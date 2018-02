Los Puntillazos de la Política Circense

O, “la murallita y ahora una Parada”

Por Don Felo Vizcarrondo, su amigo observador

La Parada de Trump y el despilfarro

“Es que no es posible” dijo la Doctorcita, integrante de nuestro fantástico equipo del notición, y refiriéndose a que el no hablar acerca del “presidente Donald,” sus préstamos impagos y sus alucinaciones narcisistas es una tarea imposible.

“Diariamente pasa algo extraño en la Casa Súper Blanca y aunque uno no quiera gastar un preciado espacio en nuestra publicación, hay que hacerlo para que la gente no cometa nuevamente el error de elegir a un payaso ignorante y paradigma de la estulticia humana.

Como ustedes ya se habrán enterado, hay presidentes que JAMAS han servido a USA en las frecuentes guerras que alegran a los fabricantes de armamentos, uniformes, alimentos, cantimploras, cascos, granadas de mano, zapatos y otras mercaderías que compra el gobierno para enviar jóvenes a la guerra.

Pensando en el caso de George Bush, el hijo; el mismo Obama, y ahora Trump, o no fueron a la guerra porque los metían a programitas suaves de fin de semana en territorio de USA, o como es el caso del actual “presidente;” su papá (que era miembro activo del KKK) y Nazi), le enviaron a una “escuela militar” que en sí era también un campamento para casitos en el que los jovencitos no daban pie con bola académicamente y nadie los soportaba por lo petulantes y jaquetones.

Pues bien, a Donald le encantan los uniformes de color verde y las camisas pardas y por eso, cuando tiene la oportunidad y mientras ha dicho que no se le puede ayudar tanto a los veteranos que regresan de las guerras mutilados o hablando de cosas que no se ven; no desaprovecha ocasión para saludar al estilo militar a los uniformados que tienen que cuadrarse y hacer sonar los tacos de los bototos.

Ahora le ha dado la orden a los altos mandos de las fuerzas armadas de preparar una gran Parada en Washington D.C. al estilo de las que organizan los chinos, el gobierno autocrático de Corea del Norte y Rusia. Algunos observadores, entre ellos nuestro corresponsal en la Casa Blanca, Cándido Felo “Chico,” nos contaron que los generales se quedaron con “la con lengua” abierta de un modo desmesurado ya que ese tipo de desfiles militares no cuestan menos de 25 MILLONES de chavitos.

Incluso el Ejército de Salvación a través de su Mayor Johnny Crespo, declaró que la idea era mala y cara, pero que ellos podrían colaborar con la banda instrumental para promover los clubes de abstemios y poner fin a la violencia física de parte de capos de la Casa Blanca hacia sus esposas o parejas.

Felo “Chico” ha dicho que como a Trump le fue tan flojo en su primer acto de inauguración y otros eventos circenses donde no le va la gente; desea mostrar poder, fuerza, nervio e impulso con una parada en la que se mostrarían los últimos avances tecnológicos en materia de tanques Alfa-345, helicópteros de guerra que vuelan en reversa, aviones con proyectiles teledirigidos con cabezas atómicas K-45-Beta, vehículos blindados U-56-XII generación, y muchos, muchos soldado con banderas.

Es que el tipo no paga por estas cosas y sigue con la obsesión de la murallita que costará billones, y ahora la ridiculez de una Parada, además de los viajecitos al extranjero acompañado de su familia, y los cargabates de siempre.

Es que se lo decimos, ¡cada semana es una sorpresita!

¡Oh! se nos olvidaba. En el futuro cercano y cada vez que “el presidente” hilvane discursos de lo que sea, quien no aplauda o ponga caras puede ser acusado de TRAICION a la patria con todas las consecuencias del caso y podría desaparecer y desvanecerse de un modo permanente como lo hace Putin con sus opositores.

Todo preparado para la apertura de la labor legislativa en Connectaxes

En un discurso calificado por algunos como superior al bodrio con bazofia incoherente emitido por Donald y llamado “el Estado de la Unión” pero al que nosotros denominamos el “Estado de la Desunión;” el gobernador Dan Malloy no se quedó en chicas e hizo uso de la palabra frente a los legisladores por 37 minutos, y diez segundo, en la ceremonia llamada “El Estado del Estado” también denominado por agoreros y espiritistas como “Las Cosas Flojas del Estado Mal Parado” y con el que tendrá que lidiar quien sea elegido para reemplazarlo en el Palacio.

¡Buena suerte para los candidatos!

Aunque los republicanos no aplaudieron mucho porque dijeron que Malloy habló filosóficamente de las veinte virtudes, y temas abstractos aunque importantes, pero que no se ven tales como la justicia, la igualdad, rectitud, conciencia, la mayéutica, escatología y ecuanimidad.

Uno de los que más aplaudió fue el alcalde de Hartford Luke Bronin, a quien le encantan los discursos con metáforas, imágenes y parábolas que no están tan cargados de tristes realidades.

La próxima jornada legislativa según nos dijeron los muchachos encargados de la seguridad, será más aburrida que bailar merengue con la abuelita ya que lo de la marihuana, casinos y el “postsupuesto 2018-2019” estarán ultra presentes tales como el calor global y la contaminación de los ríos de Connectaxes donde los peces brillan de noche y los cat fishes renunciaron y se fueron para Vermont.

Muchas de las críticas fueron la poca mención por parte de Malloy de los cruciales temas de la educación, segregación racial y descuido del sistema educacional en Connecticut, y el caso de los muchachos que piden fondos para estudiantes indocumentados pero que quieren echar pa’lante.

“Nos sentimos ignorados e ignoradas” dijo una líder del movimiento estudiantil DACA actualmente amenazado por el desgobierno del Rey de las Paradas, Donald Trumpeta. Sin embargo, la nota de esperanza las están dando las ciudades santuarios a las que odia el murciélago blanco y racista Sessions, “ministro de la Injusticia” en Washington.

Malloy comió fotos sosteniendo a una hermosa nietecita que se llama Grace Elizabeth que no se parece a él (menos mal).

Nancy Pelosi tiene las faldas de acero y habló ocho horas y once minutos

¡Muchacha! Ocho horas jablando seguido y sin brake en el Congreso es un record mundial que nos recuerdan los discursos de 24 horas de Fidel y Nikita. Aunque Donald Trump la acusó de “traidora a la sagrada Patria” por no aplaudirle las mentiras en su reciente discurso del Estado de la Desunión que escupió de las entrañas cargado de odio visceral en contra de los inmigrantes; Pelosi que no tienes Pelos en la lengua defendió a los muchachos y muchachas soñadores y soñadoras a quienes se les vence el plazo para permanecer en Usalandia y deberán echar un pie ahora pronto.

Los historiadores y estudiosos de discursos en el Congreso dijeron que Pelosi, una aguerrida demócrata de California y portavoz de sus colegas DEMOS, había batido un record hablando y es que para lo que está pasando y lo que traman los del Partido del Te que dirige Pajaro Raro Ryan.

En su discurso que es muy educativo y con mucha médula, Pelosi mencionó las palabras del Papa Pablito y de la Biblia para referirse a que la humanidad debe ayudar al necesitado y al inmigrante. “Un cristiano verdadero construye puentes y no murallas,” le dijo claramente el Papa Panchito a Trump que una vez dijo que era de la Iglesia Presbiteriana, hummmm.

Como a diferencia de Trump, Pelosi lee y escribe mucho demasiado y le gusta hacer discursos contundentes; inicio su exordio a las 10 de la mañana y abandonó el estrado no a las doce del día, o tres de la tarde; sino que a las 6:11 de la tarde.

Lo que sucede es que Trump esta tratando de ponerles la pistola en la frente a los demócratas (Al Capone style), para que en uno de sus “deals,” le incluyan en el presupuesto la construcción de la maldita pared o murallita en la frontera entre USA y México (órale); a cambio de la permanencia de 1.8 millones de jóvenes inmigrantes que llegaron cuando niños con sus padres que eran indocumentados y a quienes el presidente Obama dio una opción de permanencia. Es que el programa DACA es importante.

“Pelosi está defendiendo la existencia de un gobierno democrático que Trump se ha dedicado a desmantelar poniendo en la Casa Blanca a delincuentes como el general Flynn, nazis como Steven Bannon, mentirosos, y ahora mismo, a abusadores de mujeres.

Y es que ahora, amenazando con cerrar el gobierno si es que no hay acuerdos en el “deal;” podría iniciar un sistema gubernamental autocrático como el de su mentor Putin que manda a asesinar a sus opositores.

Solamente en Hartford

Es que aquí pasan cosas: un alcalde que quiere irse después de apenas dos años de un mandato de cuatro, atropellos a granel por las calles, guerra de guerrillas para controlar “territorios” donde se vende droga constantemente, y dos casos interesantes de mencionar.

El primero de ellos se refiere a un muchacho, cuyo nombre ni raza mencionaremos, que armado de una piedra grande, la arrojó sin lástima a la mampara de entrada del Departamento de la Policía rompiendo el vidrio. “¡Quiero que me arresten!” dijo como explicación y sus deseos se vieron cumplidos. ¿El frío? ¿Disgusto con la novia? ¿Hambre? Seguiremos averiguando.

En un segundo caso, un muchacho ocurrente que vio muchos automóviles estacionados frente al cuartel de la policía en la calle High, cayó en cuenta que uno de los vehículos estaba abierto y tenía las llaves puestas. Pa’seguida y como el coche se veía elegante y seguramente para usarlo en alguna otra maldad; se subió, y lo echó a andar. Un policía que estaba desvelado, vio cómo su vehículo comenzaba a moverse y pensó que quizás era un mensaje del más allá, pero la cosa era más bien de más acá, porque alcanzó a parar al avezado y distraído ladrón. Es que solamente sucede en Hartford.