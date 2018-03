Los Puntillazos de la Política Efímera

O, “Hermanos, no hay mal que dure 100 años”

Por Don Felo Vizcarrondo, y su equipo del notición

Connecticut sería un modelo para limitar el uso de rifles y armas

“Honor a quien honor merece,” decía una señora al mencionar que el estado donde el gobernador es Dan Malloy se ha convertido en un modelo a seguir para otros estados en esto de pararles el carrito a los insaciables vendedores de armas de combate que distribuyen lo que fabrican los manufactureros de pistolas semi automáticas, lanza llamas, granadas de mano, revólveres con balas dumb-dumb, bazucas y otros juguetitos que matan pa’ rápido.

La representante demócrata Elizabeth Esty se las leyó clara a sus colegas republicanos y demócratas según nos contó nuestro corresponsal Garibaldi Ortiz; cuando ésta explicaba el proyecto de ley Gun Violence Restraining Order Act, una de las ideas legislativas que gana adeptos después de la masacre de 17 estudiantes en una escuela superior de Florida.

“Partes de este modelo lo hemos estado usando en Connecticut y ha trabajado bien,” dijo Esty, agregando que “no tienen que copiar el de nosotros, pero se lo recomiendo,” dijo la congresista.

Definitivo, CVS se queda

Después del fracaso rotundo de la fusión de la compañía Aetna con las sucursales de CVS, existía en la mente de muchos de nosotros el temor de que los esenciales servicios de esta compañía se fueran del área y que muchos envejecientes se confundieran con el cambio.

Sin embargo, la visita de Larry Merlo, Súper CEO e CVS Health Corporation que conversó cara a cara con el gobernador y el alcalde Bronin que estaba preocupado por las intenciones de Benito Bertolini, CEO de la Aetna de irse para Nueva York; alivió las congojas.

“No nos iremos” dijo Merlo que aún explora la posible fusión que convertiría a los CVS en una compañía aseguradora que brindaría servicios médicos en la misma farmacia, pero separada de la sección de juguetes y azúcares con una cortinita para los efectos de privacidad.

Veremos qué pasa dijo un señor que no ve de lejos sino que simplemente de cerca.

Familia Trump triste por lo del Jared Kushner

Nuestro reportero en Washington D.C. “Chico” Parolla, nos informó que desde hace 48 horas los servicios de urgencia de la Casa Blanca están preparados para actuar en el caso que el berrinche y los bestiales alaridos de rabia de Donald Trump puedan precipitarle una subida de presión bárbara, y ¿porqué no? un derrame cerebral malo. ¿La razón?

Hasta la semana pasada el yerno de Trump, la Ivanka, entre otros malandrines a los que el presidente denomina “the Best people” (los mejores), pululaban como Pedro por su casa en los pasillos y oficinas de la caótica Casa Súper Blanca.Estos personajes entre los que se incluía al General Flynn, Manoforte (El Padrino), y Rob Porter (el favorito de Trump que usaba a sus ex esposas y amantes para practicar kick boxing), NO tenían autorizaciones oficiales para enterarse de secretos de estado, informes de inteligencia o estrategias militares súper confidenciales, nivel Alfa.

“Hasta antes de la llegada del presidente actual, el FBI, la CIA y el Pentágono examinaban los antecedentes de quienes tendrían acceso a este privilegio de Estado, pero el presidente Trump dijo que los malandrines eran de su entera confianza y que no necesitaban autorizaciones ná porque era EL quien mandaba en el chinchorro,” dijo a nuestro corresponsal.

Así de jaquetón es Trump a quien ahora han bautizado después que manifestó que de haber estado en las afueras de la escuela de Florida donde mataron a 17 estudiantes, habría corrido sin armas como lo haríaSúper KoJones o el “Hombre Mosca” que donde abre la boca y mete las manos deja huellas color amarillos ocre.

“Esta es ahora MI torre y no me agradan los controles de ningún tipo,” decía riéndose de un modo jactancioso e invitaba incluso hasta al escritor Michael Wolff a pasearse por los vericuetos del edificio del gobierno y entrevistar a los Juniors y cocineras.

Sin embargo el General John Kelly, Jefe del Personal de la Casa Blanca quien dijo hace poco que los “Dreamers se sentaban en las nalgas y no completaban las solicitudes de permanencia en USA;” envió un memo este pasado viernes anunciándole a varios funcionarios y sopla potes que su acceso a información de inteligencia se les había degradado desde un nivel “Super-Super Secret 007”, a solamente secretitos y rumores.La mala noticia le llegó también a Jared Kushner.

Es que tanto el Kushner, llamado en el ambiente “Cara de ángel,” como su esposa Ivanka, hija de Trumpeta; han estado usando las posiciones de asesores de alta categoría y sus contactos con potencias extranjeras para MEJORAR sus deteriorados negocios de Bienes Raíces, y más. Fíjense que los inteligentes de los servicios de inteligencia y diplomáticos de China, Israel, México y los Emiratos Árabes, consideraban al pillín de Kushner como “comprable” y estaban felices porque el suegro le enviaba de “embajador” a lidiar con delicados asuntos diplomáticos siendo que su yerno sabe tanto de diplomacia y estudios políticos internacionales como yo de la lengua Takaneka que se habla en regiones montañosas del México.

Sin embargo, aunque Kushner no tendrá acceso a informes de inteligencia de alto nivel (aunque se enterará de ellos a través de la Ivanka y su suegro), ¡podría continuar supervisando las relaciones internacionales judíos/palestinas y el asunto de la muralla y los negocios con México!

“Lo mejor de la intelectualidad e inteligencia” que conoce Donald Trump poniendo en puestos de importancia en su desgobierno a tipos de dudosa solvencia, les han salido bastante flojos.Se vio a Ivanka con lágrimas en los ojitos e incluso se le anduvo corriendo por la tersa mejilla, su nueva y exclusiva crema facial “Bothota” que aunque llores mucho, no se te nota.

Triunfos demócratas en elecciones especiales

Las elecciones, especialmente las que no han jaqueado los rusos, son un barómetro de la acogida del pueblo a un presidente, en este caso Donald Trump que increíblemente, aún cuenta con admiradores entre algunos de las pre candidatos Repus a gobernador de Connecticut.

De este modo en la elección especial para un puesto en la Casa de Representantes en el distrito 120, el demócrata Phil Young derrotó al candidato republicano Bill Cabral.Este puesto de elección popular lo habían mantenido los Repus no por 10 o 20, sino que por CUARENTA años consecutivos y hasta enero lo ocupaba la Repu Laura Hoydick que renunció ya que fue elegida para ocupar el puesto de alcaldesa en el pueblo de Shelton.

Los estrategas Repus pensaron que el triunfo de Cabral sería fácil, pero unos vecinos que se reúnen en el bar “To be or not to be,” para beber cerveza irlandesa, nos informaron que Trump les está haciendo mala sombra.

Tom Pérez (nada que ver con Eddie Pérez), presidente nacional del partido demócrata nos dijo que candidatos de este partido han ganado últimamente 39 asientos de representación popular.“Estamos echando p’adelante, p’atrás ni pa tomar impulso,” dijo Pérez.

Preocupados los padres de jóvenes y jovencitas

No solamente por la epidemia de balaceras y las ideas de algunos muchachitos de matar a sus maestros y compañeros están preocupando a los padres de estudiantes de la escuela superior de New Britain donde la enfermera Jean Palin se faja diariamente para ayudar a jóvenes y jovencitas afectadas por problemas y problemitas de salud.

“Veo un promedio de más de diez estudiantes que requieren mi ayuda como Enfermera Registrada,” expresó Palin (nada que ver con la Sarah Palin a la que le encanta matar animalitos silvestres).Jean Palin trabaja para la el Centro Clínico de la escuela superior de New Britain.

Sin embargo, los fondos para su trabajo disminuirían en un 10% debido a la propuesta de presupuesto del gobernador Malloy que reduce en 9.9 millones de dólares los fondos estatales para 93 clínicas.

La escuela tiene 2,165 estudiantes y cerca de 1,300 se han inscrito para recibir servicios de la clínica que les permite recibir servicios dentales y terapia sin tener que salir del establecimiento educacional y quedarse por allí mirando los pajaritos o besando a los novios o novias en esta edad del romance.

Los padres esperan que no se recorten los fondos, pero así se dan las cosas en Connecticut.

¿Cuál es la diferencia entre 18 y 21 años para comprar rifles de combate?

Aunque esa es una proposición modesta ya que a los 21 años todavía a mucha gente no se le cierra la mollera y andan con la fiebre de las balas; la nefasta Asociación Nacional del Rifle a la que hemos rebautizado como la Asociación Nacional de Rifles de Asalto (NARA), expresó a través del loco LaPierre y de la arrogante, jaquetona, altanera, soberbia, engreída, despreciativa , presuntuosa y fachendosa Dana Loesch que no están de acuerdo con aumentar de 18 a 21 años la edad para adquirir armas mortales que venden las súper empresas fabricantes de armas.

Diciendo que hablaba representando a 5 millones de pistoleros miembros de la NARA, la Dana Loesch expresó su confianza en que ella al conversar en privado y con la luz apagada a Trump, éste se convencería de las ventajas de mantener la edad de 18 años para que los mozalbetes de 18 compren armas mortales y maten a más gente de 18 años.Mercaderes.