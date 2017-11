Los Puntillazos de la Política Electoral

O, “La importancia del VOTO”

Por Don Felo Vizcarrondo, su amigo de ayer, hoy y siempre

Increíble pero cierto: el pueblo de Bridgeport perdona mucho

El rostro alegre y relajado de Ernie Newton cuyo caso por delitos electorales todavía está en la carpeta de la justicia de Connecticut, no dejaba entrever sus pasados delitos que le han costado ya penas de cárcel.Un político profesional y astuto, a pesar de sus problemas actuales con los tribunales, se postuló al Concilio municipal de la ciudad que todo lo perdona resultando nuevamente elegido.(¡Oh Dios!).

El muchacho que ya no es tan muchacho fue senador por su ciudad hasta que cometió errores y debió habitar el condominio con rejas.Como el hombre es porfiado y consistente y en la política también se ganan chavos y “contactos,” se paró de esa, regresó, pero de nuevo metió las manos y las patas en un lio de las donaciones electorales donde algunos de los que le apoyaban pusieron sus nombres certificando que habían hecho donaciones a la candidatura de Ernie, pero después se comprobó que no habían donado ná.

Pero esto no nos debe extrañar.

Joe Ganim cuya profesión era la de abogado y es el actual alcalde de esta ciudad puerto desde donde se puede admirar la costa de Long Island, también fue arrestado y juzgado en el 2003 por crasa corrupción debiendo cumplir pena de cárcel.Aunque sabemos que no ha podido recobrar su licencia para practicar como abogado, salió de la prisión después de siete años, se postuló nuevamente a la alcaldía y nuevamente lo eligieron. Wowwwwww.

Como decimos, los votantes demócratas de Bridgeport perdonanpa’rápido y por eso a la larga las cosas siguen.¿Sera la cercanía al mar lo que hace a los votantes ser tan generosos en el perdón de convictos que han metido las patas y las manos en la cosa pública?(¡Oh Dios!).

Trumpi cosecha con creces lo que siembra: resquemor y sospechas

Aunque el “presidente” y su amplia comitiva de papeadores visitan actualmente los aliados de USA y contactos internacionales en la región del Pacífico, Asia y las dos coreas; las innumerables cuestiones legales y pillerías en las que está involucrada la Casa Blanca desde enero de este año, continúan siendo objeto preferido de las pesquisas e indagaciones del acucioso Fiscal Especial Robert Mueller.

“Es que habiendo mucho tela que kourtarr,” dijo alguien de cuyo nombre no me acuerdo.

Mueller con fuerza y profesionalismo ha iniciado una nueva fase de su trabajo, cual es la identificación más clara que el agua de connotados miembros de la campaña presidencial de Donald Trump asociados vergonzosamente con las triquiñuelas del sátrapa/pillo Putin, cuyos espías estuvieron en estrecho contacto con sus socios incrustados en las maquinaciones electorales del “presidente” en el verano del 2016 (por lo que sabe hasta ahora).

Mueller que es republicano (para que ustedes vean), toma su trabajo en serio y circulan rumores de que Trump quiere hacer lo mismo que hizo con Comey el Director del FBI: despedirlo de su trabajo para evitar lo que viene y que no es poco.

El magistrado tiene ya pruebas contundentes para enviar al condominio con rejas a Paul Manafort quien fue el Jefe Supremo de la campaña presidencial del presidente que no supo alimentar a los peces de un acuario japonés; Rick Gates, un aliado financiero cercano de las movidas de Trump, y George Papadopoulos, que fue nada más ni nada menos que el ASESOR de política internacional del nuevo gobierno republicano.Este tipo hasta habla el ruso.

En todas estas maquinaciones hay gente que está cooperando con Mueller y uno de ellos es Papadopoulos que dicen y usando el lenguaje del Green, se fue de boca implicando tanto a Gates como a Manafort (hijo connotado del pueblo de New Britain) y un pillo con licencia internacional.

¿Podría Trump despedir (you are fired!) a Mueller?“Puede pero no debe” dicen que dijo un consejero.

Esto parece difícil ya que las encuestas a nivel nacional indican que 6 de cada 10 estadounidenses aprueban lo que está llevando a cabo Mueller y la mayoría de los encuestados confían en el juicio del Fiscal especial.Pero esto no es lo único.La mitad de los encuestados piensan y se están convenciendo de que Trump cometió un delito y se vinculó a las maniobras secretas de Putin para intervenir a través de sistemas virtuales en los resultados de las elecciones presidenciales.

Para observadores políticos en Washington y de nuestro enviado especial Jonás Gómez, el viajecito de Trump a la región del Pacifico, y Asia responde a la necesidad del “presidente” de enfriarse de las malas noticias.Como han expresado otros capos de la información, la Casa Blanca está más desorganizada que un cumpleaños de monito y todos están asustados por lo que viene

Trump dice ayudar a Puerto Rico de un modo formidable, otros dicen que no

Aunque Trump se auto adjudicó una A+ en la “maravillosa y generosa” ayuda que se estaría proveyendo a la desbastada Isla de Puerto Rico, territorio de los Estados Unidos desde 1898 y cuyos habitantes cuentan con la ciudadanía desde 1917; Natalie Jaresko, que se defiende trabajando como la directora ejecutiva del Federal Control Board, dijo ante el Congreso que la Isla requiere ayuda de emergencia y fundos de niveles sin precedentes en la historia de los desastres.

Esto lo dijo Natalie esta semana porque los puertorriqueños requieren que se restauren viviendas, caminos, puentes, plantas de agua potable, y la electricidad, entre otras cosas en las que se incluyen comidas sanas ya que no hay acceso a vegetales y la gente está ganando peso por ingerir comidas inapropiadas y jugos con mucha azúcar, además de otras con exceso de sal.

“Aunque las condiciones han mejorado después del 20 de septiembre, más del 60 por ciento de las casas y aéreas de la Islas están sin energía eléctrica, miles permanecen confinados en refugios y decenas de miles de hogares no tienen techos,” dijo Natalie que no agregó en su informe como hay un aumento de mosquitos que podrían ser transmisores de enfermedades muy graves y epidemias.

De acuerdo a cifras oficiales la isla sufrió cerca de 95 BILLONES en pérdidas materiales, pero hasta ahora el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado solamente la entrega de 5 BILLONES.

Así se está batiendo el cobre.

Baja fue la participación en votación para la Junta en Hartford

Al cierre de esta edición, un integrante del Club de Domino “El Tranque” nos confidenció ya que trabaja en la alcaldía, que la participación de votantes para elegir a miembros de la Junta de Educación fue más floja que la mandíbula de arriba; pero que sin embargo los demócratas Craig Stallinbgs y Juan Hernández unieron sus destinos políticos con Ayesha Clarke de la lista Demo.También nos dijo que Shontá Browdy del Partido de las Familias Trabajadoras y una madre que aboga por los derechos de los niños y jóvenes a una educación justa, serían los cuatro ganadores.

Stallings que es el presidente de la Junta se lamentó del poco interés del electorado por participar en esta elección en los momentos en que hay issues muy calientes afectando a la educación pública.El hombre está enojado porque en Hartford hay 65,695 inscritos para votar, pero que al final en Hartford salieron a las urnas unas 2,400 almas.(¡Oh Dios!)

Por ahora la pequeña Gigante Leslie Torres-Rodríguez, superintendente de escuelas dijo que espera iniciar el temido proceso de consolidación de escuelas para antes de las navidades y que los nuevos integrantes de la Junta deberán jurar ser buenos en enero, cerca del Día de Reyes.Ya en la Junta hay otras 5 personas que seleccionó a dedo y a su gusto el alcalde Bronin.

En Bristol sí que les pararon el carrito a los republicanos y a Cockayne

Pero no todo es como en Bridgeport ya que en este pueblo donde el alcalde republicano Ken Cockayne a quien se le acusó de acosador y masajista de mujeres y que antes del escándalo había anunciado que estaba interesado en postularse al puesto de gobernador (Oh My God!), los demócratas le tumbaron las pretensiones de elevarse a altos niveles donde hay más secretarias y féminas.

La candidata demócrata a la alcaldía Ellen Zoppo-Sassu fue elegida y al cierre de esta edición la pela que los Demos le dieron a los Repus fue increíble ya que se quedaron con casi todos los puestos en el Concilio Municipal que ya había censurado dos veces a Cockayne por su afición a sobar a las damas.

Para que usted vea lo que es el poder del voto y que la gente buena saque la voz, los demócratas tuvieron enormes triunfos en dos elecciones para gobernador (Virginia y Nueva Jersey) y prácticamente barrieron las legiones republicanas de alcaldías y concilios municipales.

Mencionamos por ahora los triunfos demócratas en Farmington. Glastonbury, Bloomfield, Manchester, South Windsor, Wethersfield; entre otros pueblos hermanos.

Los observadores políticos han dicho que la presencia demócrata en las elecciones tanto en la Nueva Inglaterra como en la nación parece ser una respuesta contundente de oposición al gobierno de Donald Trump, y que las damas que no están contentas por la forma como Trump trata a la Melania y a las modelos de concursos de belleza a las que el macho cabrío le agrada tocarles “allí” cuando sube por los elevadores; han dejado saber su malestar para los ataques Repus a los programas de salud, protestan a través del voto en contra de los asociados y pillos de Trumpi cuya labor es minimizar el tamaño del gobierno central, los deseos de la camarilla republicana de la Casa Blanca y el Congreso de expulsar sin debido proceso legal a inmigrantes, y las lisuras que le salen de las fauces cuando habla en foros internacionales.

“La democracia ha comenzado a VOTAR, única forma de pararle a los republicanos y acaudalados el carrito,” dijo Carol Hoffman que acompañada de su amiguita Eleonor González votaron por los Demos en West Hartford.

“Estamos contentas” dijeron, agregando que Trump ha fallado y que también le falla el encéfalo y el árbol neuronal.