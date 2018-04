NEW HAVEN: Le puso alta velocidad a su vida y se estrelló en la prisión

Por Christopher Peak/ New Haven Independent



Dirigió una organización familiar de tráfico de drogas en Fair Haven obtuvo un concesionario con dos autos de carreras, boletos de avión a las islas y todo el efectivo que un juez federal haya visto, y al final, 12 años en la cárcel.

El jefe de la droga, Bienvenido González, de 46 años, quien supervisaba una empresa familiar que distribuía cantidades de kilogramos de drogas, vio cómo su vida en la vía rápida se detenía, el miércoles, cuando el Juez Jeffrey Meyer lo sentenció a 12 años en una prisión federal, seguido por cinco años de libertad supervisada.

Desde al menos mediados de 2015, González, junto con su hermano Antonio, compró cocaína y heroína en el Bronx, duplicó el precio y, con la ayuda de otros cuatro hermanos, distribuyó las drogas en toda la ciudad de Elm.

“Tengo muy pocos traficantes de drogas que entran en esta sala del tribunal que se han beneficiado tan bien como usted, “ dijo el juez Meyer. “Solamente para sacar provecho creando adictos a la heroína, hiciste eso más que cualquier otro acusado que haya visto en los últimos tiempos.

Gran parte del debate entre los abogados sobre la duración de la sentencia se debió a cuánta culpabilidad tenía González por la actual epidemia de opiáceos, o, para decirlo de otra manera, cuánto se había beneficiado con las agujas en las manos de los adictos.

Treinta y tres personas en New Haven murieron por inyectarse heroína el año pasado, recibieron más sobredosis y vivieron.

Con ese número de muertos, los fiscales le pidieron a Meyer que diera una sentencia de 151 meses, argumentando que el largo historial criminal de González y las cantidades importantes de droga que él ponía en la calle exigían una respuesta de castigo por parte del sistema legal.

González “estaba poniendo veneno en su comunidad y ayudando a perpetuar la horrible epidemia de heroína que cada año causa más muertes”, escribió en un memorando Nathasha Freismuth, asistente del fiscal de los Estados Unidos. “Su ofensa es seria y merece un castigo serio”.

En respuesta, el abogado defensor de González solicitó una sentencia de 120 meses, argumentando que no se debería culpar a su cliente por un aumento nacional en las sobredosis de opiáceos.

“El momento no podría ser peor”. No es que realmente haya un buen momento para … ser arrestado por distribuir heroína, pero el uso de opiáceos ahora se considera una epidemia, y los ojos de buey suelen pintarse con traficantes de heroína “, escribió Charles Willson, defensor público federal, en su nota. “Incluso el Presidente hace referencia a la necesidad de una pena de muerte para los traficantes de opiáceos, aunque hay poca mención de las condiciones penitenciarias para las compañías farmacéuticas y los médicos que inundaron a las comunidades con pastillas para el dolor de alta dosis”.

“Existe la tentación de poner todo lo que está sucediendo en la sociedad, toda la epidemia de opiáceos, a sus pies”, continuó Willson. Pero “tratar de resolver un problema complejo en toda la sociedad no está entre los propósitos de la sentencia”.

Vestido con una camisa blanca de manga larga, González llegó a la corte poco después de las 10:30 a.m. del miércoles para saber cómo Meyer decidiría su destino. Un fino bigote cubría su labio superior; arrugas arrugaron sus ojos.

González sonrió a su familia antes de que los alguaciles le abrieran las esposas en sus delgadas muñecas. Diez partidarios habían aparecido: su hermana; su esposa, cuñado y dos hijastros; sus dos hijos y su madre, y dos amigos. La mamá y el papá de González murieron recientemente; él y sus hermanos se perdieron los funerales mientras estaban encarcelados. El miércoles fue el cumpleaños de su hijo.

Después de tomar un asiento, González hizo el gesto de un beso a su esposa. Agitando su mano sobre su propio cabello negro muy corto, le indicó que sus hijastros, que ambos tenían afros tupidos, que necesitaban un corte de pelo. Otro Mariscal le dijo que mirara hacia adelante.

Antes de la sentencia, su esposa, Janet Dishmey, dijo que González había sido un proveedor confiable para sus tres hijos.

“El es un hombre hogareño; él no tiene muchos amigos, no es dramático, y no le gusta buscar problemas “, dijo. “Fue un padre fenomenal y todavía lo es”.

Dishmey dijo que González llevó a sus hijos a la escuela. Fue entrenador de béisbol de la liga de béisbol local. Como muestra de su compromiso cívico, agregó, González esperó en la fila durante tres horas para emitir un voto en contra de Donald Trump, una línea que le obtuvo los ojos del gobierno.

El juez Meyer sugirió que Dishmey solo había visto un lado de su marido.

“Las familias tienen que -y se lo digo a todas las familias- que estén preparadas para hacer preguntas difíciles a alguien que vuelve de la prisión. ‘¿Como están? ¿Están cambiando realmente? “Porque a veces las familias no hacen eso, y les permiten entrar en patrones donde tienen misteriosas fuentes de ingresos”, dijo Meyer. “Así fue como terminaste en una corte hoy. Espero que piensen mucho sobre cómo pueden tomar una posición diferente con el Sr. González cuando lo vean de nuevo “.

En el momento culminante de su operación, González estaba arrojando cantidades de kilogramos a lo largo de New Haven. De acuerdo con los registros judiciales, vendió heroína solo a aquellos clientes que podían permitirse comprarla a granel. Por lo general, eso significaba que un comprador debía tomar al menos 100 gramos, una compra de $12,000, según los fiscales, para lo cual González obtendría la mitad de las ganancias.

En total, ambas partes acordaron que González vendió al menos tres kilogramos de heroína. Para poner esto en perspectiva, un usuario de heroína por primera vez puede inhalar 0.2 gramos, o inyectar 0.1 gramos para una dosis fuerte; un usuario de núcleo duro necesitaría inhalar 0.5 gramos o inyectar 0.4 gramos para la misma intensidad alta.

González estaba moviendo tanta droga que incluso contrató a un adicto para que probara la potencia de cada envío. El mes pasado, ese probador, Carlos Santiago, fue sentenciado a 72 meses de prisión.

Gastador

González hizo toneladas de efectivo de las ventas. Compró dos corredores de arrastre y un transatlántico para transportarlos. Mostró a los velocistas en los Panamericanos Nacionales, donde uno cronometró 175 millas por hora. González también invirtió en una barbería y viajó a menudo con su esposa y sus hijastros.

Esas riquezas eran sorprendentemente diferentes de las que González tenía en su educación. Él y sus 11 hermanos crecieron en Puerto Rico en una casa de dos dormitorios que carecía de plomería automática. Su padre, un bebedor, golpeaba regularmente a su madre. Y cuando González actuó en la escuela, su padre lo azotó con un palo.

Cuando González cumplió 18 años, vino a Connecticut. Intentó con marihuana, cocaína y heroína, dijo su abogado. Al final de su adolescencia, González llegó a la corte. Durante las décadas intermedias, sería condenado 10 veces, incluso en cuatro cargos relacionados con drogas.

Dentro y fuera de la custodia, González no había trabajado en un trabajo legal desde 2010, cuando renunció a su trabajo en una fábrica. Las autoridades dijeron que sospechaban que González había estado vendiendo drogas desde entonces, mucho antes de que lo atraparan, antes de que grabaran sus llamadas de teléfonos celulares en noviembre de 2016.

Después de cinco meses de escuchar sus llamadas, las autoridades arrestaron a dos docenas de coacusados en una redada importante, que se extendió desde Massachusetts hasta Puerto Rico. Los agentes allanaron la casa de seguridad de González, donde encontraron un kilogramo de heroína en el automóvil de un comerciante, más 400 gramos de heroína y $ 10,000 en efectivo en otra parte de la casa.

González ha estado bajo custodia federal desde entonces, con solo un breve indulto para despedirse de su madre moribunda.

“Me disculpo”

El Miércoles, expresó remordimiento por sus acciones. “En este momento, quiero pedir disculpas a la comunidad por el dolor que he causado”, dijo González en una breve declaración, llorando y respirando laboriosamente. “Durante el tiempo en la cárcel, he estado viendo las noticias y he estado viendo la epidemia de opioides”.

El juez Meyer lo presionó sobre ese punto.

“¿Entendiste, cuando hacías todo esto, que la heroína que vendías lastimaba a la gente?”, Preguntó. “¿Qué debería decir de [el hecho] de que estabas ganando tanto dinero envenenando a la gente?”

González se volvió hacia su abogado, quien le susurró algo por un momento. Luego le dijo a Meyer que había desperdiciado gran parte del dinero en las máquinas tragamonedas en Mohegan Sun y las peleas de gallos en Puerto Rico. “Ahí es donde desperdicié el dinero que podría haber hecho”, dijo.

Más tarde, durante la imposición de la sentencia, Meyer cuestionó la idea de que González acaba de descubrir el daño que había causado.

“Respetuosamente, no creo que de repente aprendiste sobre los daños viendo la televisión o leyendo el periódico una vez que estuviste en Wyatt”, dijo Meyer. “Algunas personas pueden ser adictos semi-funcionales. En el mejor de los casos, tal vez eso es lo que eras, pero otras personas simplemente van por el desagüe, y creo que lo sabías “.

Meyer suspiró. Mientras los miembros de la familia se inclinaban hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, Meyer sopesó algo de lo bueno que González tenía a su favor.

“Está claro que usted ha hecho un impacto en esta familia”, dijo. “Pero hace que sea aún más desconcertante cómo no te hubieras dado cuenta de que estabas haciendo daño, lastimando y destruyendo las vidas de otras personas a las que explotabas con drogas”.

Se dictó una sentencia que es dos años más que el mínimo obligatorio. Junto con ese encarcelamiento prolongado, Meyer ordenó a González que entrara en rehabilitación, se sometiera a exámenes de detección de drogas y se inscribiera en un programa educativo o vocacional durante los cinco años de libertad condicional. Renunció a una multa, que podría haber superado los $10 millones, y en su lugar impuso solo una tarifa judicial de $ 100.

Cinco de los hermanos González se han declarado culpables, y uno está esperando juicio. Rubén, un redistribuidor, fue condenado a 77 meses de prisión en enero. Los otros cuatro, incluido Antonio, están programados para comparecer ante Meyer para ser sentenciados en los próximos dos meses. (New Haven Independent)