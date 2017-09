“Le tememos al diluvio universal y lo del arca”, por la Tia Julia

Consulta: Tía Julia, Le estamos escribiendo este e-milio con mis amigas de un restaurante en West Hartford donde se vende comida fina y más cara que un trasplante de cara. Viendo el problema con el diluvio de Houston por allá por Tejas, que era el nombre de ese estado que según me contaron fue tierra mejicana; nos dio mucha tristeza ver cómo la gente perdía sus casitas y tenían que ser rescatados en botes.Gracias a Dios Padre que por los rescatan juntos con los perritos, caballos, tortuguitas y gatitos.

El asunto es Titi que una de nosotras a la que llamábamos “el Saludo” porque no se le negaba a nadie, se hizo parte de la iglesia protestante pentecostal o como le llaman en Stamford “Aleluyas” y cambio milagrosamente, dejándose de esto de los machos. Nos contó que el pastor que hasta ahora se ve que es un hombre serio, tiene esposa y no mira de un modo raro a las nenas; ha estado diciendo que se acerca el Segundo Diluvio Universal ya que Trump es el anticristo y la gente está cada día más mala metiéndose la droga y robando carros.

El asuntos es que todos los que van a rezar a esa iglesia están nerviosos y cada vez que cantan la canción “Manda fuego, Señor Manda fuego,” la gente llora y se alteran mucho demasiado.Pero parece que ahora el Señor manda agua desde el cielo y yo no sé qué es lo peor si las llamas o la lluvia.

Todas estas cosas las conversamos a la hora de almuerzo que nos da el dueño del lugar que se llama Abdulá Torquetin que también opinó diciendo que ya hace tiempo de que los científicos han estado diciendo que mientras los Estados Unidos, Europa y China tiren mucho humo para arriba, las temperaturas subirán hasta 130 grados, la lluvia aumentará, las estaciones del año se pondrán más extrañas que un pez con hombros, y en invierno habrá no solamente nieve, sino que hielo y viento, mucho viento.

Ahora las personas que escuchan estas cosas están más nerviosas que pollo en cumpleaños de gatos y tengo una comadre que convenció a su esposo para que comprara un bote que tienen estacionado en el jardín.Me dijo que si hay una emergencia nos podemos ir con ellos.

Tía, ¿debiéramos preocuparnos salvo que esas sean cosas que como dice mi padrino Lillo, suceden porque suceden pero no tienen nada que ver con el diluvio universal donde llovió por dos meses seguidos?

La saludamos con respeto y a la espera de sus siempre buenas respuestas.

Gloria y sus amigas.

Respuesta.

Gloria y amiguitas.Me alegra que Abdulá las trate bien en el trabajo y les permita comer las delicias de la comida Mediterránea. Se nota que ustedes se fajan con ahínco y tesón notables por lo cual les permiten almorzar como a las tres de la tarde, pero con tranquilidad.

Primeramente quisiera recordarles que las iglesias Pentecostales no son las llamadas “Protestantes” que surgen en Europa en el siglo dieciséis con los nombres de anglicanas, luteranas, metodistas, presbiterianas, episcopales y bautistas, entre otras.Varias de estas denominaciones llegan a las tierras de América y sus ritos son muy semejantes a los de la iglesia Católica, Apostólica y Romana de la que se separan por diferencias de estilo y diferencias teológicas que ustedes pueden averiguar.

Las iglesias Pentecostales surgen en el siglo XX, sus ritos son muy diferentes a las protestantes y católica, creen en los efectos del Espíritu Santo, hablan en lenguas, y buscan la renovación espiritual.

Digo todo esto porque unas muchachas de New London se habían confundido y con esto trato de aclararles el mapa.

Siguiendo con “vuestra consulta,” como decía un español; en caso de calamidades, fenómenos naturales tales como terremotos, epidemias inundaciones y tormentas con rayos y centellas; los seres humanos tienden a volcarse a la espiritualidad debido a la posibilidad de morir, perder todos sus bienes materiales y sentirse impotentes ante el peligro de los elementos naturales desatados sobre los que no tenemos control.

El desastre de Houston, Texas; el huracán “Harvey” no ha provocado tantas muertes, pero se cree que unas 40,000 casas están destruidas y los terribles efectos son semejantes a los que provocaron los huracanes “Katrina” en Nueva Orleans o “Hugo” en Puerto Rico.

La violencia y permanencia del huracán Harvey en solamente un área geográfica es un fenómeno nuevo y es por eso que muchos científicos y gente sabida insiste en que vivimos los efectos del recalentamiento global en el que no cree el presidente y sus asesores cuyas mentes están enquistadas en el pantano de la ignorancia e ignominia.

En relación al diluvio universal y según me dijo un Reverendo que sabe mucho demasiado de estos temas; se relata en el libro del Génesis cómo Dios muy enojado porque la tierra “estaba llena de crímenes,” decidió exterminar a las especies que había creado e hizo llover cuarenta días y cuarenta noches. De acuerdo a la Biblia, Don Noé al que Dios estimaba porque era justo, tenía 600 años cuando sucedió esta catástrofe y construyó un arca que medía 150 metros de largo por25 de anchos (grande) donde Dios le permitió ingresar a su mujer y familia, además de parejas de cada viviente.

Acerca de esto se han llevado a cabo investigaciones arqueológicas que intentan encontrar la embarcación en lo que se llama el monte de Arafat y donde se habría asentado el ara una vez que bajaron las aguas.Hasta ahora y de acuerdo a un amigo mío, las excavaciones no han sido exitosas, pero siguen buscando.

Este acontecimiento del diluvio es común en relatos de otras culturas que también hablan de grandes diluvios.A situaciones como estas se denomina catástrofes bíblicas y muchas personas la creen al pie de la letra.

Finalmente te puedo decir a ti y tus amiguitas que el ser humano ha creado situaciones de mucho peligro para la humanidad, pero que aparte de una guerra con armas atómicas, no se sabe todavía de calamidades globales, aunque los cambios climáticos en grandes regiones parecieran ser un fenómeno nuevo e importante.

Cuando revisen los textos bíblicos acerca del diluvio, lo que pasó en Sodoma y Gomorra, las plagas y otros castigos; asesórense por personas estudiadas ya que muchas narraciones no debieran ser tomadas al pie de la letra.

Les deseo un buen fin de semana que se extenderá hasta el lunes y les dejo con las palabras del filósofo eslavo Kuitian TrambuKo que con respecto al agua y la lluvia escribió, “para el agua el paraguas, no construyáis vuestras viviendas cerca del mar, ríos ni lagos, tengan cuidado con los catarros y si hace mucha calor, váyanse por la sombrita.”

La Tía Julia

