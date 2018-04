Los diez mandamientos de la felicidad, por la Lic. Liliana D. González

Tú no necesitas una nueva vida ni otra oportunidad, lo que necesitas es renovar la mente. Cambia tu manera de pensar y cambiarás tu manera de vivir. Somos lo que pensamos. Si nutres tu mente de pensamientos positivos atraerás beneficios en sobreabundancia: buena salud, paz, amor, gozo y prosperidad. La verdad es que podemos vencer las adversidades si nos vestimos de felicidad, así cual prenda de ropa, escogemos ser feliz.

1-Deja el pasado donde está. No recuerdes momentos tristes, no hurgues en el ayer. Decide perdonar y perdonarte. Sigue el ejemplo del apóstol Pablo: “Una cosa hago: olvido lo que queda atrás, y me esfuerzo por lo que está adelante” (Fil 3:13).

2-No te preocupes por el futuro. ¿Qué pasará mañana? Ocúpate del ¡aquí y ahora! porque solamente puedes controlar el presente. De las acciones y decisiones que tomes hoy dependerá tu porvenir.

3-Cultiva el agradecimiento. Agradecer es entonar coros de alabanza a Dios. Enumera tus bendiciones para que veas cómo los brazos de Dios siempre te han sustentado.

4-Ámate para que puedas amar a los demás. Acéptate tal cual eres, con tus debilidades y fortalezas. La clave de la felicidad está en ser quien eres y en explotar tu potencial al máximo.

5-Sonríe. Así no tengas ganas, regálale al mundo una sonrisa. La risa es medicina para el alma y una poderosa vitamina anti-envejecimiento. “El corazón alegre constituye buen remedio; mas el espíritu triste seca los huesos” (Pr 17:22).

6-Desarrolla la paciencia. Confía en Dios y en su tiempo perfecto para que las cosas sucedan conforme a su voluntad. “¡Cuán grande es tu bondad, que has mostrado a los que esperan en ti!” (Sal 31:19).

7-Haz las cosas como para Dios. “Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres” (Col 3:23). Ejerce cualquier labor con entusiasmo, compromiso y constancia.

8-Habla de modo edificante. Abandona la queja y los reclamos. No te enredes en chismes y murmuraciones para que jamás estés envuelto en problemas.

9-Ejercita la fe. Lee, oye y medita en la Palabra de Dios para que alcances fidelidad y obediencia a Cristo.

10-Siembra semillitas de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza en los corazones de las personas que te rodean. Nútrelas con la Palabra de Dios y riéguelas con oración diaria para que se enraícen con firmeza y crezcan árboles frondosos, cargados de frutos para compartir. ¡Si deseas cosechar algo plántalo primero!

_______________________

Copyright 2017. Todos los derechos reservados. Si quieres leer otros artículos, sígueme: https://lilivivelapalabra.wordpress.com/ https://www.facebook.com/reflexionesvivelapalabra/ https://twitter.com/lili15daymar