La Asamblea General aprueba aumentos para los trabajadores de atención domiciliaria

Por: Mark Pazniokas / CTMIRROR.

La Asamblea General votó el miércoles para aprobar un contrato que aumentará los salarios, proporcionará compensación a los trabajadores y aumentará el pago de vacaciones para miles de asistentes de cuidado personal del sector privado que trabajan directamente con sus clientes ancianos y discapacitados, pero pagados a través de fondos estatales y federales programas.

“¡Sí, bebé!” Recibió un grito de la galería de la Cámara después de que la Cámara votara de 127 a 16 para la aprobación final del contrato negociado en nombre de los trabajadores por el Sindicato de Empleados de Cuidado de Salud de Nueva Inglaterra, Distrito 1199, con un Consejo de la Fuerza Laboral PCA según la legislación aprobada en 2012 con el apoyo del gobernador Dannel P. Malloy. El voto del Senado fue 32-0.

Los salarios por hora para la mayoría de los asistentes aumentarían el mes próximo de $ 13.53 a $ 14.75, luego continuarían aumentando en incrementos hasta llegar a $ 16.25 el 1 de julio de 2020. Serían elegibles para la cobertura de compensación laboral, mientras que todavía carecen de beneficios de salud y retiro bajo el acuerdo .

“Hoy es un buen día para muchos hombres y mujeres trabajadoras en nuestro estado”, dijo Malloy. “Estos profesionales trabajan día y noche para proporcionar cuidados críticos que salvan vidas a miles de residentes ancianos y personas con discapacidades, y lo hacen en los hogares, lo que en última instancia es mejor para los pacientes y para los contribuyentes”.

Muchos clientes se opusieron a la aprobación de la ley de 2012, diciendo que temían perder el derecho a elegir a sus asistentes de cuidado personal, a menudo una parte íntima de sus vidas. Esos temores eran infundados, y varios clientes, algunos en silla de ruedas, acudieron a la cámara de la Cámara para demostrar su apoyo al nuevo contrato.

“Eso nos dice que hicimos lo correcto”, dijo el representante Michael D’Agostino, D-Hamden, quien presentó el contrato a la Cámara.

Los 16 legisladores que votaron en contra de la aprobación fueron republicanos de la Cámara, incluidos algunos que dicen que objetaron menos los niveles salariales en el nuevo contrato que la inserción del estado de un sindicato en la relación entre los clientes mayores y discapacitados y los asistentes que los cuidan.

“No era necesario que este organismo transfiriera nuestra propia responsabilidad para financiar adecuadamente este programa a un sindicato para negociar colectivamente en nombre de los PCA”, dijo el representante Rob Sampson, R-Wolcott. “No son empleados estatales. Ellos no tienen nada en común.”mark pazniokas / ctmirror.org

Los clientes de los asistentes de cuidado personal visitaron la casa durante el debate.

David Pickus, el presidente de 1199, afiliado a SEIU, dijo que el registro contradice la afirmación de Sampson de que la participación sindical era innecesaria.

“Es una sierra vieja que no se corta”, dijo.

Sampson dijo que la medida es una bendición para SEIU, produciendo cuotas sindicales.

Pickus dijo que el sindicato cobra cuotas sobre el contrato de 2 1/4 por ciento de los salarios, hasta un máximo mensual de $ 79, de los 8,500 trabajadores cubiertos por el contrato.

La congresista Melissa H. Ziobron de East Haddam, la republicana de mayor rango en el Comité de Asignaciones, cuestionó el proceso mediante el cual se negociaron los aumentos y si el estado podía pagarlos.

Los aumentos valen $ 11.9 millones el próximo año y $ 20.2 millones en el último año del contrato. Con el aumento de los reembolsos federales, el costo para el estado es menor, oscilando entre $ 7,1 millones el próximo año y $ 11,3 millones el último año.

“Primero tenemos que hablar de nuestro presupuesto”, dijo Ziobron. “La verdadera emergencia que está sucediendo es que tenemos un déficit”.

Ziobron finalmente votó para aprobar el contrato.

“El trabajo que los asistentes de cuidado personal permiten a los residentes quedarse en sus casas”, dijo D’Agostino. “Los beneficios superan con creces los costos”.

Mary Caruso, la madre de dos jóvenes adultos que emplean asistentes de cuidado personal para ayudarlos a enfrentar la ataxia de Friedreich, una afección neurológica progresiva, observó el debate desde el frente de la cámara de la casa con su hija, Alex, que usa una silla de ruedas.

Caruso, miembro del PCA Workforce Council, dijo que apoyaba los aumentos, que según ella ayudarán a producir una fuerza de trabajo estable para los discapacitados.

Debra Hoyt, presidenta de CT Association for Healthcare at Home, advirtió que las agencias sin fines de lucro que representa su grupo no han visto aumentar las tasas de reembolso de Medicaid por 10 años, lo que significa que no pueden permitirse igualar los aumentos ahora destinados a los asistentes sindicalizados. cubierto por el nuevo contrato.

“Si bien todos valoramos a estos trabajadores y acordamos que necesitan un salario digno, los aumentos salariales de la PCA sindicalizados crearán una brecha salarial significativa entre los trabajadores de las agencias de salud en el hogar y los PCA sindicalizados”, dijo Hoyt en una carta a los legisladores. “Esta presión salarial, combinada con la escasez de personal de asistencia médica domiciliaria y la alta tasa de rotación provocará que las agencias de salud en el hogar no puedan cubrir empleos para atender a los clientes de Medicaid que necesitan atención domiciliaria”.

Jacqueline Rabe Thomas contribuyó a esta historia.