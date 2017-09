Las caras del Movimiento Verde en República Dominicana

Por Ángel Reyes Valdez

El Movimiento Verde en la Republica Dominicana es una necesidad. El apoyo de aquellos que se identifican con una causa necesaria ya se ha manifestado, y crece numéricamente cada día. Porque hoy está siendo atendida por el pueblo dominicano-pero en realidad es una causa que a otros niveles abarca toda Latinoamérica y el mundo. Al escuchar por primera vez sobre la iniciativa del Movimiento Verde mostré mucho entusiasmo. Solo tenía unos días como nuevo misionero en mi país natal. Pero fue tanto el impacto de la iniciativa y el entusiasmo que noté en los organizadores, que, aunque tenía y tengo una agenda congestionada en los oficios de levantar una congregación, no pude resistir mi responsabilidad como ministro de Dios de cumplir con mi labor social. Porque Dios quiere que hagamos su voluntad como en el Cielo así en la tierra (Mateo 6:10). Dios quiere que los recursos que él nos ha dado, sean distribuidos equitativamente, para que en cuanto sea posible vivamos una mejor vida. Disfrutando de comida, techo, buena salud, buena educación, buen sistema de acueducto, alumbrado y mucho más. Asistí a la primera marcha realizada en la avenida 27 de febrero, el 22 de enero del 2017, y me sentí parte de algo positivo beneficioso y necesario.

En estos momentos en la Republica Dominicana existe una opresión que el pueblo ve y siente. Es por tal razón que la Marcha Verde a medida que transcurre el tiempo adquiere una mayor dimensión. Y no es para menos, el pueblo está viendo que tiene alternativas. Y que esas alternativas a su debido tiempo se convertirán en cambios positivos que generarán prosperidad y mejor estilo de vida al que a eso aspire.

En estos momentos muchos dominicanos desean trabajar y generar dinero para sustentar sus seres queridos, pero la corrupción lo hace imposible-y la impunidad se encarga de que la justicia, que debería culminar con un mecanismo de solución, sea truncada. Las riquezas del país no están siendo canalizadas de manera que todos los sectores sean beneficiados. Especialmente los menos pudientes, porque las maniobras corruptivas premian al corrupto, y resta esperanza al que aspira a simplemente sustentar su familia

A diferencia de muchos comentarios que he escuchado y leído que este movimiento busca desestabilizar el gobierno y crear una atmosfera que culmine en derrocar al presidente Danilo Medina Sánchez-creo que es todo lo contrario. En mi análisis pienso que este movimiento busca crear conciencia sobre las necesidades en la Republica Dominicana. Como jefe de estado, es natural que el nombre del presidente salga a la luz. Y como primer mandatario de la nación es justo y lógico que todos le pidamos al presidente que sea parte de la búsqueda y obtención de justicia para todos.

ABARCA AUN MAS

Siempre he tratado de ser optimista en lo que demanda optimismo. Pienso que muchos dominicanos han advertido el abarque de este Movimiento Verde. Esta iniciativa podría ser categorizado al nivel de las altas acciones encabezadas por próceres como Simón Bolívar, Juan Pablo Duarte, Eugenio María De Hostos, George Washington, Nelson Mandela, Martin Luther King y otros cuyos nombres no han sido incluidos pero que sus contribuciones a un mejor mundo han sido categorizadas a nivel de alabo. Basta con presenciar algunas de las marchas, la asistencia, organización y fervor que muestran los participantes, para uno convencerse de que hay esperanza.

Este movimiento Verde en contra de la impunidad, corrupción y seguridad ciudadana en la Republica Dominicana ha sido absorbido por los dominicanos y no dominicanos en otras partes del mundo. A mi entender, aquí en la Republica Dominicana se ha creado un modelo que sin dudas podría ser imitado en otras partes del mundo. A diferencia de quizás, otros movimientos que a veces utilizan “el fin justifica los medios”, y por ende optan por desplegar cualquier acción para lograr su objetivo-este Movimiento Verde en la Republica Dominicana ha actuado de forma responsable en términos de garantizar el orden y la seguridad de todos.

Es por la razón antes mencionada que pienso muy diferente a muchos que dudan del auto-financiamiento de este movimiento. Personalmente puedo entender que el Movimiento Verde, representado por individuos con hambre de justicia, se desprende de recursos a todo nivel para aportar en algo de gran transcendencia para la nación. Porque no solo los dominicanos, sino todos aquellos que abogan por causas sociales genuinas se han identificado.

He escuchado y leído los comentarios de personas y organizaciones, que no pueden entender como este movimiento ha avanzado hasta el nivel en que se encuentra. Dicen que solo ayudados por un ente financiero/ económico podría haber obtenido tales logros. Por mi parte, me gustaría tratar de ofrecer mi opinión sobre la dinámica que envuelve tal premisa: Se dice que la República Dominica es uno de los países que requiere, hablando relativamente, de mayor cantidad de dinero para elegir un presidente y posicionar un partido. Ese dinero es utilizado para pagarles a personas, medios de comunicación, cabilderos, sindicatos, clubes etc. que en realidad buscan elegir candidatos por la paga de una remuneración.

En el caso del Movimiento Verde, esos mismos sectores mencionados, quizás aún otros, y representados por otros individuos con una conciencia deferente, contribuyen, no para el beneficio de un partido o candidato en particular, sino para beneficio del país (Aun quedamos muchos que pensamos que es mejor dar que recibir). Lo que quiere decir que no estamos interesados en lucrarnos, sino en buscar justicia y adelantos en el estilo y condición de vida de todos los ciudadanos del país.