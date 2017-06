¡La autenticidad se siente de lejos!, por Carolina Soto

“Cada vez que suprimes una parte de ti o permite que otros te juzguen como pequeño, estás en esencia ignorando el manual del propietario, lo que el Creador te dio y comienzas a destruir su diseño”

— Oprah Winfrey

Hace un par de semanas en una de mis presentaciones, una de los recursos se me acerco y me dice:

“Cuando me dijeron que estarías entre los del panel, me atemorice porque tú me intimidas”.

¡Wow! Pueden imaginar mi cara de asombro. No puedo negar que el comentario me desconcertó. Muchas cosas pasaban por mi mente en ese momento porque esa era una imagen que nunca hubiese querido proyectar. Suspire… y después del comentario, me dijo que era por la forma tan segura que me proyectaba pero al compartir esta experiencia podía percibir el extraordinario ser humano que era. Ufff…

No sé si has vivido este tipo de experiencia, pero esto me llevo a la reflexión. Soy conferencista, apasionada por el emprendimiento, profesional de los recursos humanos pero lo más importante es, que quiero servir de fuente de inspiración a muchos que no tuvieron la bendición de nacer en las “condiciones adecuadas que propician el éxito”.

Sabes, hace un tiempo atrás, comencé a bloquear esas personas que hacían comentarios inapropiados, personas negativas e indiferentes a este propósito que Dios depositó en mi corazón y que abracé con mucha pasión. ¡Ajuste mi actitud y comencé asumir el papel de esa persona que quería ser!

¡Me convertí en la promotora de “misma”!

24 horas al día / 7 días a la semana

Solo se es posible avanzar cuando se crean estrategias para el futuro. La auto-promoción es un elemento crucial para el éxito. Nos posiciona en el mercado. ¿Qué cómo lo hacemos? A través de un mapa de ruta. Como si nos dirigiéramos a esas vacaciones tan esperadas y planificadas.

Crea algo con propósito.

El principal motivo para emprender algo es “qué” te mueve hacerlo. El propósito no tiene nada que ver con el dinero, ni con el poder ni mucho menos con el prestigio. De ahí mi asombro en la historia que les conté al principio de la otra panelista que me comentó que la intimidaba.

Nunca he pensado en crear por la reputación y el honor. Lo que tengo en el corazón tiene que salir y esa es la razón por la que compongo.

— Ludwig van Beethoven

El propósito se revela con estos elementos:

Autenticidad

Memorabilidad

Que sea significativo en la vida de otros

Conmovedor

Personal

Mi mensaje autentifico no tiene que ser perfecto, tiene que ser el adecuado.

Cuantas personas nos encontramos que reflejan el síndrome de súper héroes, perfectos en sus actos y en sus mensajes. Si hay algo que he aprendido en esta jornada, es que entre más sencillo es mi vocabulario, menos técnico y más directo las personas tienen a identificarse y abrasar la transformación.

Sé la mejor versiónde ti mismo.

No podrás vivir en autentica pasión, si te conformas con una vida que es menos de la que eres capaz de vivir.

—Nelson Mandela

Antes de salir a mirar a la competencia y pensar en compararnos con otros, el primer paso es mirar hacia adentro y definir nuestro ADN. Si luces ansioso por captar la atención que las personas te van a percibir como “DESESPERADO/A” y automáticamente te descalificas tu mismo. Detente, piensa y define que quieres hacer y en quien te quieres convertir. Sé autentico pero sobre todo conviértete en tu mejor promotor.

Ahora en intimidad realiza este ejercicio:

Imagina que tu vida se acaba. Escribe tres cosas que quieren que recuerden de ti. Escribe ese gran legado que dejarás a tu familia y a la sociedad.

Ahora te toca a ti, cuéntame… ¿Te has dejado influenciar por los deseos de tener éxito hasta querer copiar a alguien?

