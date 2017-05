Los Puntillazos de la Intimidación

O, “el felón desea amedrentar a las agencias de inteligencia”

Por Don Felo Vizcarrondo y su equipo de la notición

Por fin, Identificaciones para inmigrantes

En Hartford, los grupos que abogan por los inmigrantes y porque no decirlo el alcalde Bronin y el Concilio Municipal, anunciaron a los medios de comunicación social de la Capital de Connecticut que a partir de este lunes se podrá solicitar los ID o tarjetas de identificación.

De esta manera las ciudades, a pesar de las amenazas hacia sus líderes de parte de los supremacistas y racistas cuya careta visible es la del payaso Trump.

Pero el tostado con licencia es solo la fachada ya que en las sombras de la mentira, la traición e infamia, pululan sus asociados rusos y agentes de Putin, el segregacionista Sessions a quien nombraron Abogado General (¡qué asco!), el Pajarraco Ryan, archíenemigo de los pobres y minorías, además de otros integrantes del equipo de Bridge “Gusanería LLC.”Estos son los que apuran en el Congreso la aprobación de repugnantes proyectos de ley para desmantelar los servicios implementados por el presidente Obama y los demócratas que favorecen a los niños latinos, blancos pobres y afroamericanos, adultos mayores, sus beneficios de salud, y otros cortes de los que iremos informando.

Volviendo a las buenas noticias, las personas interesadas en los ID pueden ir a partir de este lunes 22 de mayo a la Biblioteca (no se dice librería que es donde venden libros) Pública de Hartford o en la municipalidad.Lo que ha dicho el Jefe de la Policía James Rovella y las autoridades de la ciudad, los oficiales de la uniformada NO SON AGENTES DE LA MIGRA y no están para chotear.Vaya el lunes y duerma tranquilo con su ID.

Por favor, dejen tranquilo a Aaron Hernández

Cuando hay tragedias, los medios anglos han barrido y fregado ahora con el nombre de este muchacho puertorriqueño caído en desgracia y que claramente ha cometido errores.Ahora que ya está muerto, siguen hablando de que era gay, integrante de siniestras pandillas, y otras.

En nuestros libros, todavía creemos que el joven fue seriamente afectado por la muerte de su padre cuando era joven iniciando una etapa de contactos con malandrines, y después fue afectado por los repetidos golpes en la cabeza cuando decidió dedicarse al violento “deporte” del futbol similar a lo que hacían los gladiadores en el brutal imperio romano decadente por la mentira, intriga, matanzas, decadencia y terribles emperadores.¿Les suena esto semejante a lo que pasa aquí?

Estamos esperando los resultados del estudio del cerebro del cadáver que podrían corroborar recientes estudios acerca de los terribles efectos de los golpes en el cráneo y sus daños irreversibles en el área frontal donde está localizado el centro de buen juicio y el comportamiento.Los abogados de la viuda le harán un favor a la comunidad deportiva demandando a qjuien se necesite para prevenir más danos y suicidios de jóvenes de todas las razas.. Q.D.E.P.

El Departamento de Niños y Familia merece más chavos

Lo que pasa es si es que supieran la cantidad de casos y “misiones imposibles” que sobrellevan los profesionales que deben ir a las casas a cerciorarse de lo que no hacen los padres que echados pa’ tras se han declarado enemigos de la agencia porque han caído en crasas negligencias y abuso físico, emocional y sexual; quedarían impresionados.

Señores, y aunque la Doctorcita ha tenido que agarrarse del moño con algunas supervisoras o supervisores blancos que además de arrogantes son incompetentes; nuestra conclusión es que DCF NO PUEDE REEMPLAZAR a las familias y a muchos de estos padres o abuelos hay que caerles fuerte porque se lo pasan metidos en palos, fiestecitas con pasto y perico, adiciones, venta de drogas y felonías.

Cuando los profesionales les hacen un plan para que mejoren, no van a las reuniones de la escuela, ni a las terapias y hay que llamarlos o visitarlos después de las once de la mañana porque no les gusta que les interrumpan la siesta.

Ahora los que monitorean los servicios de DCF, están pidiendo 800 millones de dólares para DCF y contratar personal extra, petición que provocó el injustificado enojo (¡que se desenoje!) del Abogado General George Jepsen alegando que los que monitorean se estarían “entrometiendo” en las responsabilidades legislativas.

Este tipo que quiere correr para gobernador está hablando igual que Dan “Terminator” Malloy que cmo no se re postulará se ha puesto más tofe. ¡Qué Dios les perdone!

En todas partes se come habichuelas sin chuletas

Los miembros de West Hartford un sistema escolar que en años recientes ha recibido el influjo de cientos de jóvenes latinos provenientes de Hartford y desde Puerto Rico, están también con dificultades económicas, no al extremo de Hartford donde la bancarrota está en la atmósfera del municipio pero quizás no tanto debido a la ayuda estatal de 40 millones que pedía con desesperación el flaco Bronin.

La Junta por unanimidad acordó cortar $300.000 de billetes cuya ausencia castigará los gastos de electricidad, transporte de estudiantes, centro de media y comunicaciones, y del caliente. El superintendente, este muchacho Tom Moore dijo que el personal estaba de acuerdo con los cortes evitando de este modo recortes en los chavos de maestros y profesionales de servicios de apoyo que en Hartford están de moda.

Se las cantaron claras al alcalde Bronin

Un evento que era más bien para la foto organizado en el Centro de Adultos Mayores South End Wellness, localizado en la cada vez más peligrosa Maple Avenue por culpa de los traficantes de drogas y felones, de las fotos y los discursos de siempre, se transformó en un sano intercambio de impresiones y una crítica totalmente entendible de la activista Hyacinth Yennie y una de las fundadoras del Centro.

Esta le dijo con fuerza pero respeto al alcalde que “está haciendo cortes muy ácidos en el presupuesto de la ciudad ya que Bronin propuso disminuir un 10% de los fondos para los centros de adultos mayores y un 25% DEL IMPORTANTE PROGRAMA Dial-A-Ride.”Wowww.

“Necesitamos más fondos de la ciudad” dijo con energía el concejal puertorriqueño James Sánchez a quien hemos visto hablando con autoridad y sacando pecho defendiendo al pueblo.¡Buena Jaime!

Lo malo de todo esto es que desde Washington los “terminators republicans y del Partido del Té con leche de burra” están cortando fondos pa’ rápido ya que como saben que para noviembre del 2018 muchos se irán para la casa.

Más tarde Bronin se recuperaría de las críticas justas, cuando se enteró que los 40 millones de ayuda de parte de la legislatura para la ciudad e Hartford vienen.

En verdad os digo, el hombre se fajó abogando por el billete en los suburbios.Lo del pago de peaje ayudará más todavía si es que se aprueba, pero es de esperar que los protocolos no se hagan a través del Departamento de Vehículos. Hummmmm.

Por lo demás, y volviendo a lo de los chavos, muchas de las canalladas que están haciendo Trump y los Repus afectaran a los grupos más vulnerables que verán sus beneficiados esquilmados por los cambios en el Seguro Social, Medicare que ya ha anunciado el payaso que hay de presidente en la Casa Blanca.