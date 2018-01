Los Puntillazos de la Política del Comienzo Turbulento

O, “candidaturas, investigaciones y mentiras”

Por Don Felo Vizcarrondo, su amigo jodón pero respetuoso

Sale más gente al baile gubernamental

Una de las posiciones gubernamentales más apetecidas es la de Gobernador del Reino de Connecticut.

Cuando el Príncipe Dan Malloy dijo que no se postularía porque nadie lo quiere, salvo su esposa y familia; pa’luego su vice gobernadora la leal Princesa Nancy Wyman dijo lo mismo y en la actualidad tanto demócratas como republicanos están “explorando” los bolsillos de sus posibles simpatizantes para que les ayuden a llegar a la mágica suma de $250,000 en donaciones de $100 billetes. Los que logren esta meta, pueden conseguir el preciado y generosísimo subsidio estatal del Programa de Elecciones de Ciudadanos que provee Connecticut para ayudarle a los que lleguen a los 250,000 con más chavos para usarlos en el pago de facturas a la prensa escrita, radios, televisión, blogs, redes sociales, “voluntarios de campaña,” “almuerzos” y otros gastitos.

Estos subsidios los pagamos nosotros con los impuestos que no están jodiendo.

Nos informaron en el límite entre Hartford y West Hartford, que este muchacho del partido demócrata Jonathan Harris ya llegó a la suma de $232,000 dólares en billetes con lo cual el horizonte se le pone brillante, favorable, propicio, benéfico y auspicioso.

“Yo haber recibidou mash de 2,620 mil donatios desde que lanzar mi avisou de campaña,” nos dijo un orgulloso Jonathan que se fajó mucho demasiado como alcalde West Hartford, Comisionado y representante estatal.

Luke Bronin, demócrata, y uno de los alcaldes que esta “explorando” como los Niños Escuchas sus posibilidades electorales; dijo que ha recibido donaciones que estarían alcanzando a 125,654 dólares y nueve centavos lo que lo tiene más flaco porque espera más.

Se comenta que esta señora Susan Bysiewicz (se pronuncia Byziewiczz) anda también explorando y ya le han donado ya $145,000 billetitos. “People apoyarme con donatios desde unash 130 citis y pueblos,” dijo a su cocinera que habla español. La mujer tiene ahora 56 otoños y anda visitando líderes políticos a lo ancho y largo de Connecticut.

A los exploradores republicanos les ha dado por debatir y entre ellos está una señora con mucha presencia y picuda llamada Toni Boucher actualmente senadora y que también explora.

En la misma lista y presente en los debates del partido al que dice pertenecer Trump, aparecen David Walker, Steve Obsitnik, Mark Boughton, Tim Herbst y Mark Lauretti, estos dos últimos alcaldes. También se ha visto al abogado Peter Lumaj, a Prasad Srinivasan, y Michael Handler.

Lumaj ha atacado con escarnio a otros de sus colegas exploradores, y le ha respondido fuerte Tim Herbst. Un experto en publicidad está intentando convencer a los candidatos Obsitnik, Srinivasan, Lumaj que simplifiquen sus apellidos a formas más fáciles de pronunciar tales como Ob, Vasán y Luma. A la candidata Bysiewicz el experto publicitario le recomendó que se hiciera llamar “simplemente Susana.”

Así van las cosas.

Es que así va la pillería

Nos comunicaban unas amistades de la ciudad de New Haven que el consorcio nacional de medicina dental para nenes que se identifica bajo el nombre de Kool Smiles, estuvo de acuerdo en llegar a un trato legal y pagará al gobierno 24 millones de dólares por haber utilizado trucos fraudulentos enviando las facturas de pago al programa Medicaid que incluía tratamientos de raíz, coronas y otros trabajos que no se requerían y se hicieron en niños pobres de la capa inferior, como decia Mao Menos.

En una de estas filiales de Kool Smiles en Connecticut se denunció el pagar sumas adicionales en chavos también llamadass “bonos” a aquellos dentistas que cumplieran metas productivas que significaban tratamientos innecesarios y dolorosos en nenitos. Los pillos incluso trataban los dientes llamados de “leche” de los nenes lo que constituye de acuerdo al Derecho Canónigo un pecado bien mortal.

Por este motivo esté usted pendiente cuando le sugieran extirpaciones de testículos, apéndice, o trepanaciones al cráneo para mirarle como le funciona la glandula

Ganim también explora fuente de chavos ¿casinos?

Como decíamos en la edición recién pasada que se forjó en medio de una violenta tormenta de nieve, Ganim desea continuar su carrera política a pesar de que estuvo en la cárcel por pillo. Aun así, los demócratas de Bridgeport que al parecer no se preocupan de estos molestos detalles en la bitácora judicial de Joe y de otros (como es el caso de Newton en New Haven), le ELIGIERON para que regresara al puesto de alcalde, pero el hombre al parecer no se conforma con eso y busca más: el trono de gobernador.

Su problema es que aunque reúna $250,000 no puede ser elegible para fondos provenientes del Estado que otorgan dinero a candidatos para que estén en condiciones de igualdad con aquellos que se postulan y vienen de cuna de oro, pero que también como es el caso de Bronin, pueden postular a la ayudita.

Se nos informó que Ganim ya ha reunido donaciones por la suma de $200,000 chavos. Como el Estado de Connecticut no le permite ser elegible para la subvención maravillosa, el ex abogado puede solicitar donaciones de $3,500 dólares y más.

Amigos y amigas, pónganle ojo al casino propuesto para Bridgeport, el programa de renovación del puerto de esta ciudad y la aprobación de la venta de marihuana al público que lo desee. Los chavos no caen del cielo. Hummmmmmmm.

Buena noticia

Coincidiendo con los informes de representantes estatales hispanos que viajaron a Puerto Rico para ver como realmente se bate el cobre en comunidades que todavía no tienen electricidad, agua potable ni comidas saludables; se anunció que se han EXTENDIDO los fondos federales para aliviar la situación de cientos de familias que han tenido que dejar su Isla y viajar a Connecticut para encontrar refugio.

Se informó a los cuatro vientos que la famosa agencia Federal Emergency Management extendió el plazo de ayuda del programa Transitional Shelter Assistance por sesenta días más, es decir hasta el día 20 de marzo, al borde de la primavera 2018. De no haber sido por la presión política de los líderes puertorriqueños, el programa se habría terminado este sábado. Wowwwwww.

La noticia calmó los ánimos de 30 familias que viven actualmente en el Red Roof Inn del centro de Hartford. Algunas de estas personas están residiendo temporalmente allí desde septiembre, después de la huracanada “Maria.”

Aunque la mayoría de estas familias pueden ser elegibles para el programa; diez no lo son, según informó esta muchacha Becky Szymicik de la filial de FEMA en la región de la Nueva Inglaterra.

Hasta el pasado lunes había 650 familias elegibles para la ayuda de transición de las que 183 están habitando en hoteles a los que se les permite proveer este servicio de asistencia y por el cual se les paga. El criterio es que las personas NO TENGAN familiares en Connecticut u otras formas de conseguir alojamiento y víveres.

Entre quienes abogan en la actualidad por estas familias está Wildaliz Bermúdez, concejal de Hartford quien declaró que no se puede permitir que se deje a estas familias en la calle.

tiroides. Pida siempre una segunda opinión para que no le vendan carne de gatos en vez de conejitos.

Encuesta asigna un notable porcentaje de “efes” a Trump

Los investigadores y expertos en encuestas del prestigioso colegio Quinnipiac de Connecticut sintieron el interés de llevar a cabo entrevistas para que la gente otorgara calificaciones al primer año de gobierno de Donald Trump.

Fíjense ustedes que el 39% de los consultados otorgaron una “F” al macho cabrío, seguido por un 17 por ciento que le dio una “D” (una nota más mala que postre de jengibre). Las notas “A” y “B” recibieron un 16% de preferencias y otro 11% una “C” que no es una nota mala, ni buena sino que todo lo contrario.

Respondiendo al libro del autor Michael Wolff donde éste describe el caos interno en la Casa Súper Blanca, Trump a quien sus colaboradores caracterizaron en las entrevistas como un morón ignorante, estúpido, indocto, inexperto, desorientado, porfiado como asno, iliterato, entre otros calificativos que circulan en los baños de la Casa entre empleados y empleadas; dijo que él era un líder GENIAL, sobresaliente, eminente, y agudo, cuestión que desea averiguar el magistrado Mueller deseoso de tener una entrevista a solas con el controversial presidente para hablar asuntos de negocios fatulos y los contactos con Putin y los espías rusos.

“Jabel muchash diferenchias entre el adjetive genial y los adjetivos pillo, astuto, ladino, marrullero, malicioso, taimado, pícaro, bribón, tunante, fullero, pica pleitos y sinvergüenza, dijo un congresista que renunció porque en el 2006 le apretó un seno a una artista que dormía.

Veremos que sucede con el “genio” y su cohorte de ayudantes a los que atemoriza con el vozarrón y la cara de bestia.