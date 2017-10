Líder guatemalteco recibe premio al Servicio Comunitario de la Gran Manzana

STAMFORD. Por conmemorarse el Mes de la Herencia Hispana, en el centro nocturno Element Roof Top de Queens New York, se llevó a cabo la primera edición de la entrega de Premios de New York (Awards New York), organizado por las señoras Elizabeth Polanco y Lucía Mendoza, líderes reconocidas en la Gran Manzana, destacando el Premio Comunitario para Leonel Arenas, un reconocido activista comunitario de Stamford.

La entrega de premios se realizó en varias categorías, tanto para empresarios, líderes comunitarios, artistas y medios de comunicación.

Doña Elizabeth Polanco decidió nominar para el premio al Servicio Comunitario a Leonel Arenas, nativo de Guatemala y líder de Stamford, quien viene trabajando activamente como miembro del Grupo Quetzal de Stamford, que reúne a los guatemaltecos en la diáspora y en el Sindicato de Trabajadores 32 BJ, razones suficientes para obtener el galardón.

Acompañado por varios de sus compañeros del Grupo Quetzal de Stamford y las Reinas recién coronadas de esta entidad, partieron a la Gran Manzana para participar en la entrega de los premios. Gala que empezó con una alfombra azul y por donde desfilaron los homenajeados y sus acompañantes.

Durante la velada, a más de entregarse los premios se coronó a la nueva Miss Belleza New York y a la Mrs. Belleza, en su orden.