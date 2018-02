Lo que dicen los amigos de Luke Bronin, por Elvis Tejada

Luke Bronin nació en el pueblo de Greenwich y al día de hoy es el Alcalde de Hartford, con todo su derecho, pero lo que me llama la atención es: ¿por qué venir a Hartford con tantos problemas financieros, con precarios servicios de policías, de salud, de bomberos, de educación, de criminalidad, multirracial, etc… ¿Por qué no aspiró a ser alcalde de la ciudad que lo vio nacer? ¿Dónde viven sus familiares, compañeros de escuela, amigos y relacionados? Una ciudad en donde no haya crisis fiscal,¿Qué quiere Bronin conseguir a través de Hartford y quién o quienes lo ayudaron? ¿Cuál fue la verdadera motivación y el verdadero interés? Siempre me hice esa pregunta. Leyendo encontré la respuesta. Encontré la respuesta en lo que dicen sus amigos y compañeros de partido entre ellos los de Hartford.

En rueda de prensa Bronin señaló: “La gente me ha motivado a que me convierta en el próximo Gobernador porque, yo pienso, que han visto la forma que he tratado de derrotar la histórica crisis fiscal en la ciudad de Hartford mientras al mismo tiempo promuevo una real revitalización en nuestra ciudad.

Roy Occhiogrosso, analista político y antiguo consejero de Malloy dijo: El valor de Bronin supera su falta de experiencia como oficial electo

Su historial de trabajo nos dice que fue el más alto consejero legal del actual gobernador Malloy pero a la misma vez observadores y analistas políticos dicen que no tiene méritos políticos, que su relación cercana con el más impopular Gobernador de la nación y que su inexperiencia antes los numerosos retos que se le podrían presentar como Gobernador no lo hacen un buen candidato. Este es alguien que sin experiencia electoral en un campo muy concurrido, logró ser elegido alcalde de Hartford, impuesto por el dinero y el apoyo del Gobernador. fila.

Bronin, por su ambición, ha avivado la irritación entre algunos grupos, incluyendo líderes de las uniones, con los cuales se ha enfrentado en un intento por asegurar concesiones y ahora éstos no pueden imaginarse como les pedirían a sus miembros que salgan a las calles con carteles y propaganda de Bronin, indicó Lori Pelletier, presidenta de Connecticut AFL-CIO. “ Todavía nos falta mucho tiempo pero creo que es importante que cualquiera que sea el próximo Gobernador esté dispuesto a conectarse con los trabajadores. Lo que he oído de la gente que ha negociado con él en el área de Hartford es que no piensan que él protegería nuestros derechos si se convirtiera en Gobernador. Indico Lory.

Una cosa si es cierta, a Bronin se le hará difícil separarse de Malloy quien ha sido calificado como uno de los peores Gobernadores de CT y anti-trabajadores. Estos dos líderes se les ha encontrado juntos numerosas veces y en un sinnúmero de eventos desde que Bronin se convirtió en Alcalde ayudado y endosado por el Gobernador Malloy. Una de sus mayores habilidades y que lo convierten en un candidato potencial es su habilidad para recaudar donaciones, este colecto cerca de un millón y medio en su primer intento para una oficina política, más que cualquier otro candidato en la historia de Hartford.

Esas donaciones, algunas vinieron Beverly Hills, California y de ejecutivos de los estudios de Hollywood, trabajadores federales y de monstruosas firmas de abogados pero solamente de su pueblo reportó $55, 575.00 dólares lo cual es sorprendente.

Bronin señaló: Si me convierto en candidato a Gobernador, creo que mi record como Alcalde se mantendrá por sí mismo. Estoy orgulloso del trabajo que he hecho a nivel Federal, a nivel Estatal y aquí en Hartford.

Concluyo con este analisis: Bronin tiene todo el derecho a tener aspiraciones como cualquiera de los otros candidatos, es su derecho y me reservo el derecho de decir si me gusta como político o no. No voy a caer en ganchos ni en trampas pero a mi entender el ascenso vertiginoso de Bronin se debe a un plan bien elaborado, seriamente pensado de grupos de poder para convertirlo primero en Alcalde, luego en Gobernador y si las cosas salen bien a la Casa Blanca.

Hasta ahora salió bien la primera etapa y se está ejecutando la segunda. Ahora, díganme ustedes, ¿qué bueno ha hecho Luke Bronin por Hartford?