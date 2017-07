Líder comunitario afirma Cirilo Bonilla retiene equipos de la junta central electoral

En unas declaraciones si precedentes, que deja sorprendida a la comunidad dominicana, Héctor Ventura, hizo de conocimiento público un rumor que por meses había estado circulando entre el ambiente político de la diáspora dominicana en el Estado de Connecticut.

“Equipos de la JCE están en el sótano de la casa de Cirilo Bonilla en vez de ponerlo al servicio de los dominicanos de Connecticut” “Hay un bloqueo de parte de la Junta Central Electoral para los residentes de Connecticut”

ET: ¿Cuál es tu hoja de servicio a la comunidad dominicana en Connecticut?

HV: Llegué a Connecticut en el 1990 y siempre me he luchado en defensa de los intereses de la comunidad latina, en especial de la dominicana.

ET: ¿Cuál tu denuncia en el día de hoy?

HV: Todos los meses se lleva a efecto en Connecticut un operativo consular y el mayor problema que tienen esos operativos es que los ciudadanos dominicanos carecen de la cedula. Hay un bloqueo de parte de la JCE y no sabemos porqué. Le hemos ofrecido local con internet y parqueo libre de costo para que vengan y ofrezcan ese servicio fundamental a los dominicanos. Como tú sabrás, ir a New York a gestionar cualquier trámite cedular significa perder un día de trabajo. Agreguémosle a eso los gastos de combustible, parqueo y los riegos y molestias que representa un viaje de cinco horas ida y vuelta. Esto representa un gasto de $140.00 aproximadamente por un documento que la Junta en NY se ofrece gratis. Eso es si llegas a tiempo y consigues uno de los 100 turnos que se entregan a diario, de lo contrario, perdiste dinero y tu día de trabajo. Esto constituye una falta de respeto a los dominicanos de Connecticut.

ET: ¿De dónde vienen estos obstáculos a los operativos consulares y de la JCE?

HV: Hay una persona de nombre Cirilo Bonilla que me acusa de estar obstruyendo los operativos cedulares lo que constituye un absurdo y la mentira más olímpica que se pueda inventar una persona. “Cuando estuvo la JCE en Hartford, los equipos están en el sótano de su casa todos lo sabemos esos equipos se están dañando en vez de darles uso y ponerlos al servicio de los dominicanos que viven en Connecticut.”

ET: Lo que usted está diciendo es sumamente grave. ¿Usted dice que un dirigente del PLD tiene equipos de la JCE en su casa? ¿Es eso lo que usted me estás diciendo?

HV: Si… todo el mundo sabe eso. Los equipos con los que hicieron los últimos operativos cedulares se lo llevaron a la casa de Cirilo.

ET: ¿Con qué intención tú crees que él tiene esos equipos en su casa?

HV: La Junta Central la tiene secuestrada, como siempre la ha tenido porque todos los que trabajaron ahí eran familiares y allegados a él y eso es ilegal y nadie le objetó eso.

ET: ¿Quién le ha dado ese poder para tener equipos de la JCE en su casa?

HV: Bueno, habrá que seguir profundizando en esa investigación porque ahí es donde queremos llegar porque si tenemos el local para ofrecer ese servicio porque no traen los equipos aquí.

ET: ¿La JCE que ha venido a operar aquí de dónde viene?

HV: De New York y habría que preguntarle al señor Melenciano o los encargados correspondientes en la Junta de New York.

ET: ¿Desde cuándo Cirilo Bonilla mantiene esos equipos en su casa?

HV: Desde Mayo del 2016 cuando se realizaron las últimas elecciones. Jamás se ha realizado un operativo cedular porque esos equipos se fueron a la casa de Cirilo.

ET: ¿Estás diciendo que Cirilo Bonilla es el culpable de que los dominicanos en CT no obtengan su cedula? ¿Cuántos dominicanos están siendo afectados por culpa de Cirilo Bonilla y la Junta de New York?

HV: Si es correcto…yo te diría que algunos 30,000 o 40,000 dominicanos.

ET: El señor Melenciano ya no está al frente de la JCE en New York. ¿Han hecho ustedes contacto con el nuevo director acerca de tu denuncia?

HV: Estas personas no dan la cara, no tienen la valentía de decirnos porque no se hacen los operativos en CT de la JCE y no es por falta de recursos ni logística porque aquí se lo ofrecemos de gratis.

ET: En las pasadas elecciones de mayo 2016 se escucharon rumores sobre que Cirilo Bonilla estuvo financiando los gastos de los empleados que vinieron desde New York a Connecticut ¿Tú oíste ese rumor y que tan cierto es?

HV: Sobre eso no puedo decir nada. Lo que si puedo decir es que una gran parte de los que trabajaron temporalmente eran la yerna, primos, hermanas; todos eran familia de Cirilo.

ET: ¿Quieres hacerle un llamado al nuevo director de la JCE, Elpidio De La Rosa?

HV: Que dé la cara y diga públicamente por qué tanta apatía hacia los dominicanos en CT. Déjame decirte, el Cónsul Carlos Castillo fue a R D y habló con el presidente de la JCE y solo le hicieron promesas. El consulado está en la mejor disponibilidad de trabajar con la Junta de New York, pero ellos no quieren. Hago un llamado al señor De la Rosa para que inicie los operativos cedulares aquí, en Connecticut, que yo personalmente le tengo un local donde realizar solo o junto al consulado sus operativos de lunes a viernes. Lo que queremos es el servicio.