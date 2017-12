EL ICBM, EL LANZADOR Y LA CARGA: “Llegaría a Washington” qué nos dicen las fotos sobre el nuevo misil de Corea de Norte

POR ÁNGEL MARTÍNEZ

Las imágenes difundidas por Pyongyang son clave para distinguir entre realidad y propaganda. Hay dos detalles trascendentales en el lanzamiento: la carga y el lanzador móvil

Corea del Norte ha difundido decenas de imágenes del Hwasong-15, el nuevo misil balístico intercontinental (ICBM) que, según asegura Pyongyang, puede alcanzar cualquier objetivo en territorio de Estados Unidos. Las fotografías, publicadas en los medios estatales norcoreanos, son una mina de oro para los expertos que intentan distinguir entre realidad y propaganda.

La mayoría de analistas coincide en que el nuevo ICBM es más grande y más avanzado que el Hwasong-14 y está dotado de un lanzador móvil (TEL) de fabricación norcoreana que hace más difícil destruirlo con un ataque preventivo. El misil recorrió 950 kilómetros y alcanzó una altura máxima de 4.475 kilómetros, según datos difundidos por Corea del Norte, que coinciden con los de Seúl, Washington y Tokio. Se trata de la mayor altura alcanzada por un ICBM norcoreano y supone un peligroso avance en el programa armamentístico del régimen de Kim Jong-un. De haber sido lanzado con una trayectoria normal -no elevada-, tendría un rango de casi 13.000 kilómetros, suficiente para alcanzar Washington, Europa o Australia.

No obstante, hay dos detalles importantes: algunos expertos sostienen que el misil no tendría capacidad para superar la Costa Oeste de EEUU si estuviera cargado con una cabeza nuclear real. Segundo, los vídeos difundidos este jueves muestran que el lanzamiento no se realizó desde un TEL, sino desde una plataforma externa.

El misil

El nuevo ICBM parece ser mucho más grande que el Hwasong-14 que Corea del Norte lanzó en dos ocasiones el pasado julio. En un tuit publicado poco después de la difusión de las imágenes, Michael Duitsman, investigador del Centro de Estudios de No Proliferación de Monterrey (California) afirma: “Es un misil enorme… y no quiero decir ‘enorme para Corea del Norte’. Solo unos cuantos países pueden producir un misil de este tamaño y Corea del Norte acaba de unirse al club”.

El tamaño del misil es importante porque un ICBM que intente alcanzar territorio estadounidense tendría que transportar una cantidad considerable de combustible. A diferencia de los anteriores misiles, la cabeza del Hwasong-15 es bastante más gruesa, con un diámetro superior al Hwasong-14, lo que implica más combustible, más motores y, por lo tanto, mayor alcance.

El lanzador móvil

Pyongyang insiste en que el Hwasong-15 fue lanzado desde un lanzador móvil (TEL) de fabricación norcoreana. De ser cierto, supondría un importante avance para el régimen, porque localizar y destruir un TEL es una misión compleja. “Ya se demostró en la caza de misiles Scuds durante la Guerra del Golfo. Estados Unidos lanzó todo lo que tenía contra los Scuds con los que Sadam Husein atacaba Israel o Arabia Saudí y no consiguieron destruirlos en un entorno desértico. Los túneles que suele utilizar Corea del Norte harían todavía más difícil destruirlo”, explica Pepe Cervera, analista experto en tecnología militar.

No obstante, varios vídeos difundidos este jueves muestran que el lanzamiento no se realizó desde el TEL que muestran las fotografías, sino desde una plataforma externa. Con ello, Corea del Norte podría estar intentado engañar sobre su capacidad de transportar rápidamente un ICBM.

La carga

Pyonyang asegura que puede cargar con una cabeza nuclear “super pesada” que alcanzaría cualquier objetivo en territorio de EEUU. Ante los expertos que ponen en duda la capacidad de Corea del Norte, Cervera asegura que, al incorporar una cabeza más pesada se reduciría el alcance, pero buena parte del territorio estadounidense seguiría amenazado. “En cualquier caso han empujado el límite mucho más allá del misil anterior, en centenares de kilómetros.

Con toda probabilidad probaron el misil con una carga ligera para maximizar el alcance pero Seattle, la Costa Oeste, Washington y Nueva York estarían dentro del alcance con una cabeza más pesada”, explica. El Confidencial.com