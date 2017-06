La sorprendente vida familiar de Daddy Yankee, artífice del hit ‘Despacito’ junto a Luis Fonsi

Por Antonio Dieguez

Aunque empezó su carrera musical a principios de los 90, fue en el año 2004 cuando Daddy Yankee pegó el primer petardazo: ‘La gasolina’. Fue entonces se convirtió en denominado Rey del Reguetón, estatus que acaba de reforzar con el lanzamiento del bombazo de ‘Despacito’, que interpreta junto a Luis Fonsi. “No esperaba que fuera un fenómeno mundial. Pero es lo bueno de la música, que no hay nada escrito ni hay una fórmula exacta”, dice Daddy Yankee a LOC, en la presentación de su gira española, que arranca este domingo 25 en Madrid y que continúa en Málaga, Punta Umbría (Huelva), Barcelona, A Coruña y Valencia.

Un éxito que ha traspasado las barreras del mercado anglosajón. Es la primera vez en más de 20 años, desde ‘La Macarena’ de Los del Río, que un tema íntegramente en castellano es número 1 en EE.UU. También es verdad que ha tenido la ayuda de Justin Bieber, con quien lanzó en abril una nueva versión del hit y a quien no conoce en persona. “Yo me enteré dos días antes de que saliera. Me llamaron y me dijeron: ‘Va a ocurrir esto’. Qué cool, qué chévere”. Por ello, Daddy Yankee trata de excusar a Bieber, quien ha tratado de interpretar tema en sus directos sin nada éxito, puesto que el canadiense ya ha olvidado las letras que grabó hace escasas semanas. Así defiende el portorriqueño a su compañero: “Hay que verlo desde nuestra parte. Es como si a mí me pidieran que cantara en inglés completamente. Se me haría súper difícil. Puedo entender su punto de vista también”.

A pesar de sus rimas hipersexualizadas y de una estética marcada por los oros y los brillantes, el Rey del Reguetón sorprende al sacar su lado más familiar en su encuentro con LOC. Cabe recordar que, con sólo 17 años, el artista se casó con la que sigue siendo su esposa, Mireddys González. Precisamente, a esa edad tuvo al primero de sus tres hijos. “Fue una locura, de madre. No se lo recomiendo a nadie”, bromea, aunque no tarda en explicar lo que implica ser padre tan joven: “Si tú puedes tener hijos, planifica bien y ten todo preparado. Ellos se merecen eso, que tú estés preparado. Cuando uno es un niño y tiene un niño, es un desorden total. Es un caos y uno aprende a ser hombre a la fuerza. A mí me tocó. No pongo excusas ni quejas porque fue mi responsabilidad, pero fue… Ufff… Difícil, un torbellino de vida”.

Con Yamilette, Jeremy y Jesaaelys, que es como se llaman sus tres vástagos, mantiene una relación más amistosa que paternofilial dada la cercanía de sus edades. “Ahora es que estoy joven, estamos como viviendo a la par y no me pueden engatusar. Salimos y son como mis amigos. Eso es lo bonito de nuestra relación”, se expresa Daddy Yankee. “Yo siempre he sido fiel creyente a la libre expresión y eso se lo digo a mis hijos: que disfruten de esa democracia. Ellos lo han entendido bien, mi esposa también y mi público también. No hay ningún tipo de complicación”, añade. Por eso, trata de no alterar el futuro de ninguno de sus tres hijos: “Uno puede que sea productor musical. Es bueno, porque saca las pistas gratis”, dice entrerisas.

“Soy muy creyente”

Siendo tan defensor de la libertad y la democracia, el portorriqueño no tiene problemas en criticar a Donald Trump y las medidas que ha aplicado a la comunidad latina. “Hay mucho odio dentro de su expresión y es lo que ha desilusionado a muchas personas, que esperaban mucho más de él como presidente”, manifiesta el artista. “Pero es una democracia que hay que respetar. Que Dios le transforme el corazón para que pueda tomar mejores decisiones y equitativas. No sólo para América, sino para muchas personas para el mundo entero”, apostilla al respecto.

Sí, Daddy Yankee también es un hombre de fe: “Soy muy creyente y hago mis oraciones. Tengo mi lado espiritual. Creo que todo ser humano tiene que tenerlo”. Lo confiesa al tiempo que revela cuáles son sus inquietudes siempre que viene a España. “Siempre que vengo, me gusta conocer más de la Historia. Obviamente, hay un lazo que me une con España, como portorriqueño que soy. Tengo la fuerza del africano, la nobleza del taíno y la nobleza del español. Como buen estudiante, me toca indagar más de mi esencia”, concluye.