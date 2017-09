Los Puntillazos de la Política de la Desesperanza

O, “el pueblo exige que clausuren el Capitolio por Ineficaz”

Por Don Felo Vizcarrondo, su amigo filial

Hablando de deporte, continúan las demandas acerca del Parque DD

Es que esto tampoco tiene nombre.¿Recuerdan ustedes los líos en la construcción del parque DD que afortunadamente ya está funcionando y los Yard Goats’ cuyos dueños son la familia Solomon están contentos y la gente a la que le gusta la bola está yendo a los juegos?

Pues bien, a estos pillos del Centerplan Co. y DoNo Hartford el alcalde Bronin que es abogado, encontró la forma legal de botarlos como plasta del proyecto de construcción ya que además de cometer errores, eliminar el techo porque los tipos son expertos en buscarle los cinco pies al burro y encontrar excusas para continuar cobrando más allá de lo que habían presupuestado (pillería); están ahora DEMANDANDO a la ciudad de Hartford. Wowwww.

Los picapleitos que parecen que estudiaron en la Universidad Trump, dicen que se les botó de una manera injusta y quieren que se les paguen 90 millones por el mal trabajo que hicieron.Es que están del mero.

Los sinvergüenzas tuvieron muchas oportunidades en el esquema de irse más allá de lo que habían presupuestado.

Para que la cosa sea más clara para otras ciudades y pueblos que piensen emplear los servicios de estos tipos, es como si usted contratara gente para que le arreglen la tina del baño y le cobren $1,000.Sin embargo en estas prácticas ilícitas, a los pocos días los pillos le dirán que encontraron unos problemas con las cañerías y con el piso del baño que le costarán $1,000 extras.Usted se los paga, pero a la semana le informan que deberán cambiar el inodoro y arreglar un techito por donde esta liquiando el agua.¿Me explico?

Este es el jueguito de Centerplan Construction Co y este otro engendro llamado de un modo muy negativo DoNoHartford.

Estos pillastres no cumplieron con el plazo de finalizar la construcción y afectaron el comienzo de los juegos con pérdidas para el equipo Yard Goats.’Cuando llegó Bronin a bordo, les dio plazos perentorios que no cumplieron con distintas excusas fatulas, lo que provocó un lio legal que finalmente obligó a que la ciudad se defendiera de los piratas y les botaran como plasta de gato.

Esto se pudo haber evitado contratando a compañías con record de excelencia y no aventureros como los pillos del estadio Dillon que ya están en la cárcel y que robaron dos millones de la ciudad.

Esto está del mero…

Ya aburre decir lo mismo y hay gente que piensa que el pueblo tiene paciencia infinita, pero no es así.Al cierre de esta edición se cumplirán dos meses largos en que Connecticut NO TIENE un presupuesto lo que significa un record de vergüenza en la historia de la ciudad, capital del Estado.

Las escuelas han iniciado el año escolar sin la ayuda extra financiera y los directores de escuela y especialmente los maestros se están comiendo un cable ya que se está experimentando la triste realidad de salones con el máximo de estudiantes en escuelas donde hay cientos de maestritos y maestritas que se están bautizando en esto de la pedagogía y la didáctica y que no hablan el español.

Pero saquemos la cuenta.Si usted es un contador, ingeniero, arquitecto o contratista, ¿puede demorarse dos meses sin que haya resultados claros desde el punto devista presupuestario?Entendemos que en el caso del Parque Dunkin’ Donuts los pillos extendían el tiempo a propósito para cobrar más, pero a nivel de la legislatura donde los “expertos” en leyes y supuestamente presupuesto, no ha pasado nada y lo que hacen los senadores y representantes es que han bajado el perfil, no se muestran mucho porque ya no hay explicaciones aceptables.

Lo que sucede en Connecticut, nos decía un muchacho que trabajaba para el Estado y ahora tiene un

Carrito sanguchero h es feliz; es que no hay solamente una batalla entre los Repus y los Demos; sino que hay un tercer partido que dispara de un modo independiente: el gobernador Dan Malloy.Esto hace la cuestión más compleja debido a que Malloy ya anunció que no se re postulará porque nadie lo quiere y no le importa esto de la popularidad.

Ahora estamos en el pantano de la terquedad mediocridad, rigidez, intolerancia, avaricia, irresponsabilidad, indiferencia, obstinación, porfía extrema, testarudez, obcecación, cabezonería, e intransigencia.

¿Hasta cuándo deberá esperar el pueblo si nadie da el brazo a torcer?

Esto sí que está del mero.

Mamerto proponía que encerraran a representantes y senadores en el Capitolio y no les dejen salir hasta que haya una solución, cerrando las puertas con candado y por fuera, y botando las llaves al río Connecticut.

Escuelas de Hartford abren de un modo sereno pero preocupante

Hablando del Parque DD, allí fue el lugar elegido por la Junta de Educación de la capital del Estado para llevar a cabo la convocatoria para el año escolar 2017-2018.

Temprano en la mañana del pasado lunes, miles de maestros, administradores y empleados se dejaron caer al lugar situado en el límite Norte de la ciudad y aprovecharon de conocer del que se dice es “un diamante pequeño, pero tan bueno como el mejor de Nueva York, aunque más chiquito.”

Las convocatorias que en años pasado se llevaban a cabo en los auditorios de la escuela Bulkeley y Weaver; tienen como meta dar inspiración a quienes por diez meses y semanas, educarán a unos 20,500 estudiantes del área urbana.

Hablando desde un templete localizado en la arena del parque, la superintendente Leslie Torres-Rodríguez habló de un modo franco y exento de la poesía fatula y bla-bla-bla que usaba la Beth Schavino-Narvaez en sus convocatorias y donde se refería a los senderos inesperados de la vida y cosas que no se ven.Esta mujer se fue de un modo repentino para ganar más chavos al Japón y ahora estará asustada por lo de los misiles nucleares del craqueado Topo Llillo de Corea del Norte que no se lleva con el tostao de acá.

Por su parte Leslie fue clara: “es un año de desafíos debido al presupuesto y la incertidumbre con respecto a un programa de obligadas consolidaciones de escuelas,” dijo la pequeña gigante que ha estado visitando escuelas y saludando al estudiantado.

Leslie está preocupada por esos 5.17 millones prometidos por Malloy y que debido al ridículo y absurdo proceso de aprobación del presupuesto, mortifican a uno de los distritos con más problemas de segregación y la existencia de escuelas con un pésimo sistema de ventilación.

Con el revolú de que no se sabe si Hartford se va o no a la bancarrota, todo está en veremos, especialmente en el área educativa donde se gastan la mayoría de los fondos.

Como era de esperarse y es su costumbre, Bronin no se refirió a estos temas candentes sino que a las tensiones raciales en Charlottesville, las inundaciones y temas astronómicos.

El martes los administradores, maestros y estudiantes se botaron dando la bienvenida a los nenes y nenas haciéndose eco de las palabras y la pregunta que le hizo a los educadores Sonia Turner, la Maestra del Año: ¿Están listos para cambiar una vida?

Los maestros enfrentan más de 50 días intensos sin vacaciones o festividades.“El primer respiro tomará lugar el día 22 de noviembre, comienzo del feriado de Acción de Gracias,” comentó Magaly, una señora que se faja en la cafetería de una de las escuelas de la comunidad.

De tal palo tal astilla

Mientras su padre, el insano Donald Trump transformaba una rápida visita a un área aledaña que no fue Houston donde el Huracán Harvey ha provocado más daños que los huracanes Katrina y Sandy juntos; Ivanka continúa con sus negocios privados haciéndose la mosquita muerta; pero ahora ha mostrado sus verdaderos fatídicos colores.

La hijita favorita del “presidente” había estado jugando el papel de partidaria de los derechos de la mujer trabajadora y con ese cartel fue a una Conferencia efectuada en Alemania acerca de este tema y donde la abuchearon por mentirosa.

Cuando se está discutiendo el asunto de aumentar o no el salario mínimo a $15.00, la tipa que para la confección de joyas, baratijas, pantis y sostenes utiliza solamente mano de obra china; ha dicho que no está de acuerdo con esta petición justa que favorecería a millones de madres que trabajan en servicios y a las que le pagan salarios de $10.00 y con suerte.Estamos hablando de los imperios financieros de los Dunkin’ Donuts y otros restaurantes de comida rápida y peligrosa.

De este modo cuando vea a esta mujer que ha papeado bastante y a viajado a costa de los impuestos que usted y yo pagamos al extranjero, no le crea un carajo porque es tan falsa como su padre que se dice “exitoso hombre de negocios” pero que se ha declarado en bancarrota cinco veces y ha dejado en la ruina a contratistas y subcontratistas.

Es que al final del dia los Trump son todos iguales: mentirosos, soberbios y miserables.