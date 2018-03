La liga de campeones cada vez más emocionante

Terminó una fase más de esta escalofriante, emotiva y espeluznante Liga de Campeones. Con resultados lógicos y adversos, con partidos por cumplir, y con otros de un alto nivel futbolístico.

Juventus, Liverpool, Manchester City y Real Madrid, son los primeros equipos clasificados para los cuartos de final. La gran frustración se la llevaron los franceses con su mega equipo el Paris Saint Germain (PSG), que, con mucha inversión, solo mostró una gran desilusión. Por el lado contrario, el conjunto ingles el Tottenham Hotspur, después de un primer tiempo grandioso, vio como el elenco italiano, se robaba en su propio estadio, una contundente victoria.

Veamos así a grandes rasgos lo que pasó en esta jornada.

TOTTENHAM vs JUVENTUS: Me quedó claro, que es un partido de infarto. Vale la pena mencionar que, desde el pitazo inicial, y sabiendo que el marcador estaba 2-2, en el global, los equipos salieron a jugar al buen futbol, al toque de balón, al manejo de los tiempos, a la presión, al cambio de frente, y a deleitar al público presente. Fue un partido extraño por el accionar de los equipos. En una opinión muy personal, diría que el primer tiempo fue manejado, controlado y dominado por el conjunto de casa. Fueron fieles a su sistema táctico, a su posesión de pelota, a la distribución y amplia-ción de la cancha. Fue vital Harry Kane, y el surcoreano Son Heung-min, que brilló y marcó gol. El equipo londinense llegó más de veinte veces, y los palos le negaron dos goles. Esos primeros 45 minutos, fueron en total dominio por los alumnos de Mauricio Pochetinno.

Para la parte complementaria la película fue diferente. Una Juventus tranquila, que ejerció presión en la zona medular, que no se desesperó y espero con tranquilidad atrás, las llegadas de los atacantes del Tottenham. Dejaron que el tiempo transcurriera y con pocos ataques se llevaron el galardón. Fue una estrategia extraña, y con una similitud a los felinos, que se esconden entre los arbustos, y sale a atacar a la presa con eficacia. Así gano la Juventus, dos llegadas de los argentinos Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala, que le dieron el épico e histórico triunfo en tierras inglesas.

Esto dijo el técnico local: “No hemos hecho nada mal, salvo caer eliminados”, afirmó el técnico de los Tottenham Spurs ante la prensa.

Puede que tenga razón, pero cuando un equipo juega también los primeros 45 minu-tos, y para la parte complementaria sale con un sistema táctico diferente al iniciar, donde pierde la pelota, la agresividad y el manejo del balón, claro que otros factores le podrían afectar en el resultado. Creo que hubo exceso de confianza y por eso se per-dió en casa, y en el segundo tiempo. El futbol no perdona estos errores, ni mucho me-nos con equipos de jerarquía y de un gran historial como la Juventus de Italia, y más aun, con un capitán que le lleva años de experiencia a la nueva tendencia del futbol moderno, Gianluigi Buffon.

Triste final para el Tottenham, que probablemente tendrá cambios desde sus raíces para una mejor temporada en el 2019.

PSG vs REAL MADRID: El dinero no lo compra todo. Pese a la mega inversión hecha por Al-Khelaifi, por más de 400 millones, el verano pasado con la contratación del bra-sileño Neymar (222 millones) y del francés Mbappe (180 millones), el objetivo no se consiguió, y era ganar la Liga de Campeones 2018. Tal vez en la Liga de Francia, este dando resultados, pero a nivel de los grandes equipos quedó en deuda, y me atrevo a decir que fue un desastre.

Los franceses se limitaron a caminar la cancha sin brújula y sin dirección. No hubo un líder que sacara la casta por el onceno y por la inversión. Una línea defensiva frágil, una zona medular sin trascendencia, y una delantera opaca y desconocida. El pro-blema es que este PSG, con o sin Neymar, en esta liga de campeones, fue el mismo equipo, nada del otro mundo. Y de esto se aprovechó el Real Madrid.

Los blancos, sabían que una buena marca a los referentes como Cavanni, Mbappe y el hombre que se pensó, sería el “as bajo la manga”, el argentino Di María, el resultado se podría manejar, sabiendo que en el global estaban en ventaja (3-1). Y así fue. El Real Madrid, que en la liga española no camina bien, hizo ver al equipo francés como un equipo de segunda división. Lo manejó sin mucha preocupación, lo ahorcó en su zona, le quito el balón y lo obligó a cometer errores en su zona defensiva que le costa-ron los goles y su eliminación de esta complicada y exigente Liga de Campeones. El Real Madrid, desnudo todos los problemas del equipo francés en tan solo dos partidos. Los de Emery “pusieron la otra mejilla”.

Los demás equipos solo llegaron a cumplir con la fecha, pero hubo un mal momento para el Manchester City, que cayó ante la débil Basilea (2-1). Pepe Guardiola, sostuvo una larga comunicación con sus jugadores y les anunció que habría cambios radica-les para los siguientes encuentros.

El Liverpool, le llevaba una ventaja enorme al equipo luso (5-0), que solo le bastó con mantener el marcador en 0’s.

Llega la siguiente fecha donde tendremos los otros cuatro finalistas:

Martes 13/2018:

– Roma vs Shaktar

– Manchester United vs Sevilla

Miercoles 14/2018:

– Besiktas vs Bayern Munich

– Barcelona vs Chelsea