Los Puntillazos de la Política con Rifles

O, “Las ideas de un imbécil para resolver el problema de las armas”

Por Don Felo Vizcarrondo, su amigo sin par

Legisladores de Hartford en campaña contra armas de fuego

Connecticut es uno de los estados de la nación donde hay más leyes que limiten la venta de armas y no es para menos.

Un demente a quien la mamá ocultaba en la casa, no le enviaba a la escuela y le ponía a su disposición rifle de asalto; asesinó a 20 niñitos y niñitas y seis adultos mártires en la escuela Sandy Hooker de Newtown.

Sin embargo hay mucho más que hacer según el representante estatal William Tong (se pronuncia Tong) quien se ha estado destacando en esto de la venta ilimitada y sin control de armas tales como “bump stocks” y los “ghost guns” que se ofrecen por Internet y con las que se puede hacer un arma en la comodidad de su hogar.

La información acerca de la venta “por partes” de armas no es tan reciente ya que la idea de los fabricantes es vender y después lamentar.Por eso los repus Len Suzio de Mariden, Craig Miner de Litchfield, y Joseph Markley de Southington han dicho que necesitan más información para apoyar el proyecto de ley Tong.

Pero para que ustedes vean el juego sucio que hacen los cabilderos de las manufactureras de armas y los pelafustanes del la Asociación Nacional de Rifles de Asalto, llamada anteriormente Asociación Nacional del Rifle; Len Suzio dijo haciéndose el idiota que era la primera vez que escuchaba lo de los “ghost gun.”Pero mire lo que usted lo que pasa con estos trucos suzios.Suzio después de recibir el endoso oficial de la Asociaron Nacional del Rifle de Asalto y el de la siniestra Connecticut Citizens Defense League integrada mayoritariamente por Red Necks discípulos de Trump; se ha convertido en un ardiente defensor de la venta indiscriminada de rifles de asalto, granadas, bazucas, pistolas y granadas de mano y apoya con todo la segunda enmienda que permite a los ciudadanos cargar armas de fuego.

Esta segunda enmienda se creó en los tiempos de la guerra de la independencia en contra de Inglaterra en el 1770 cuando para prevenir invasiones de tropas inglesas, se autorizó la creación de milicias que podían cargar armas.Ahora estamos en el 2018 y siguen con el mismo mejunje porque los ingleses son hace mucho tiempo aliados de nosotros.

La brillante solución para un caso de infidelidad

Donald se enteró de que su esposa Melania lo engañaba con Kunio Stralova, uno de sus mejores amigos.“A las once de la mañana en punto llega el patas negra a tu hogar fingiendo que va a examinar la casa, golpea la puerta y tu esposa se la abre y se acuestan en el hermoso sofá rojo con funda de terciopelo y llevan a cabo el acto” le dijo Antony Bayer, otro de sus amigos.

Indignado y con las cabezas ardiéndole mucho demasiado, Donald pensó en la solución y de este modo decidió vender el hermoso sofá rojo con funda de terciopelo.“Se acabó el problema,” dijo satisfecho y se fue a jugar golf.

Asimismo razonó Donald Trump después que escuchó los dramáticos testimonios de los estudiantes de la escuela superior Marjorie Stoneman Douglas, en Parkland, Florida en la que un demente asesino con un rifle de asalto a 17 jóvenes y jovencitas inocentes.

“Jóvenes, la solución del problema es permitir que los maestros carguen armas y allí mismo se acaba el lío,” dijo espontáneamente, después del dialogo que tuvo en la Casa Súper Blanca con los sobrevivientes de la balacera.

Debido a que cada vez que abre las fauces del modo impulsivo que le caracteriza, Trump mete las patas; de a poco fue corrigiendo el texto de la solución en el tweeter mal escribiendo que los que llevarían pistolas dentro de las escuelas deberían ser personas altamente entrenadas y sus armas estarían encubiertas.

Este sujeto que NUNCA hablará en contra de la Asociación Nacional del Rifle de la que seguramente era miembro Al Capone y Rucky el Matador y que apoya financieramente a los candidatos republicanos; en vez de arreglar la cuestión, la hace peor ya que lo que menos necesita este país de personas temerosas, pero a la vez agresivas, deprimidas o con problemas mentales es que portan pistolas, revólveres, granadas de mano, bazucas, rifles de asalto, morteros, o misiles que adquieren a través del Internet o compran en las armerías distribuidas estratégicamente en todo el país.

¿Pero hacia dónde va la idea de Trump de armar a los maestros en las escuelas? MAS GANANCIASpara los que fabrican armas.

Siguiendo la “idea” de Trump que realmente es la estrategia de la Asociación Nacional del Rifle de Asalto (NARA), sabemos que en Connecticut hay 1,179 escuelas con una cantidad de48,463 maestros. Imagínense ustedes las compras millonarias de pistolas para 48,463 personas.

Cada pistola cuesta aproximadamente $400 dólares más las municiones. Multiplique 400 x 48,463 y saque la cuenta con su calculadora o teléfono celular.Esto es lo que ganaría la industria manufacturera de armas de fuego y olvídese usted de los billetazos de ganancias en estados grandes como Nueva York, Florida, y California.

La solución de Trump tiene un truquito (otro más) que multiplicaría la compra de armas en la nación y continuaría infectando el país con armas de fuego.

Los republicanos de Connecticut están marginando a mujeres

Como callampas o setas como decía un español, han surgido los candidatos a la gobernación de lo que quede del gobierno estatal después del fenómeno Malloy a quien apodan “el terror de los presupuestos.”

Sin embargo, a la alcaldesa de New Britain, Erin Stewart y a Tony Boucher, los organizadores del debate efectuado en la floreciente ciudad de New Haven, y donde solamente pudieron hablar de sus ideas, sueños y pesadillas los candidatos machos republicanos.

En señal de solidaridad con las marginadas, Mark Lauretti, alcalde de Shelton; cedió caballerosamente su asiento reservado a las marginadas.

Es que los Repus no creen en el proceso de inclusión y para muestra un botón como decía el sastre de Drácula. Con la excusa de que las candidatas no cumplen con los requisitos de juntar al menos $125,000 billetes en donaciones, se les quita la oportunidad de ventilar sus ideas.

De todos modos y dejando establecido que si un candidato no puede juntar en donaciones una suma de chavos que no es pocq, NO tienen posibilidades.

Los candidatos jablaron mucho expresando ideas un poco brutales como fue el caso del caballito Peter Lumaj, un ABOGADO de Inmigración que dijo sin arrugársele la careta que; queConnecticut necesitaba a alguien como Trump.Lumaj es de Albania.

Por otra parte, el alcalde de Danbury Mark Boughton que se postula hasta para el puesto de secretario de la Organización de Padres, aprovechó la tendencia de los demócratas de Bridgeport de apoyar las candidaturas de tipos convictos y conocidos en las cárceles como es el caso de “Cara Dura” Ganim

que pasó siete años de su existencia en el condominio con rejas.

En fin, allí quedó el aire contaminado con bazofia y expresiones tales como “Trump no es malo,” “Necesitamos un hombre fuerte y adúltero,” o “Yo soy cristiano.”

Hoy nos contaron que limpiarán la escuela West Haven’s Notre Dame High School.

¡Ah! Otro de los candidatos de cuyo nombre no me acuerdo dijo que para arreglar el presupuesto del Estado hay que despedir a 20,000 empleados estatales.“Todo se arreglara pa’rapido,” dijo Mike Handler.

Dialogo secreto entre Rasputín y Trumpeta (Confidencial)

Rashputin: ¿Cómo te va mi discípulo amado? ¿Cuándo piensas declarar la dictadura en el reino USAdo?

Trumpeta: ¡Oh maestro!Los comunistas y afrentados liberales me lo están impidiendo a través de ese tipo Mueller que me tiene en contra de las cuerdas como decía el negro Casius Clay.

Rashputin: Pero ese no es problema, elimínalo usando el gas sarín, o envenenándole el agua

Trumpeta: Quisiera yo, pero ahora los estudiantes están enojados por la ultima masacre y me han aconsejado que tenga cuidado con ellos porque tienen energía.

Rashputin: Bueno tienes que eliminar esa investigación acerca de lo del espionaje.Ya han descubierto como a cincuenta de los nuestros y la gente se está dando cuenta…acuérdate de los préstamos.

Trumpeta: Pero mi amo, si cada vez que puedo hablo bien de ti y te he descrito como un líder internacional excelente, aunque acá me recuerdan a los opositores a los que mandaste a dormir definitivamente, es decir forever.

Rashputin: El tiempo pasa Trumpe y las muchachas del Hotel Putón me están preguntando por ti.

Trumpeta: lo sé, lo sé, ¿qué quieres que haga?

Rashputin: Declárate monarca y ciérrales el pico a los demócratas, quema las sedes de CNN y NBC, y abre campos de concentración en Nebraska.Eres blando Trumpe.