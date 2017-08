La comunidad venezolana en Connecticut levanta su voz

…en contra a la dictadura y le envía un contundente mensaje al dictador Nicolás Maduro. Queremos que se largue de Venezuela junto a los indignos que violan los derechos humanos diariamente.

No más represión, no más asesinatos liberarnos de esta dictadura que lleva plantada por más de 18 años y ha cobrado muchas víctimas, ya basta de violaciones a los derechos humanos del venezolano.

Se violan las leyes Desde hace mucho rato, la Asamblea no ha tenido poder real para cumplir sus funciones. Sus competencias han sido completamente tomadas por el Tribunal, solo que por decisiones individuales. Se trata de una acción de facto que evolucionó a una acción explícita, donde el TSJ se evita la molestia de tomar decisiones individuales y asume todas las funciones directamente. No pasa nada en términos empíricos, sino simbólicos”. Todo lo que sucede en Venezuela circula en todas las noticias a nivel mundial.

La escasez de comida y la falta de medicina es el día a día del venezolano, hacer colas por horas y horas para solo obtener quizás arroz sin poder comprar pollo o carne por que el sueldo no alcanza y el aumento en los precios han derivado en consecuencias preocupantes en nuestro país ,ver niños comiendo de la basura, adultos, personas de tercera edad es algo que no debería suceder en pleno siglo 21, más de 25 millones de venezolanos están secuestrados por una narco dictadura dirigida por los cubanos. Nos explica Maria Hawke Activista de los Derechos Humanos y Armando Ghinaglia hay niños recién nacidos que mueren por falta de sus vacunas, otros por contaminación en los hospitales o simplemente porque las madres llegan con un cuadro de desnutrición severa, niños con cáncer, diabetes sin poder obtener sus tratamientos porque no existen

en el país, muchos han podido salir de esta pesadilla, de hecho, acá en Connecticut se estima que han llegado en estos últimos tres años de 2000 a 3000 venezolanos , y se estima un total de más de 5000 .

Hay actores importantes adicionales a lo que vemos todos los días en las noticias de nuestra comunidad en Connecticut sobre nuestro país que la crisis económica ha afectado de forma tal que la reducción del precio de una de las mayores divisas por concepto de exportación de crudo ha derivado el insostenible desangre de un pueblo que se encuentra desahuciado y sin norte para poder corregir sus fallas a nivel financiero, lo que seguirá aumentando la escasez de alimentos, de servicios de todo tipo incluyendo y siendo uno de las bases fundamentales para la sociedad la Salud.

Su grado inflacionario y su caída en el PIB y en el CPI diariamente hacen al venezolano extremadamente más pobre.

Consecuentemente con esta crisis, el abastecimiento de comida y la decadencia vertiginosa en el abastecimiento de productos básicos, esenciales para el venezolano. Lo que ha llevado al país a sumirse en una desbastadora crisis humanitaria, aún más degradante es que los organismos internacionales acopien las peticiones de las ONG y otras agencias para que el régimen dictatorial permita la apertura del canal humanitario, y la dictadura niegue la existencia de dicha crisis.

Hoy vemos que las circunstancias han cambiado con respecto también a la crisis del estamento político. A pesar de que la oposición obtuviese la mayoría de la AN, hoy se ha nombrado a través de un Fraude Electoral una AN Constituyente con poderes plenipotenciarios que busca afianzar su poder en contra de la voluntad popular y eliminar derechos básicos del ciudadano y perpetuarse en el poder eliminando los poderes legislativos para perpetuar un modelo fracasado como lo es el Comunismo imperante en Cuba, y convertir a Venezuela en una colonia Castro Comunista.

Los estados de excepción y de emergencia económica persiguen la única finalidad de seguir en el poder, con una economía controlada desde Cuba que solo conseguirá exterminar lo poco queda de nuestra productividad (pues ya se encuentra desvanecida, secuestrada, y destruida).

La Crisis ha dejado como consecuencia otros factores que involucran a través de estos años de DICTADURA más inseguridad, crímenes, pobreza, escasez de recursos para la atención médica y de servicios para los nuevos nacimientos que enmarcan las nuevas generaciones de un pueblo que una vez lo tubo todo.

Es verdad, nos precipitamos en acceder a cambiar nuestro sistema económico por una pauperra línea de Socialismo del Siglo 21, sin apreciar lo que teníamos en nuestras manos y dejamos como la Incipiente línea del Comunismo en Latinoamérica cuajara y expusiera sus heces fecales en los políticos de nuestro país para beneficios de ellos.

Han transcurridos más de 18 primaveras, no hemos visto sino la graduación de la ignorancia prevaleciente de un pueblo que no merece que lo traicionen y que otras naciones dejen incubar el deseo de ambición sobre más de 30 millones de seres humanos, quienes han aportado a todas las naciones en este continente apoyo internacional en TODOS los sectores como el Financiero, Servicios Sociales, Humanitario a regiones hermanas y principalmente en el sector Energético.

Socavadas nuestras arcas (BCV) y la depilación de nuestra riqueza por entes de otras naciones como Cuba, Irán, China, Rusia y las organizaciones energéticas y tantas otras confabuladas con el Narcotráfico, Carteles de mafias armamentistas y del crimen organizado que interna e internacionalmente han sembrado la semilla del estiércol de la Corrupción y el Crimen, amasando grandes fortunas jamás concebidas legalmente y sin ningún esfuerzo en perjuicio del venezolano de a pie.

El Socialismo del Siglo 21 llevo personeros del Gobierno y Políticos arraigados a convertirse en la carta verde para el mayor grado de corrupción que país alguno en el hemisferio haya generado millonarias fortunas a Narco gobiernos como el nuestro y aquellos países del tercer mundo que escogieron la vía más fácil para emprender su odisea de no pagar sus obligaciones sino apropiarse de nuestras finanzas e intereses públicos para su supervivencia a cambio de dineros manchados de venezolanos caídos en estas 18 primaveras.

Hoy Venezuela se desangra por un error infalible que ni usted ni todos los venezolanos supimos aceptar el consejo de la década del 60. no al comunismo, no al socialismo militarista criminal de los castros, no a la pacificación de los que un día trataron de “violar” nuestra soberanía.

Erramos por conseguir los beneficios del mal y dejarnos llevar por caminos equivocados y contra de nuestra nación.

Es por eso que un barco dejó su timón a la deriva y hoy día, en aras de nuestros valores de sociedad, queremos recordarle a los que estamos fuera de nuestro país, que la esperanza es lo último que un hombre pierde en la vida.

Maria Hawke

Activista de los Derechos Humanos

203-850-2946