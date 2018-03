Los Puntillazos de la Política del Desenlace

O, “el presidente no está por sobre la ley”

Por Don Felo Vizcarrondo y su equipo inquisitivo pero real

Mayo atacó a la alcaldesa Erin Stewart en el mes de julio

Un señor de 63 que responde al nombre de Al Mayo postuló una vez al puesto de alcalde de New Britain y el 30 de julio del 2015, día soleado en que el verano invitaba a gozar del calol, la piscina y los mantecados, llegó con propaganda electoral al parque Walnut Hill donde se realizaba un evento para los niños.

Quizás impulsado por el entusiasmo electoral, Mayo, el candidato; comenzó a repartirles propaganda con su faz a los nenes de tres años que pensaron que había llegado Santa.Como los papás y mamás en New Britain no entendían lo que sucedía y pensaban que Mayo repartía propaganda para el Viagra, se le acercaron pidiéndole con amabilidad que parara el asunto y repartiera propaganda a los adultos que visitan la Botánica de la High.

A Mayo no le gustó lo que escuchaba porque no soporta el rechazo y comenzó a proferir palabras ofensivas.Alguien le avisó a la alcaldesa Erin Stewart que estaba en el lugar, intentando apaciguar a Mayo.Este se enojó más todavía, agarró a Erin del brazo y como que se lo torció ya que a la alcaldesa le dolió y exclamo, ¡Ay!Como Mayo no se calmaba llamaron a los ágiles de la policía que con velocidad inaudita acudieron a proteger a Erin que se lleva muy bien con los sindicatos de los policías, empleados municipales y bomberos.

En fin, este pasado miércoles Mayo recibió una sentencia de seis meses en el condemonios con rejas para que aprenda a no ser endemoniado y apretarle los brazos a las mujeres.

“El que la hace, tarde o temprano la paga”

Bajo el desgobierno de Donald Trump hay dos adagios o dichos provenientes de la cultura y experiencia de la humanidad.

“No escupas hacia el cielo porque te caerá en el rostro,” o “tarde o temprano te cogen,” y “no orines en contra del viento que te mojas,” entre otras advertencias para aquellos que se creen poderosos, jaquetones, y miran al resto del mundo en menos porque según ellos, son más inteligentes que Albert Einstein..

Este es el caso del así llamado presidente Donald Trump que una vez más se desenmascaró como vendido a Putin, el sátrapa de Rusia; al que Donald le debe muchos chavos por los préstamos que le ha pedido en rublos para pagar sus deudas en negocios turbios y bancarrotas. También se incluyen las extensas estadías de $5,000 dólares la noche en un famoso hotel de Moscú en cuyo frontis hay una pancarta luminosa gigante que reza “¡Pase a casarse sin compromiso, satisfacción garantizada!”

A la investigación que lleva a cabo el magistrado Mueller que investiga la vinculación DIRECTA de Trump en un acuerdo ilegal con espías rusos para una intromisión ilegal de hakers (piratas informáticos) en las elecciones presidenciales del 2016 donde sorpresivamente Trump resultó ganador por votos electorales, pero superado por Hillary Clinton por unos tres millones de ciudadanos; se están agregando otros líos.

A esta investigación que podría tener consecuencias institucionales para el gobierno de Trump, se agrega sus abiertos actos de OBSTRUCCION a la acción de la justicia que han quedado en evidencia con los despidos de Comey y Andrew McCabe de sus puestos a la cabeza de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) que podrían haber testificado en su contra debido a los contactos que Donald ha tenido con el embajador ruso, los espías de Putin, y comunicaciones directas con el Kremlin donde reina Vladimir Rash Putin.

También Trump está involucrado en otras demandas relacionados con su negocio de bienes raíces (Organización Trump) en los que está hundido hasta el cuello su querido yerno Jarel casado con la hija de Donald, su querida hija Ivanka también vinculada a negociados internacionales usando sus frecuentes viajes al extranjero pagados por nosotros los que pagamos impuestos y donde posa como embajadora.

Cuando enfrenta todos los delitos conocidos y por conocer que le oprimen, Donald llama a su equipo de abogados para que lo salven de los líos en que se vincula. Pero la tarea legal no es fácil como ha sucedido con el picapleitos Michael Cohen que semanas antes de la elección de noviembre del 2016, le habría pasado de su bolsillo $130,000 a una muchacha apodada Stormy Daniels cuyo nombre real es Stephanie Clifford para que ésta no hablara ni escribiera ningún libro acerca de un tórrido romance que tuvo con Trump en los momentos en que la primera dama Melania estaba embarazada del hijo de Donald llamado Barron.

El asunto en este caso no es la apasionada aventura con Stormy apodada en la comunidad boliviana como la “semillera,” sino que los $130,000 que según ha dicho el abogado Cohen, jamás le fueron restituidos, pero que en realidad provinieron de fondos de la campaña electoral de Trump y no fueron declarados oficialmente como ordena la ley de elecciones.

Por esto, el abogado de Stormy (la Semillera) que responde al nombre de Michael Avenatti, ha denunciado que tanto Trump como sus secuaces amenazaron a su clienta si es que hablaba y podría tener accidentes.

“Mi clienta se decidió a hablar para que la opinión publica sepa cómo se bate el cobre en los negocios de Trump y protegerse,” dijo el jurista.

Para aumentar los líos en la Casa Blanca, Donald Trump hijo bautizado en círculos de gobierno como “Freddo Corleone,” está metido en graves problemas por la reunión en que participó a nombre de su padre con el embajador ruso y otros espías para estudiar la forma de que la campaña de Trump recibiera ayuda de una manera disimulada por parte de Putin.

Ahora la esposa de “Freddo” le metió una demanda de divorcio ya que Donald Junior es tan enamorado y adúltero como su padre, y tuvo un romance intenso y fogoso con una ex participante del Reality Show “You are fired.”Una “porquería” dijo Mamerto refiriéndose al bodrio.

Queridos lectores la cosa esta muy caliente, pero no se asusten que como lo dice la sabiduría popular “el que la hace, tarde o temprano la paga.”

Gobernadora de Rhode Island dice que Connecticut no va pa’ ningún lado

Como ahora todo es lamerle el ojo a los negocios, empresas, corporaciones para que vengan a invertir a los estados de la región de la Nueva Inglaterra, Dan Malloy ya le ha respondido con fuerza al gobernador de Florida (el paraíso del cocodrilo y las serpientes) que no desprecia oportunidad para invitar a las compañías de seguro a mudarse a lo que los colonizadores españoles llamaban “el pantano.”

El que gobierna Florida y que responde al nombre de Rick Scott, también apodado “rodilla;” ha osado venir a Connecticut para llevarse a los empresarios e inversionista, pero a nadie le gustan mucho el clima de pantanos, las tormentas eléctricas apocalípticas, ni los cocodrilos.

Ahora se ha puesto con las mismas la gobernadora Gina Raimondo, del estadito de Rhode Island, quien dijo que Connecticut era el PEOR lugar para hacer negocios.De inmediato el periódico Hartford Courant inicio una polémica con elThe Providence Journal.

Gina es también demócrata y la verdad es que por su trayectoria educacional y ocupacional no tiene que ponerse con estas cosas de hablar mal de un estado donde hay otro demócrata en el gobierno.Según dicen Rhode Island tiene una infraestructura floja, caminos y carreteras en mal estado y la corrupción se ve por todos lados.Con Rowland en prisión, el asunto se ha calmado en Connecticut, aunque ahora hay un alcalde que sirvió siete años por pillo.

En fin, eso es lo que hay y señora Gina, denos una llamadita para dialogar acerca del tema de la corrupción.

¿Armar a los maestros? “No Way” dijeron Blumenthal y el gobernador Malloy

Ante la extraña solución al problema de las balaceras en las escuelas que ha expuesto el presidente Trump, el senador Richard Blumenthal y el Gobernador Dan Malloy la rechazaron públicamente rodeados de educadores y estudiantes en el capitolio estatal.

Trump desea que todos los educadores porten pistolas al cinto como en las películas de vaqueros.

“Armar a los maestros no es ninguna solución” dijo Blumenthal agregando que la idea es propia de un lunático, toxica en esencia y aberrante.Wowwwwww.

Las autoridades dijeron que en una encuesta hecha a los principales de escuelas, un 85% de ellos dijeron que la idea no era solamente mala, sino que malísima.“Las escuelas no son torres ni fortalezas y es bueno que el Sr. Trump no confunda manzanas con uvas,” dijo un papá que mencionó el reciente accidente en que a un maestro de escuela superior en California se le escapó un tiro hiriendo a un estudiante.Es que a las armas las carga el diablo y la disparan los distraídos.

Lo que pasa es que a Trump le conviene que los sistemas escolares compren armas para satisfacer las ansias de ganancias de los manufactureros y de la Asociación Nacional de Los Rifles de Asalto que le hacen el negocito a los violentos.

“¿Se imaginan el gasto de millones de billetes para que cada maestro de escuela, los administradores, encargados de la limpieza (los ecólogos) y la bibliotecaria anden con revólveres al cinto?” dijo Mamerto a quien no le agradan los revólveres, pistolas, chavetas, puñales y escopetas.

Tratamos de hablar con el gobernador, pero estaba dirigiendo las maniobras para lidiar con la tremenda tormenta.