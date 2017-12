¿La crisis de Venezuela siempre fue predecible?

NORWALK. El World Affairs Forum, dedicado a expandir la comprensión de los asuntos mundiales y el papel de Estados Unidos en el mundo, presentó de la serie “Grandes Decisiones” (Great Decisions) “La triste muerte de un Estado en Venezuela”, desde esa vereda el Dr. Chirstopher Sabatini, experto en temas latinoamericanos, habló sobre cómo afecta a la economía de los estadounidenses las decisiones políticas de Venezuela, más no desde el lado humanitario.

“Me preocupa mucho el caso de Venezuela porque a Perú están llegando por miles anualmente”, dijo un hombre de origen peruano que preguntó al profesor Chirstopher Sabatini, por qué no se abordan también soluciones humanitarias a la crisis venezolana. Opinión compartida de muchos venezolanos residentes en Connecticut, que también indagaron sobre si se están dando las condiciones para una posible intervención de los EEUU en la debacle política en que ha caído su país.

Sabatini, a una de las preguntas si es que la crisis de Venezuela fue predecible y prevenible él respondió: “Puede ser que nunca sepamos esto último con seguridad, pero de lo que se puede estar bastante seguro es sobre la previsibilidad de la crisis actual que hace que la falta de efectividad en la prevención potencial sea tan trágica. Hay mucha culpa para todos: los que se negaron a ver la inevitabilidad del final trágico de la Revolución Bolivariana y los que sí lo vieron y reaccionaron irresponsablemente.

Mucho antes del arresto sistemático de los presos políticos, antes del aplazamiento indefinido de las elecciones, y antes de la escasez médica y de alimentos, los politólogos, las organizaciones profesionales de derechos humanos y los economistas advertían sobre la dirección que tomaba el país el presidente Hugo Chávez. Ya sea definiendo el fenómeno no democrático del chavismo como competitivo autoritario estaba escrito en el muro hace años. Implícito en ambos era la improbabilidad -incluso la imposibilidad- de dar vuelta la esquina recreando un sistema democrático ya manipulado por completo por un estado autoritario o corrigiendo las distorsiones económicas a través de soluciones simples como la devaluación de la moneda.

Entonces, de acuerdo con que la situación de hoy era predecible, de una u otra forma, ¿por qué nadie hizo nada. El problema fue doble. Por un lado estaban aquellos que se negaban a reconocer el destino de la Revolución Bolivariana. En incontables conversaciones con líderes regionales (es decir, no venezolanos), activistas de la sociedad civil y diplomáticos, la respuesta solía ser “es un gobierno electo; y Chávez es popular.

“Es justo, pero también lo fue el ex presidente peruano Alberto Fujimori durante la mayor parte de su mandato. La esperanza implícita en esos estados era que de alguna manera la situación se resolvería por sí misma; y la respuesta fue permitir que Chávez y su gobierno fallaran y eventualmente los venezolanos se despertarían.

Lo que ese escenario nunca tuvo en cuenta fue cuánto desafiaría el régimen a las reglas y al estado para que nunca renunciara al poder, incluso después de que la popularidad del régimen hubiera seguido su curso. También ignoró la creciente evidencia de criminalidad dentro de los círculos internos del gobierno y los militares, haciendo de esto algo más que una variedad de jardín de gobierno autoritario.

Pero también hubo quienes sí vieron a dónde iba, pero se comportaron irresponsablemente de forma que impidieron una acción más constructiva. Poco después de que Chávez fue elegido, la variedad de grupos de oposición, muchos de ellos con profundos lazos con el Antiguo Régimen, salieron inmediatamente a las calles. Muchas de sus predicciones más terribles se han hecho realidad. Pero en lugar de formar un plan de organización a largo plazo, la movilización popular y la política programática, muchos optaron por un camino rápido y fácil de la esperanza de forzar la salida de un gobierno aún popular a través de marchas. Eso, por supuesto, condujo a la breve interrupción y golpe de 2002 y al regreso de Chávez al poder con más reclamos de legitimidad y herramientas para desacreditar a sus oponentes. Sin embargo, las tácticas a corto plazo continuaron, con las acusaciones de fraude electoral en el referéndum de 2004 y luego la negativa a participar en las elecciones de la Asamblea Nacional de 2005. Como resultado, fue difícil para los de afuera -gobiernos y ONGs por igual- parecen aliarse con las fuerzas desplegadas contra los gobiernos de Hugo Chávez y más tarde Nicolás Maduro.

Al final, sí, la oposición fue correcta. Predijeron el miserable final del chavismo del proyecto político autoritario. Pero sus tácticas a corto plazo hicieron poco para evitarlo menos.

Decir eso no implica, como lo hizo recientemente un estudioso de EE. UU., Que hoy la oposición tenga casi la misma culpa porque no tiene una agenda. Hoy, con el campo de juego tan inclinado a favor del gobierno y el ejército y las milicias en las calles, no hay tiempo para el desarrollo de plataformas. Esto no es Chile en 1988. Y de hecho, eso es parte del problema.

Hoy, gracias a la Carta Interamericana y la vigilancia de los grupos de la sociedad civil, muchos de los cuales se cortan la lengua durante los días de las dictaduras militares, la comunidad regional tiene la capacidad de evitar golpes militares como el que eliminó a Salvador Allende. en 1973 o al menos dar pausa a los posibles tramadores golpistas. Pero hoy en día la comprensión de la comunidad regional sobre cómo la democracia se revierte necesita una buena dosis de ciencia política y erudición. Estuvo por ahí al principio. Simplemente, nadie estaba escuchando.