Los Puntillazos de la Política Aberrante

O, Caos total en la Casa Blanca y el Congreso

Por Don Felo Vizcarrondo, un amigo fiel

Preocupa el caso de “Los Imperios”

Hasta hace tres décadas, el centro de West Hartford era más tranquilo que una foto y recordábamos con la Doctorcita un restaurante especializado en comidas alemanas y un lugar para bailar llamado Zodiac Club que servía drinks y donde jóvenes de distintas razas iban a bailal y gozal. No había ningún problema.

“No había mucho donde la juventud podía ir los fines de semana a conocer otras personas y disfrutar,” nos dijo Gloria, una maestrita que vino a probar suerte a Hartford y que con el tiempo consiguió un novio, se casó, y ahora tiene nietos.¡Cómo pasa el tiempo tan callando!

Los tiempos han cambiado y el centro de West Hartford se ha transformado en un lugar de atracción internacional debido a la variedad culinaria de sus restaurantes y variados eventos musicales que toman lugar frente a su popular biblioteca.

Para mejorar la cosa, el sector Este del centro que estaba abandonado y se veía menos atractivo que un tren por debajo, se convirtió en el ya famoso Blue Back Square con tiendas conocidas nacionalmente tales como Crate and Barrel, Cheescake Factory, la librería Barnard & Noble, un cine, un gimnasio y más restaurantes con bares donde hay plasmas de tamaño familiar y guayfive.

En las noches de jolgorio y cuando llegan los estudiantes de las universidades aledañas con mucha sed; la cosa se anima, braman las motoras, hay shows artísticos, de vez en cuando se huele de la buena y cigarrillos y aumenta la algarabía y el consumo de alcohol.

Ernesto León que a decir y pese a su nombre es en verdad tranquilo; se hizo cargo hace algunos años de la administración del restaurante con el sugestivo nombre de “Los Imperios,” especializado en comidas peruanas que cuenta con la misma pista de baile que tenía el legendario Zodiac Club y donde llegó la juventud a darse los mismos drinks del pasado y bailar.Las comidas son excelentes y muchos residentes estadounidenses van al lugar a probar las papas a la Huancaína, el arroz verde, y libar la Chicha Morada.También el restaurante presenta espectáculos con música folclórica del altiplano y así, todo iba bien.

Como los tiempos cambian, en algunas ocasiones hubo turbulencias y altercados que atrajeron la atención de la policía.Después los vecinos se habrían quejado de la algarabía nocturna, y por allí comenzó el pleito cuando comenzó a cuestionarse la licencia de Los Imperios para vender bebidas alcohólicas en la pista de baile.León trataba de evitar la intervención de la policía en casos de altercados, las autoridades policiales del pueblo insisten en que el manager ha fallado en su obligación de prevenir beligerancias mayores.

Ahora y después de vistas en la Corte a la que León ha ido acompañado por Rodvald Jones, su abogado, parece que le terminaron de preparar la carpeta a Los Imperios, le están quitando la licencia para vender licor y de este modo le cortan el oxígeno.

Ya habíamos dicho que Los Imperios no tiene tantos vecinos a los que moleste la música o la salida y entrada de vehículos.De hecho, hay acomodación de automóviles por los Valet Parking y al menos algunos de nosotros no hemos tenido la oportunidad de ver peleas.En cuando a los vecinos, a un lado de Los Imperios esta la funeraria Molloy que no siempre está ocupada, al otro costado un taller mecánico y un hotel, por el frente una estación gasolinera, y un distancia considerable de más de trescientos metros edificios con inquilinos.

León dice que todas estas presiones son motivadas por una cuestión racial lo que preocupa ya que el cierre del restaurante dejara sin trabajos a personas que laboran allí en distintas funciones, y privará a West Hartford de un restaurante de comida étnica que es limpio y agradable.

Esto es lamentable ya que nosotros sabemos cómo se bate a veces el cobre y también visitando otros restaurantes americanos del sector, el bullicio, la música bulliciosa, las motocicletas, y la algarabía son más notorias que en Los Imperios

Ahora Trump emite gases y órdenes ejecutivas por tweeter

Seguramente en un ataque de rabia por sus derrotas de “iniciativas” de proyectos de leyes racistas que han tenido la oposición de sus propios correligionarios, al orate no se le ocurrió mejor idea para expulsar su frustración animal, que usar un medio inusual como el tweeter para informar que después de “consultarlo” con “sus generales,” decidía por lo que le sale por allí; declarar la prohibición absoluta de que en las Fuerzas Armadas norteamericanas se acepte la presencia de personas transgender o transexuales.

El tema que no deja de ser complejo y que solamente en décadas recientes se está discutiendo; ya había sido debatido en detalle bajo el gobierno de Barack Obama donde finalmente se instauró la práctica de “no decir y no preguntar.”

Durante su campaña presidencial, Donald Trump pareció entender el asunto e incluso se retrató con la bandera que identifica a la población gay, bisexual y trasgender, entre otras variedades.

Ahora con lo del Tweeter Súper Ejecutivo, la cosa explotó nuevamente produciendo los reclamos de parte de la gente que aún tiene un grado de sensatez y racionalidad en medio del caótico mundo de Donald. Los líderes militares también le pusieron una ficha de tranque diciendo que las cosas no cambiarán ya que en este país protocolos y no cualquier carifresco y afrentao los cambia.

No se sabe si el tweetazo es una cortina de humo para encubrir la crítica situación política y judicial de Trump, su yerno Jared “Baby Face” Kushner y su hijo “Fredo” Donaldreferente a la siniestra relación con el gobierno de Putin y la probada intervención de Rusia en los asuntos internos de los Estados Unidos y Europa.

Trumpeta Tweeter está también enojado porque republicanos y demócratas del Congreso decidieron aplicarle sanciones fuertes al sátrapa Rash Putin y de este modo pararle la poca vergüenza al ex torturador y asesino de la policía secreta rusa. Mientras más se investiga, va quedando con mayor en evidencia los cuantiosos intereses monetarios que estuvieron en juego y la situación financiera de Trump que debe mucho dinero y algunos asociados estarían involucrado en LAVADO DE DINERO a través de la mafia rusa vinculada a Putin.¡Wowwwwwww! ¡Qué bochinche!

Para lidiar con el asunto y evitar que el Departamento de Justicia y los servicios de Inteligencia cesen su obligación constitucional de investigar; Trump ha despedido de sus empleos a varios y parece que desea borrar evidencias limpiando la casa.

El tipo está fuera de control y después del inapropiado discurso a los Boys Scouts a quienes confundió con sus partidarios durante la campaña y con miembros de la Juventud Hitleriana; muchos piensan que la explosión interna en la Casa Blanca es cosa de tiempo.Algo va a pasar.

La crisis del presupuesto afecta a las playas

En el verano el pueblo desea ir a las playas de Connecticut para al menos aprovechar el verano mirando las mini olas.Como lo de decidir un Budget definitivo para Connecticut donde todavía está el tira y afloja con el gobernador y los republicanos; los potenciales bañistas han notado que ya no hay tantos salvavidas, las playas y los senderos de acceso se están poniendo tan sucios como las rutas al monte Everett, además de la presencia de bacterias malas en las aguas.

Por este motivo mucha gente está yendo a los lagos u a otras playas en Massachusetts o Rhode Island.

¡Que cosa!Lo que es yo, Puerto Rico.

El alcohol está haciendo escante entre los jóvenes

Más de 100 muchachos y muchachas fueron hospitalizados por intoxicación alcohólica y a otros 50 se les acusó de darse el palo sin tener la edad mínima requerida por la ley.El asunto sucedió el viernes pasado cuando las sombras de la noche invitaban a libar durante un concierto Hot 93.7 en el Teatro Xfinity.

“La vomitaera y la presencia de zombis echaron a perder el concierto” dijo un muchacho que tuvo que limpiar, mientras que las autoridades sanitarias tenían dificultades para referir a los muchachitos y muchachitas a centros médicos porque eran muchos. Todavía están tomando aspirinas para el dolor de cabeza. La cantidad de intoxicados requirió el auxilio de hospitales en Farmington, Manchester y New Britain.

En el concierto al que asistieron unas 21,000 personas y se presentaba Chance the Rapper, se dieron multas a los menores de edad con olor a trago, pero las autoridades están meditando acerca de estos hechos, aunque la verdad no hay que pensar demasiado ya que en Connecticut las pólizas de acceso al alcohol son más flexibles que lo de los tatuajes sin licencia.Y ahora quieren legalizar la marihuana para mejorar lo del presupuesto.

Como dicen en un canal de televisión cuando son las 10 de la noche, “¿padres ¿saben ustedes donde están sus hijos o hijas?”

Esto está malo.