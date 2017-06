La misa en latín y el canto gregoriano fervorosamente en la iglesia de Saint Mary

NORWALK. Celebrar la misa en latín en pleno siglo XXI parecería una práctica caduca, fuera de lugar y fuera de su tiempo; sin embargo, en la iglesia Saint Mary ubicada en 669 West Avenue en el pleno centro de Norwalk, para sus feligreses es un regocijo participar en esta celebración y una necesidad imperante para sus religiosos.

Hace más de una década el P. Mark párroco titular de Saint Mary y actual maestro de religiosos en el Seminario Católico de Washington DC., decidió tomar el riesgo de regresar las tradiciones católicas impuestas durante siglos y casi abolida con la venida del Concilio Vaticano II en 1965; en donde el Papa Pablo VI ordenó que los sacerdotes de todo el mundo y todo el aparato religioso católico impulsaran la catequesis, la homilía y la pastoral eclesiástica en su idioma vernáculo.

Ante esto el P. Richard Cipolla, pastor titular de la iglesia de Saint Mary, y quien se ha acogido en cuerpo y alma a la tradición antigua de impartir la homilía en latín responde: “La misa hay que entenderla como un ejercicio de amor y no como un ejercicio que nos vuelve egoísta en donde el sacerdote, que es el líder, sea visto como una estrella artística. La misa es acerca de Dios y él debe estar incluido en su totalidad”.

Acorde con Richard Cipolla, un religioso con 42 años de pertenecer a la iglesia católica, quien nació en el seno de una familia protestante dentro de la iglesia episcopal y se convirtió al catolicismo cuando tenía 35 años de edad: “ la misa es un ejercicio espiritual para agradar a Dios y por eso es necesario que los fieles sepan que no se trata de un evento social para agradar al sacerdote ni a la feligresía, sino que sea visto como un misterio de fe”; razón suficiente para entender por qué los sacerdotes que ofician las misas tradicionales en latín dan la espalda a sus feligreses con la mirada al Santísimo (lado este) en señal de que es un momento de sacrificio y conexión con Dios. Aunque el P. Richard admitió que este un tema complejo de entender porque la población estadounidense es una sociedad secular con un alto porcentaje que vive por debajo de la fe en Dios y muchos ni siquiera creen en él.

“Practicar la fe de la iglesia católica es un reto”, dijo el P. Cipolla, quien siendo ministro episcopal decidió tomar los hábitos católicos al entender -por fe-que la verdadera iglesia es la católica porque ésta fue fundada por el mismo Jesucristo.

“¡Me encanta venir a la misa en latín! El padre cuando da su sermón en español siempre tiene las palabras adecuadas y a la hora que habla en latín -aunque aparentemente no se comprende no creo que es necesario entenderlo porque en ese momento uno se conecta con Dios en forma directa”, dijo Ivette Castro-Valderrama, una inmigrante boliviana que vive en el West Side de Norwalk y aunque NO pertenece técnicamente al sector centro de la ciudad, sin embargo, está inscrita en la parroquia junto a sus tres hijas y esposo.

La comunidad de Saint Mary, considera como única, vibrante y multiétnica, está unificada en su reverencia a la Santísima Trinidad en el Santo Sacrificio de la Misa. Ofrece misas tradicionales con absoluta ceremoniedad en inglés, español y latín: esta última considerada como mística (totalmente espiritual) desde los primeros tiempos de la iglesia.

Las misas en español fusionadas con el latín se ofrece cada sábado a las siete de la noche y el domingo a la 1:15 de la tarde, en donde a más de escuchar fragmentos en latín y español se escucha al Coro Hispano interpretar el Canto llano o Gregoriano; ofreciendo a sus fieles la oportunidad de encontrar un tesoro artístico musical dentro de la iglesia de una manera que rara vez se encuentra hoy.

Pero no solo la simbología musical está involucrada en la misa dominical de la 1:15PM y la del sábado por la noche; sino la simbología en el oropel de los trajes para los sacramentos, en los vasos de oro para la Consagracion del cuerpo y sangre de Cristo, sino en los monaguillos que son en su totalidad varones; porque a decir del P. Cipolla, Jesús encargó este ministerio a los hombres y el tributo a Dios debe ser sublime y por ende “hermoso”.

Y por eso es que sectores conservadores de la iglesia, como la de Saint Mary, aplica en sus servicios el término llamado la hermenéutica de la continuidad para leer los textos conciliares a la luz de la tradición y del magisterio bimilenario para no entrar en contradicciones.

“No estamos contradiciendo las disposiciones del Concilio Vaticano II, porque éste NO anuló el latín ni las tradiciones desde los inicios de la iglesia, lo único que estamos haciendo es acogiéndonos a una necesidad de que nuestros feligreses se sientan conectados directamente con Dios y que sepan que la Misa es un Misterio de fe, un sacrificio; no un acto social para lucirse”, dijo el religioso.

Además de la Misa Tradicional en latín hay grupos sociales, festivales, hora semanal de café después de la misa de las 9:30 y procesiones en las fiestas por las calles de Norwalk, fomentando una comunidad unida en la fe en un grupo diverso de feligreses.

Además, hay prácticas devocionales católicas, grupos de apoyo para tratar temas de adicciones, clases de educación religiosa o estudio de la Biblia para profundizar la fe y el popular Coro Hispano, que por años ensaya una variedad de repertorio para aumentar la belleza y solemnidad de la liturgia. Y cada 12 de diciembre la fiesta hispana en honor a la virgen mexicana, la de Guadalupe.

En la parroquia se encuentran registradas 693 familias, el 65 por ciento de éstas son de ascendencia hispana, a la iglesia asisten alrededor de 1.800 personas semanalmente, tanto a los servicios religiosos como a las clases, encuentros y reuniones grupales. Hay un grupo de oración constante y la capilla del Santísimo está abierta todo el día. Mientras el P. Cipolla atiende el despacho parroquial con el apoyo del diácono Stephan A. Genovese; NO cuenta con ningún personal de servicio doméstico ni asistente personal, pero si con la presencia de una secretaria que habla inglés y español.

Si usted quiere contactarse con el despacho parroquial para inscripciones a la catequesis o cumplir con algún sacramento, puede comunicarse con Erlinda Zelaya llamando al 203-866-5546.