete de hojas impresas dejado subrepticiamente en el Capitolio.

La semana pasada, la Policía Estatal entregó a la opinión pública un informe en que se concluye que los mensajes en los textos NO constituyen crímenes, pero la policía investigará cualquier otra denuncia similar siempre que la potencial víctima haga la denuncia ante las autoridades.

La reacción del alcalde Luke Bronin en cuya campaña Arce fue uno de sus principales aliados, comentó que el ahora representante en desgracia “trabajó siempre de una manera ardua y consistente para sus representados del cuarto distrito…sé que, al renunciar, desea hacer lo más apropiado para su distrito.”

Aunque la renuncia formal de Ángel Arce a su posición de representante estatal la hizo llegar recién este pasado miércoles en una declaración oficial entregada a través de su abogado Jeffrey Kestenband, expresa en lo esencial, lo siguiente.

“Ha sido un honor y privilegio para mí representar al pueblo del cuarto distrito por más de cinco años en la legislatura estatal y en el Comité del Pueblo del Partido Demócrata. Estoy orgulloso de lo que se ha logrado en este tiempo y las metas que hemos establecido para el futuro. A pesar de esto, he decidido renunciar a mi posición como representante estatal y miembro del Comité del Pueblo. No deseo que mi presencia sea una distracción en la importante labor que ocurre cada día en el Capitolio y en el Comité del Pueblo. No deseo que mi familia, amigos y partidarios sientan sobre sus hombros ninguna carga.”

En 48 horas, los integrantes del Comité del Pueblo del cuarto distrito han tenido noticias agridulces. Este pasado martes la lista incumbente triunfó por sobre otra que le desafiaba. Paradojalmente, el nombre de Ángel Arce estaba en la papeleta de votación ya que al no saberse de su renuncia sino que extraoficialmente, apareció en ella acompañada de los nombres de Arum Arulampalam, Andrea Comer, Marc DiBella, Meghan Freed, Víctor Luna Jr., Satthews, Ellen Nurse, Miguel Rivera-Nieves, Frank Sentner, Juan Torres, Kevin Vega, y Peter Yazbak.

Ahora con la renuncia de su líder, el Comité deberá enfrentar una elección especial y lidiar con la ausencia del legislador. “Apoyamos la decisión de Ángel,” manifestaron sus partidarios en las redes sociales y ahora comienza un nuevo capítulo.