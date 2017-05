Los Puntillazos de la Política de los Adioses

O, “Donald trata de limpiar el naipe antes que lo limpien a él”

Por Don Felo Vizcarrondo, un amigo eterno

El vengativo Trump alias “el presidente” ataca a Blumenthal

Si hay congresistas y senadores que están criticando las extrañas movidas de la familia Trump con los rusos, sus turbios negocios comerciales, y la falta de probidad; son la delegación de congresistas y senadores de Connecticut.

Richard Blumenthal es uno de ellos denunciando el fatulo plan de salud “revisado” de Trump y defendiendo los derechos de los inmigrantes.

Ahora bien, el hecho de que Blumenthal haya criticado al “presidente” por la forma escandalosa y sospechosa con la que botó como una simple plasta al Director del FBI, este muchacho James Comey ahora apodado “el gigante en desgracia;” recibió un ataque visceral por parte del Trump a través su infame Twitter comunicándose con el mundo a las tres de la mañana sentado en el retrete.

Demostrando una vez más sus problemas mentales que no le permiten refrenar impulsos vengativos cuando recibe críticas, “el presidente” arremetió en contra de Blumenthal sacándole en cara que en una oportunidad durante su campaña para senador en la que venció a la Linda McMahon que gastó 50 millones en la campaña y la perdió; menciono que había estado en la guerra de Vietnam.

En los tiempos de este conflicto bélico, el senador fue llamado a servir en la guerra. Cómo estaba estudiando y posteriormente un médico lo diagnosticó con un problema en los huesitos del talón, Blumenthal cumplió sus obligaciones en la Reserva de la Marina y en alguna oportunidad dijo haber servido en Vietnam, cuestión que corrigió posteriormente diciendo que estuvo en la Marina “durante la era de la guerra de Vietnam.”

De allí se ha agarrado el desesperado Trump para tirarle insultos en una respuesta marcada por la impotencia ante el lio de madre en que “el presidente” se está metido hasta el cuello por esto de los rusos.

“Está enojado porque Blumenthal dijo en CNN que el hecho de despedir de su trabajo a Comey, se parece mucho a las maniobras de Nixon que hizo lo mismo debido al escándalo de Watergate en 1975.“Es que eso duele,” dijo uno de los carga bates de Trump que cuando monta en cólera o se enoja mucho demasiado, se desahoga enviando mensajes a las tres de la mañana. Mental.

Arrinconado le pide apoyo a genocida

Donald Trump a no más de 100 días y pico de desgobierno tiene un margen de aprobación de solamente un 36% y descendiendo con rapidez, de acuerdo a encuestas de opinión autorizadas.

“Este es un record comparado con otras presidencias y solamente se asemeja a la de George Bush Junior que se salvó del fracaso por el asunto de las torres, asunto que jamás ha sido bien aclarado.

(Después de quince años los científicos, físicos e ingenieros insisten en que el derrumbe fue un acto provocado y no solamente la culpa la tuvieron los aviones asesinos).

La situación política de este presidente incapaz, mentiroso y enfermo de la mente es cada vez más precaria ya que claramente los servicios de inteligencia habían detectado los intentos de Ras Putin de intervenir a través del jaqueo de los servicios de información virtual.Esta crucial información se la habría entregado el ex presidente Obama al recién llegado e ignorante Trump, pero como éste tenía ya los negociados de lavado de dinero con los rusos, no le hizo caso y recibió el gran favor de obtener la presidencia de un modo absolutamente sospechoso.

Si Trump ha tenido y continúa teniendo negocios financieros, políticos e intercambio de informaciones de inteligencia con Ras Putin; estaría cayendo en el delito de traición y deslealtad a los Estados Unidos al igual que sus cómplices incrustados en la Casa Blanca y de donde debieran ser echados a patadas.

Extrañamente y aun cuando se sabía que durante la “campaña presidencial loca” le sugirieron que hablara con Henry Kissinger al que se acusa de genocida y promotor de intervenciones en Latinoamérica durante la época de los 60, 70 y 80; pareciera estar ahora asesorándole y ayudándole en estos momentos difíciles donde Trump intenta salvar cara borrando evidencias y de este modo agravando sus delitos.

La baja de popularidad del imbécil está quitándole el apoyo de algunos republicanos que ven el peligro de asociarse con el demente y mercenario arriesgando sus carreras políticas.

Una disminución del margen de aprobación del papel gubernamental de Donald está creando una atmósfera favorable para un proceso judicial donde se juzguen sus delitos.

¿Qué piensa usted? ¿Otro Watergate en el 2017?

Lamentan cierre de iglesias católicas

“Es que eso duele” dijo Mamerto que recuerda muy bien su juventud cuando con otros jóvenes y jovencitas participaban en los grupos que dirigía el padre Tom en la iglesia del Sagrado Corazón localizada casi en la intersección de la avenida Main y la Albany, a un costado de lo que fue la escuela Barnard Brown y la torre con el reloj católico.Decimos católico porque suena cuando Dios quiere.

“Allí nos casamos en un tórrido día de julio” dijo nuestro reportero meditando en el anuncio de los cierres y consolidaciones de templos católicos a lo largo y ancho de Connecticut.

Es que en el Sagrado Corazón se acogieron los primeros residentes puertorriqueños que buscaban oportunidades en Hartford y viajaban desde Puerto Rico para trabajar en las fincas del tabaco. Allí y en la década de los 60, se llevaron a cabo las primeras misas en español presididas por el Padre Segundo Las Heras, y desde el seno de su feligresía, surgió la idea de una procesión dedicada a la virgen María que fue el preámbulo de lo que posteriormente sería la Parada Puertorriqueña que por una de estas coincidencias de la vida, no se llevará a cabo este año 2017.

También fue el lugar donde grupos que denunciaban los crasos atropellos a los derechos humanos en Chile y Argentina, efectuaron huelgas de hambre solidarizando con las actividades de resistencia en aquellas repúblicas donde Henry Kissinger y Richard Nixon dieron la luz verde a las atrocidades cometidas por los militares latinoamericanos asesorados por la CIA y el Pentágono.

También allí, en el sótano de la iglesia, se llevaron a cabo numerosos eventos culturales, sociales y folclóricos. De este modo el templo construido por los alemanes que se avecindaban en Hartford hace más de un siglo, terminará ahora de cumplir sus funciones espirituales y sociales.

Nos contaron que los feligreses de esta parroquia se trasladaran a la iglesia de San Pedro que también en el pasado corrió el riesgo de cierre, pero que gracias a los esfuerzos de la comunidad se mantiene en pie.

Enviamos un mensaje de solidaridad a los feligreses recordando a tantos sacerdotes, diáconos y laicos que hicieron de este templo su refugio espiritual.

Aetna, un aporte a la crisis

Como en los Estados Unidos las grandes corporaciones van y vienen, amenazan con irse cuando se les habla de pagar impuestos, o actúan como les da el gusto y gana, durante el periodo de vigencia del programa de salud bautizado por los republicanos como Obamacare; la aseguradora comenzó a desligarse de este sistema que permite a los residentes tener acceso a un plan de salud y atención médica.

Aludiendo al hecho de que perdieron 700 millones entre los años 2014 y 2015, el CEO que recibe una compensación salarial de más de 40 millones al año; anunció que no ofrecerá más planes ya que están perdiendo chavitos.Hummmmmmmmm.

Aunque sabemos que las corporaciones están muy lejos de hacer obras sociales o asemejarse a la Cruz Roja Internacional; lo de ellos es ganar siempre y en un plan maestro han reducido la membresía de este plan de pensiones desde 964,000 a 255,000.Un record.

Si el alcalde Bronin tiene esperanzas de recibir apoyo a su plan de mantener a la ciudad de Hartford a flote sin ir a la bancarrota, tarje de su listita a estas súper corporaciones que nunca pierden.

Alerta, no podrán casarse a los 14 años

En un intento brutal para evitar matrimonios por arreglos previos, la Casa de Representantes votó unánimemente por prohibir, impedir y vedar matrimonios en los que los nenes o nenas tengan menos de 16 años.

Hasta hace muy poco, los legisladores no habían caído en cuenta de que Connecticut no establecía una edad mínima para contraer obligaciones matrimoniales y es uno de los 27 estados que permitía matrimonios de muchachos y muchachitas que aún no tienen suficientemente cerrada el área del cráneo a la que mi abuelo denominaba como la “mollera.”

Tampoco se permitirá el matrimonio forzado y esto se refiere a nenes o nenas que han “metido la pata’ y los padres intentan enmendar el rollo llevándolos al maltrimonio por las tres leyes: la eclesiástica, la civil, y la fuerza.

De acuerdo al protocolo legislativo esto es ley, así es que tomen nota los.