“La discriminación racial al pueblo indígena aun duele mucho”

…dice Micaela Lema, Reina del Ecuador

¡A mi escuela con mi padrino y mi madrina!

STAMFORD. Las redes sociales estuvieron muy movidas siguiendo la llegada al área tri-estatal y las actividades públicas de Luz Micaela Lema Illicachi, Reina de Riobamba, una ciudad central andina del Ecuador, no solo por ser uno de los fuertes símbolos de identidad de los riobambeños, sino porque la beldad, una estudiante a punto de recibirse como abogada, es la primera mujer indígena de su país en ser coronada como Reina de su municipio.

Aunque la mayor parte de los riobambeños residentes en los Estados Unidos, prefieren no abordar el tema de su origen étnico porque consideran que es un capítulo que ni siquiera debería hablarse debido a que las únicas condiciones para ser Reina de Riobamba es ser nativa de esa ciudad, ser mujer y una joven con estudios universitarios patrocinada por una organización comunitaria o la empresa pública; requisitos que Micaela Lema los cumplió a cabalidad al representar al área rural de su ciudad.

Sin embargo, la Reina decide hablar del tema cada vez que tiene oportunidad, porque siente la obligación moral de reinvindicar a su pueblo y seguir luchando para que la discriminación racial en contra de los indígenas y los afro-ecuatorianos sea exterminada por completo en su país.

Micaela, narra con mucha emoción que sintió pánico durante todo el concurso porque tenía miedo al rechazo popular. Sentimientos que poco a poco se fueron desvaneciendo cuando el público empezó a aplaudirla en cada lugar que asistía y cuando las redes sociales se abrieron para darle espacios de mensajes positivos.

Pero, cuenta que muchas mujeres del pueblo Puruhá, etnia a la que pertenece, le dicen constantemente que no es verdad que el racismo en el Ecuador se acabó y con lágrimas casi llenas en sus ojos contó un episodio de sus vidas que dejó sin piso a su audiencia.

“Yo voy a la universidad como cualquier joven con la única diferencia que uso ropa típica (anaco o falda; reboso o manta; faja, blusa bordada y a manera de zapatos unos guaraches que se llaman apargatas). En eso, el ayudante del conductor del bus empieza este diálogo: “Vaya para atrás señora, atrás tiene puesto. ¡Usted damita, caballero! Aquí tiene asiento… Pero a la hora que sube un indígena la actitud es diferente: A ver, vos doñita María, sube, sube; pagarás el pasaje… Si que esta india apesta..”, narra con emoción la beldad que se rompe en llanto.

¿Esos son los dolores de la Reina de Riobamba?, pregunta la Voz Hispana de Connecticut, y ella responde: ¡Sí!, me duele que me digan o nos llamen “doña, longa, india, María, apestosa; Y me duele mucho!. Porque me llamo Luz Micaela Lema Illigachi, no María ni doña ni longa; afirmando que le gusta presentarse con sus dos nombres y apellidos porque es una manera de rendir homenaje a la memoria de sus padres que murieron en un accidente de autobús y que la cultivaron íntegra en su condición de indígena y de ser humano.

Inmediatamente, la pregunta obligada: “ ¿Micaela? ¿pero no cree que el racismo está en la cabeza de ustedes?, y ella responde: Talvez sí. He experimentado en estos meses de mi reinado que soy aceptada y bienvenida en la sociedad ecuatoriana y aquí en los Estados Unidos nadie me ha preguntado nada acerca de mi condición de indígena. Lo único que dicen: ¡es la Reina de Riobamba”. Y los niños solamente me dicen: “Ahí está la princesa”.

Como parte de esta experiencia de intercambio entre la cultura latinoamericana y la anglosajona; Micaela afirma que encontrarse con caucásicos estadounidenses (gringos) ha sido una experiencia enriquecedora que le ha permitido entender los mitos del imperialismo y la distancia que hay entre un pueblo noble y el sistema capitalista por excelencia.

“Tuve la fortuna de hospedarme en la casa de las familias Durrell-Godoy, Khan-Ruiz; ellos viven la bi-culturalidad a diario”, dice.

David Durrell, es un maestro de carrera, le enseñó varios diálogos en inglés que los puso en práctica en sus encuentros con la comunidad y Jefrey Khan amobló el dormitorio de huéspedes para recibirla a manera de un cuento de princesas”, cuenta la joven.

David Durrell, tiene una percepción propia sobre los mestizos ecuatorianos y los indígenas puruháes. “Ustedes (los mestizos) actúan en forma parecida a los latinos; en cambio Micaela Lema, hace mayores esfuerzos por aprender más rápido y pone mayor atención a los detalles. Ella, siempre está atenta y alerta. Es impresionante como solo basta repetirle una vez una palabra en inglés y capta en el acto y sin acento. ¡Es maravilloso escucharla hablar en inglés, luego en quichua y en español y entender todo lo que dice”, repuso Durrell.

TRABAJO SOCIAL DESDE LA TRINCHERA DE UNA REINA

Aunque la Reina de Riobamba tiene por escencia el resago de la conquista española, los riobambeños desde hace más de cincuenta años le dieron un significado de amor y respeto a la mujer de su pueblo en la figura de la Reina de Riobamba, quien está obligada moralmente a asistir a todo evento público y a trabajar por la causa de los necesitados.

Sin embargo, el apoyo municipal es casi imperceptible. No se aplica ningún reglamento que debe seguir la soberana después de ser coronada como tal y por ende toda la gestión para cumplir con sus mandantes es desde su propio peculado o la auto-gestión a la empresa privada y en el caso de Micaela, está a punto de recibir la ayuda de las iglesias evangélicas y del pueblo Puruhá.

Cada vez que viene una Reina de Riobamba a los EEUU existe una relación directa con los inmigrantes riobambeños desde la sociedad civil organizada en la Fundación Chimborazo Inc. New York o de Riobambeños en Acción y este año del Comité Cívico Ecuatoriano de New York, el Comité Cívico del condado de Westchester; y desde la ciudadanía que en forma espontánea decide colaborar con los proyectos de la soberana.

LUZ DE ESPERANZA: A MI ESCUELA CON MI PADRINO Y MADRINA

La reina riobambeña trajo consigo un proyecto que presentó en el seno de la Fundación Chimborazo y de Riobambeños en Acción el pasado sábado en la Gala en honor suyo; cuyo propósito es dotar de uniformes, zapatos y útiles escolares a 200 niños riobambeños en estado de vulnerabilidad.

Para esto, la joven trajo bufandas y pulseras desde su pueblo ancestral y a manera de regalo para “amarrarlos” (comprometer) a los padrinos y madrinas que en forma generosa le dijeron SI y empezaron a meter la mano al bolsillo en ese mismo instante.

Trabajo que lo realizó también al siguiente día en el 20avo., Festival folklórico del Comité Cívico Ecuatoriano del condado de Westchester y este domingo lo hará en el desfile de Spring Valley de New York.

Si usted desea convertirse en un Padrino o en una Madrina para amparar a un niño o niña de Riobamba, puede comunicarse directamente a través de la página de Face Book de Luz Micaela Lema, Reina de Riobamba o llamando al teléfono (203) 952-8718.