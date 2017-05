Los Puntillazos de la Política Consolidada

O, el pueblo obligado a ahorrar, pero con menos servicios

Por Don Felo Vizcarrondo, y su equipo de los infalibles del notición

¡Es que no es posible!

Mucho se habló sobre las ventajas de las escuelas magnet sobre elmodo en que ayudarían a luchar en contra de la segregación racial que predomina en la mayoría de las escuelas de la ciudad de Hartford donde hay escuelas para niños y jóvenes negros, y latinas para muchachos y muchachas del Caribe.

Sin embarg,o y desde un comienzo, se han producido anomalías (cosas raras) que no tienen nada de contentos a padres que viviendo frente a una escuela magneto como es el caso de la Escuela Magnet de Estudios Ambientales Mary Hooker; han sido rechazados por la famosa “lotería.”

Los agiles colegas del Hartford Courant y vamos a nombrarlos para ser justos, Vanessa De La Torre (nada que ver con la torre de Trump) y Matthew Kauffman, revelaron de un modo exclusivo como ha existido pillería en el hasta ahora llamado “justo y ecuánime” sistema de la lotería, ya que en los dos últimos años escolares, muchos niñitos y jóvenes lograron ingresar a estas escuelas privilegiadas con fondos del Estado sin pasar por el proceso del azar.

Un sistema de auditoria de Connecticut descubrió que no dos, ni tres sino que 33 estudiantes fueron matriculados de un modo anómalo, extraño, insólito, estrambótico y flojo sin pasar por el cedazo del Lotto escolar.

Para muestra un botón.En la escuela Magnet Capital Prep que ya tiene otras historias, revisaron las matriculas del año escolar 2015-2016 y notaron que 15 estudiantes entraron por la ventana chica.Ahora el Estado castigará a ese recinto escolar deduciéndoles $200,000 que es el monto del dinero que pagó el Estado para educar a esos estudiantes.Curiosamente 10 de estos privilegiados son atletas.

Según lo que entendemos en las escuelas Magnet el 50% de los matriculados deben ser de Hartford, mientras que el otro 50% proviene de suburbios y un 20% de estos tienen que ser blanquitos.

Lo que se sabe es que si bien se está desegregando a la población estudiantil (¡dicen!), se ha segregado la población de maestros ya que lo que se está contratando con preferencia inaudita es a maestros del color de Melania Trump y Sessions, es decir, Beyond White.

Por otra parte, y animados por los directores que también son blancos, los padres de estudiantes provenientes de los suburbios, desplazan a los padres latinos de posiciones de liderazgo en los PTO.

Es que está del mero.

“Es que él o la que hace la ley inventa también la pillería,” dijo una señora indignada por el issue.

Otra vez Trinity College

Este colegio situado a pocos bloques habitacionales de la calle Park, “el corazón de la comunidad puertorriqueña de Hartford,” acontecen hechos positivos, muchos de sus estudiantes llevan a cabo trabajo voluntario en escuelas de la comunidad tales como la Academia Burns, hay charlas y actos artísticos, pero ahora los muchachitos y muchachitas tienen que cuidarse con lo de las fiestecitas.

Este año si mal no recordamos, en una fiestecita efectuada en un departamento de una de las jóvenes, varios estudiantes salieron al balcón posterior localizado en el tercer piso para tomar el fresco y disfrutar de unas frías.Como este balcón era más bien de adorno y estaba adherido al edificio con frágiles clavos y pegamento Gorilla; se vino abajo con gran estruendo arrastrando a varios muchachos y muchachas que pararon en el hospital.Esta es una.

En otra fiestecita en que se celebraba el fin del año académico, los muchachos lo pasaban tan bien como los de la universidad de Yale que el sábado pasado también gozaron con gran algarabía.Repentinamente unos muchachitos del barrio deseoso de ser parte del festejo invadieron el sitio y cuando les dijeron que se habían equivocado de fiesta, algunos se fueron lanzando improperios, injurias, reproches, y maldiciones, mientras que otros comenzaron un escándalo que culminó con intercambios de puñetazos y patadas.

Estudiantes del colegio dijeron que las fuerzas de seguridad metieron mano rápidamente y que se sentían seguros dentro de los límites del colegio que cuenta con muchas residencias localizadas en plena calle Broad.

“Es que deseamos estudiar en Trinity,” dijo uno de los manganzones.

En New Haven los estudiantes hicieron escante el sábado pasado en las casas de las fraternidades y en fiestecitas al aire libre donde se bebió mucho demasiado al punto que alrededor de las once de la mañana caminaban por el recinto muchachos y muchachas muy embriagadas.Alrededor del mediodía, fue necesaria la presencia de los bomberos y fuerzas policiales ya que el alcohol en demasía produce una baja en las inhibiciones y la gente ebria tiende a sacarse la ropa y hablan de cosas que no se ven.

Increíble, Trump se porta nice con Malloy

Dicen que cuando Dan se enteró de su designación por parte de Donald como vicepresidente del Concilio Nacional de Gobernadores, se le llenaron los ojos de lágrimas no por la emoción sino que por la alergia verde.Pensó que existía alguna confusión, pero no era así.

El Concilio está compuesto por un grupo selecto de diez gobernadores de los dos partidos reinantes, es decir demócratas y republicanos.

En la agenda de este equipo se lidia con temas referentes a seguridad nacional, defensa del territorio nacional, integración de actividades militares entre los estados y el gobierno central, y lo de la Guardia Nacional.

Para darle más seriedad al asunto, estarán presentes en las reuniones los secretarios de Defensa, seguridad Interior, y asesores del presidente.Malloy no sabe si estarán allí el general Flinn, el yerno de Trump o la Ivanka que está promoviendo una nueva línea de perfumes para hombres y calzones de primavera para las damas.

Malloy dijo estar contento por el nombramiento y que tomará el asunto muy en serio.Uno de sus ayudantes manifestó que el gobernador pensó que debido a sus críticas en el pasado cercano en contra de Trump, este no le querría ver la faz, pero parece que alguien le dijo, “es bueno tener a los enemigos cerquita.” Pero recuerden que ideológicamente hablando Malloy no está muy lejos de los GOP

Hasta las iglesias se consolidarán

Como vivimos los tiempos de las vacas flacas, iglesias y sistemas escolares están usando más a menudo las palabras consolidación, afianzamiento, fortalecimiento y vigorización que significan por otra parte ahorrar, economizar, limitar, y guardar.

Tanto en Hartford como en el hermoso pueblo de Southington se reunieron los líderes eclesiásticos de Greater Hartford que hablarán de un plan para cerrar y consolidar no una, diez o treinta, sino que 100 parroquias.Se nos dejó saber por parte de un sacristán que las consolidaciones se deben a una escasez de sacerdotes que mantienen su voto de castidad, y una disminución de la feligresía.

Como es ya tradicional, muchos de los edificios católicos los adquieren las crecientes iglesias protestantes.

Los mismo sucederá, aunque no es lo mismo con las escuelas del distrito escolar de Hartford donde al igual que la crisis financiera del municipio, por normal añadidura los fondos faltan para mantener las 46 escuelas. Estas claramente se reducirán con el consiguiente cesanteo de maestros y personal de apoyo.“Seremos menos pero deberemos trabajar más,” dijo una muchacha trabajadora social que está más ocupada que la mandíbula de arriba.

Terapia de Conversión

Un rotundo NO recibió la idea de continuar con la llamada terapia de Conversión sinónimo de transformación, modificación, alteración, corrección o enmienda que pretende alterar la orientación y preferencia sexual de jóvenes.

Habíamos escuchado de esta “técnica” por parte de pastores protestantes que rechazan a personas gay, pero que les ofrecen “sanación,” es decir las curarían.

Esta idea basada en prácticas medievales intenta, de acuerdo al representante Jeff Currey, demócrata de East Hartford; “curar” a jóvenes y jovencitas que muestran tendencias homosexuales.

“Ser gay no es una enfermedad y no requiere curación o sanación,” dijo enfáticamente Currey que auspició un proyecto de ley que prohibirá el uso de esta “terapia” en Connecticut.