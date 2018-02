Las masacres con armas de fuego en escuelas, ¿quiénes las venden? se sabe, pero no se sabe

La Noticia y su Comentario

Por Juan Daniel Brito

El misterio se ha ido revelando poco a poco en la medida que aumenta el número de víctimas inocentes debido a los irracionales tiroteos en escuelas y en la que los asesinos utilizan sofisticadas armas de combate que se venden en los Estados Unidos.

Sin embargo la conmoción provocada por la masacre de 17 víctimas inocentes en la escuela superior Marjorie Stoneman Douglas de la ciudad de Parkland, Florida; parece que finalmente ha rebalsado la copa de la paciencia y hay ahora un elemento nuevo en medio de la ola de protestas en la nación estadounidense: la movilización de los jóvenes.

El dramático encuentro de este pasado miércoles entre sobrevivientes de la última matanza en Florida y el presidente Donald Trump, es un hecho inusual que muestra el interés del gobierno en prevenir protestas más globales. Los jóvenes y jovencitas de una manera articulada y tranquila expusieron su preocupación ante la ausencia de acción del gobierno y los políticos del Congreso que como siempre, se conforman con enviar las condolencias a los padres de muchachos y muchachas cuyos asesinatos son un baldón de vergüenza para este país.

Los jóvenes presentaron sus argumentos exigiendo acciones concretas y definitivas ante la aniquilación de estudiantes por parte de compañeros de estudios que habían adquirido armas de combate en el mercado abierto del negocio de rifles de los Estados Unidos.

De acuerdo a estadísticas presentadas por los periodistas Mark Follman, Gavin Aronsen y Deanna Pan de la prestigiosa revista “Mother Jones,” la mayoría de los asesinos sufrían disturbios mentales o emocionales y de las 143 armas que usaron los que perpetraron las ejecuciones, más de 100 habían sido adquiridas legalmente.

La discusión de este tema ya parece redundante e ineficaz porque a la denuncia que efectúan de inmediato estadistas demócratas, surge de inmediato la voz de los portavoces de la Asociación Nacional del Rifle que escudados en la segunda enmienda constitucional que establece el derecho de un ciudadano de los Estados Unidos de poseer un arma de fuego; justifican a quienes han permanecido hasta ocultos en estos debates, es decir, los fabricantes de armas que obtienen ganancias suculentas en el negocio de la muerte en el país y en el escenario de las guerras internacionales.

La industria del acero y las armas ha sido desde la guerra civil de 1861 una industria floreciente.

La industria Colt con base en Hartford, Connecticut; entre otras empresas menores; fabricó piezas de artillería, ametralladoras, fusiles y pistolas para la guerra fratricida entre los estados del Norte y los del Sur de los Estados Unidos.

Después vendría la segunda guerra mundial, la de Corea, Vietnam, Irak, Afganistán, Siria y por allí continuamos, pero no ha sido suficiente para el hambre de súper ganancias de los manufactureros estadounidenses.

Son estas industrias las que han colocado hasta ahora la ficha de tranque a las propuestas de ley de limitar la adquisición de armamento y prohibir la venta de rifles de guerra a civiles.

Por ese motivo el presidente Donald Trump y el partido republicano que para cada elección reciben el apoyo financiero de la Asociación Nacional del Rifle; dijo en el diálogo con los jóvenes que la solución al problema era permitir que los maestros de escuela portaran armas con lo cual “todo quedaría solucionado.”

Aunque posteriormente y a través del sistema tweeter Trump se corrigió diciendo que las personas que portarían armas no serían necesariamente los maestros, sino que “personal altamente adiestrado;” el hecho de que los sistemas escolares deban invertir millones de dólares en “armar” para este tipo de personal de seguridad, involucra un gran negocio para los fabricantes de pistolas y un tremendo gasto para pueblos y ciudades.

El director ejecutivo de la Asociación Nacional del Rifle fue claro en destacar la noche del miércoles en que “los demócratas transforman este asunto de las armas en un asunto meramente político y electoral.” ¡Pero si la inescrupulosa Asociación ligada a los manufactureros de armas participa en política financiando a los cabilderos en el Congreso que compran a senadores y congresistas con suculentas donaciones para sus campañas políticas!

Los jóvenes que se han comenzado a organizar y movilizar para defender sus vidas de las maniobras políticos/mercantiles de los fabricantes de armas mortales, se han ido informando y quizás esta generación movilizada que está echando base en todos los Estados Unidos, desenmascaren de una vez por todas a quienes impiden una solución final y un cambio en la Constitución de este país en el que casi cada familia cuenta con un arma de fuego.

La Asociación Nacional del Rifle fomenta el miedo racial para que los ciudadanos compren más armas, pero al parecer el truco se les ha ido desmoronando con la movilización de los jóvenes que ya no se tragan la excusa de que las armas que se fabrican son únicamente para cazar como un deporte. ¿Para qué se necesita un rifle de combate para matar a los pajaritos, osos, y zorros?

De acuerdo a la National ShootingSports Foundation’s Industry Intelligence Reports, la Ruger and Smith & Wesson son las UNICAS dos industrias que aparecen públicamente, seguida por la Remington, Savage, Beretta, Sig, y otras. El informe dice sin embargo que hay CINCO compañías que sobresalen sobre el resto pero cuyas estadísticas son “oscuras y desconocidas, pero que producen un volumen de armas que nadie se puede imaginar,” Y NO TIENEN la obligación de reportar su producción, ventas ni más detalles. ¡Vaya que privilegio!

He aquí algunas de estas empresas gigantescas y privilegiadas.

Maverick Arms subsidiaria de Mossberg que produce las pistolas Maverick 88 de la que ellos dicen se fabrican 45,000 unidades con un costo cada una de $200 y disponibles en los Walmarts del país.

Beemiller Inc. que es la compañía madre de HI Point Firearms también especializada en armas de fuego cortas como pistolas automáticas y cuyo costo es de aproximadamente $200 y cuya producción en el 2010 fue de 115,000 Hi Point.

While Saelio, Inc. también llamada Kahr Arms cuyo costo por unidad es de $752 dólares y que oficialmente produce anualmente unas 54,491 unidades. Se califican como fabricantes de armas de “defensa personal.”

Keystone Sporting Arms LLC madre de los My First Riffle y Chipmunk Rifles hechas para niños y jóvenes a quienes les agrade aprender a usar en el futuro rifles de combate. El calibre es .22 y cuestan unos 150 dólares. En el 2010 produjeron 49,000 rifles y usted puede adquirirlas con comodidad en los Walmarts.

Arms Technology que opera desde el estado de Utah fabricante de pistolas.

Según los reporteros de “Mother Jones,” estas compañías no dan demasiada información por cuestiones de competencia y para mantener protegidos sus negocios de la mirada del público estadounidense.

Finalmente Trump en la entrevista con los estudiantes sobrevivientes de la reciente masacre en Florida, se sintió en la necesidad de agregar, tal como lo hizo refiriéndose a los nazis y supremacistas en la crisis de los monumentos, que la gente de la Asociación Nacional del Rifle eran “gente buena.”

Doloroso aprendizaje y baño de realidad para los jóvenes que continuarán exigiendo respuestas y han anunciado una demostración de protesta para el próximo mes de marzo en toda la nación. Otra demostración estudiantil se llevará a cabo en el mes de abril en Connecticut.