Los Puntillazos de la Política del Odio Racial

O, “Siembra vientos y cosecha tempestades”

Por Don Felo Vizcarrondo, su amigo forever

Hay muchas armas en las calles de USA y Trump ha sembrado mucho rencor

Una vez más un hecho de violencia que involucra el uso de armas mortales impacta a los Estados Unidos.

Esto sucede en los precisos momentos en que investigaciones en el Congreso de nuestro país acerca de maniobras de obstrucción a los servicios de inteligencia por parte del actual presidente; se concentran ahora en las criminales interferencias de los servicios de espionaje rusos en los procesos eleccionarios de nuestro país, posiblemente coludidos y de común acuerdo con aliados internos al servicio de Vladimir Putin.

Paradojalmente lo que era una simple práctica deportiva que se efectuaba este pasado miércoles en un parque de Alejandría, al otro lado del rio Potomac en Washington D.C. en preparación para un juego de béisbol amistoso entre congresistas demócratas y republicanos; se convirtió en una trampa mortal debido a sorpresivos disparos.

Uno de los heridos es Steve Scalise, un líder de los republicanos en la Casa de Representantes quien al cierre de la presente edición se encontraba en estado crítico debido a la pérdida de sangre y una grave herida en la cadera que produjo fracturas provocadas por los proyectiles disparados por JamesT. Hodgkinson de 66 años de Illinois.Otros heridos afortunadamente se recuperan de sus graves lesiones.

Legisladores de la Casa de Representantes y Senadores lamentaron unánimemente este hecho acaecido a plena luz del día mencionando además “la aguda división política existente en la actualidad tanto en Washington como en los Estados Unidos atizada por discursos incendiarios de carácter racista y las respuestas de quienes se sienten justificadamente ofendidos por los constantes insultos, amenazas y acciones del actual presidente.”

Por este motivo John Larson respetado representante del primer distrito de Connecticut dijo a la prensa que el “constante tono de agitación con discursos incendiarios tanto por parte de republicanos como demócratas, está creando un atmosfera de odio sin precedentes.”Larson agregó que “si estamos constantemente agitando odios y resquemores, desafortunadamente tendremos los resultados experimentados dolorosamente ayer (miércoles 14 de junio).”

Hodgkinson, que murió al enfrentarse a la policía; era parte de una cadena en las redes virtuales que llamaban al “exterminio de los republicanos. “Este hecho que se está investigando; ha sido agitado por algunos líderes de este partido político.

Al igual que otros actos de ataques armados en contra de individuos indefensos, estos lamentables hechos son una vez más un llamado de atención a la Asociación Nacional de Rifleros y sectores extremistas republicanos que no se deciden a adoptar leyes que limiten la compra y posesión de armas de fuego.

Tampoco y yendo a las causas profundas del odio irracional y sus respuestas, no se debe descartar la atmósfera tóxica creada por el actual presidente con sus discursos racistas y provocadores durante la campaña presidencial; y ya como presidente, sus autoritarias medidas de alto tono discriminatorio hacia inmigrantes, y la amenaza de recortar fondos para la educación pública y servicios de asistencia médica para la población más vulnerable compuesta por niños, desempleados y adultos mayores.

Todos estos hechos se producen en un contexto político de un gobierno integrado casi exclusivamente por millonarios, sujetos racistas como el Sr. Sessions y otros que cada día han ido socavando un sistema democrático para convertir el gobierno en un mecanismo egoísta que aumente sus riquezas.

El antiguo adagio “siembra vientos y cosecha tempestades” es absolutamente aplicable en las actuales circunstancias y el presidente deberá entender que él y no exclusivamente otros, es el causante de las turbulentas y venenosa atmósfera que vive la nación americana.

Es de esperar que Trump no caiga en sus prácticas revanchistas y la siembra constante de odio hacia los que no son millonarios o no comparten sus insólitas ideas de “gobernar” por decretos de ley.

A los sectores más razonables y cuerdos del Congreso les corresponde ahora la tarea de extinguir el fuego constantemente agitado por extremistas

Buscan más ganancias a través de los sistemas de seguros médicos

Un legislador de Connecticut y numerosos consumidores de los servicios de las aseguradoras están solicitando a las agencias reguladoras de las acciones de compañías de seguro; RECHAZAR aumentos en lo que deben pagar los consumidores para el año 2018.

Las compañías aseguradoras Anthem Health Plans y ConnecticutCare Benefits buscan alzar el costo de sus pólizas en porcentajes que rechaza, entre otros, el senador republicano Tony Hwang del pueblo de Fairfield.

La reacción negativa a una nueva alza se debe a que Anthem busca un aumento no del 8, 10 o 15% sino que del 33.8 por ciento que incluye aquellas que se venden a través del Access Health Care, un seguro estatal que se apoya en la Affordable Care Act (ObamaCare).

Por su parte ConnecticutCare Benefits busca un aumento del 17.5%.

A los reclamos por parte de consumidores tales como Brenda Shipley, Ricardo Alzamora y Gary Malone; los representantes de las compañías culpan injustificadamente al sistema ObamaCare por supuestamente dejar a “un masivo grupo de gente enfermiza lo que aumenta los costos.”

Es que esto no tiene nombre y lo que desean estas compañías es que la gente no se enferme y así ganar más.Por ahora mi consigna es “No al alza del 33.8%.”

Cierre de iglesias católicas llega a oídos del Vaticano

Ya para nadie es un secreto que la consolidación de templos católicos responde a necesidades tan reales como la disminución de vocaciones sacerdotales, la condición económica de feligresías especialmente las latinas en áreas urbanas que no pueden pagar un diezmo o limosnas más generosas; o la simple disminución de feligreses que buscan otros aleros espirituales.

En Waterbury los católicos de la parroquia Santa Margarita no se conformaron con la consolidación en una iglesia de otras cinco y están recurriendo a las autoridades del Vaticano para que analicen el asunto.Por si usted no lo sabía, estas apelaciones están reglamentadas en un sistema legal canónigo que rige desde hace siglos asuntos internos de la iglesia teles como la terminación del vínculo conyugal, excomuniones y otras materias.

Curiosamente, el abogado experto en este tipo de leyes practica en Las Vegas, estado de Nevada y nos preguntamos si será porque allá en el desierto uno se casa o divorcia en cosa de minutos.Ya lo sabe.

“Finalmente le están metiendo mano al asunto”

Así decía una vecina de la calle Lawrence aledaña a la cada vez más peligrosa calle Park. Cuando llega el verano se tiene que tomar cinco tabletas Tylenol para aliviar el dolor del cráneo que le producen el brutal ruido que provocan las motoras y ahora los bulliciosos y peligrosos ATVs. Estas últimas son motocicletas de tres ruedas que los manganzones usan para meter ruido, interrumpir el tránsito y poner en peligro la integridad física de los transeúntes. Finalmente este pasado domingo en circunstancias que unos cien tipos montados en estos aparatos productores de ruidos prácticamente invadieron el estacionamiento de WalMart en Hartford creando problemas y una bulla, batahola, algarabía y escándalo ensordecedor; la policía intento acorralar a estos individuos logrando llevar a cabo dos arrestos y confiscando algunos de estos vehículos del averno.

Existe la justificada impresión de que este tipo de vehículos son utilizados por integrantes de pandillas que intentan mostrar poder y desafían a las autoridades.

“Fíjese usted señor que unos tipos que yo conozco invaden los diamantes de béisbol, buscando que los aplaudan, y cuando la policía llega, les insultan y muestran el dedo,” dijo Ana que ya está cansada de estos vehículos descontrolados muchos de ellos robados en otras ciudades y sin registro.

El arte recibe fondos en Connecticut

“Una sociedad sin cultura no tiene espíritu” dijo Mamerto recordando las palabras del sabio chino Kung Fu que además de caminar descalzo y alimentarse de raíces, pintaba.

Esta reflexión viene a raíz de la buena noticia de que la aún existente National Endowment for the Arts anunció la donación de $957,400 dólares y siete centavos a organizaciones que lo necesitan mucho demasiado.Esta importante agencia proveyó a nivel nacional 1,195 donaciones totalizando un monto de $82.06 millones de billetes.

Sin embargo Trump ha amenazado la eliminación de fondos a cuatro organizaciones de arte a nivel nacional entre ellas la National Endowment for the Arts, la Corporation for Public Broadcasting, la National Endowment for the Humanites, y los Servicios Federales para Museos y Bibliotecas.

Después el tipo se queja de que la gente está enojada.Es que cultura para Trump son los casinos y los campos de golf y los concursos de belleza con nenas de 18 años.