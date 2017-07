Los Puntillazos de la Política Enervante

O, “el Gran Dictador está furibundo con Repus”

Por Don Felo Vizcarrondo, un amigo tenaz

Hartford sin solvencia, ¿y el alcalde?

La palabra solvencia tiene alcances que dan escalofríos en la espalda.Una persona con solvencia significa que cuenta con fondos extras para responder en caso de solicitar un préstamo o comprar un vehículo con cuatro ruedas y motor, usualmente llamado de un modo erróneo, “carro.”Así, las palabras buen o mal “crédito” tienen una importancia vital al igual que la capacidad de “emisión de Bonds”

Aclaramos esto ya que tan pronto el alcalde Luke Bronin, que en su campaña electoral en contra de Pedro, no prometió nada específico con detalles o plan, pero que recibió más de UN MILLON de dólares de parte de corporaciones como la AETNA que ahora va a echar un pie y nos abandona como si fuéramos una plasta, dijo que contrataba por $25,000 a la compañía Greenberg Traurig especializada en “reestructurar” las deudas municipales, es decir, mis hermanos, lidiar con la BANCARROTA.

Recuerden que a alto nivel de la política no se usa el lenguaje regular de los seres humanos, sino que eufemismo o insinuaciones que no van al grano y pretenden quitarle la nalga a la aguja de la inyección.

Como esto de la “reestructuración” (bancarrota) se sabe a altos niveles de la especulación financiera sinónimo de codicia, la organización nacional Standard and Poor’s abrió las fauces y determinó que “Hartford está situada en una lista de los municipios con una capacidad de emisión pobre de “Bonds” es decir “sin liquidez.”De hecho, Bronin nos informóque para diciembre de este año 2017, no habría dinero para que la ciudad pague sus deudas y los SALARIOS. (wowwww).

Si usted adquirió “Bonds” de la ciudad como lo hicieron inversionistas y gente crédula que han adquirido unos $700 millones en estos documentos, debiera estar informado o informada de que el valor de éstos ha bajado tanto como la popularidad de Trumpeta. Como informó muy bien este muchacho Dan Haar del Hartford Courant, “los certificados de inversión de Hartford,” no valen mucho y su valor está descendiendo rápidamente anothing, es decir papel, solo papelWowwwww.

Para empeorar la situación, Bronin para salvar cara inició desaforadamente una cruzada de visitas a los suburbios diciendo que Hartford como ciudad está muy jodida poniendo en estado de alerta a los inversionistas.El anuncio de contratar por $25,000 a una compañía que vendrá a dar ideas para “reestructurar’ (bancarrota) los negocios de la ciudad, ha sido una luz roja que ocasionará que los viejitos que han invertido y los especuladores usuales, vengan a buscar sus chavos para ponerlos en compañías con más solvencia y éxito tales comolos DD, Starbuck u otras posibles fabricantes de armas de fuego con silenciadores.

Esta ha sido una mala estrategia de Bronin que esperaba que su padre putativo Dan Malloy le hubiese podido salvar, pero ahora con Trump “el Rabioso” en la Casa Blanca que se quiere vengar de las ciudades que no votaron por él, los líos del actual presupuesto estatal que no pasa en un Capitolio afectado por una profunda estitiquez, y el asunto de su hijito mayor Fredo Trump que aceptó haberse reunido con una espía rusa, estamos mal. Como decía Mamerto, “caerán plastas desde el cielo sobre la ex capital e los seguros del mundo que ahora se debiera llamar, la ciudad de los “inseguros” que no están seguros de quedarse o irse.

A propósito de bancarrotas, amenazo a Jueza

Una persona llamada para los efectos legales como Dusan Mladen pero también conocido como David Mlade, de 62 inviernos, fue arrestado este pasado martes en su residencia por amenazar ni más ni menos que en contra de la Jueza que no quiso extender, según se dice, un plazo en un juicio de bancarrota de una empresa con el teológico nombre de “Eternal Enterprise Inc.” (ja-ja)

Mladen dice que es el “ex propietario” de no de uno, cinco o seis, sino que de OCHO edificios de departamentos en Hartford donde cobra el cheque mensual a 272 unidade$$$$.

Mladen ha dicho en Corte que no es el dueño, pero de acuerdo a documentación traída al tribunal por las autoridades, Dusan o David Mladen continúa muy activo en la administración y decisiones de la compañía Eterna.

Como Dusan o David no estuvo contento con la decisión de una Jueza de un tribunal que lidia con bancarrotas, no se le ocurrió idea más brillante que dejar en la casilla de correo en la residencia de la magistrada, un mensaje anónimo que decía de un modo siniestro y traducimos al criollo “Túmbame ya el carrito que se te está pasando la mano. Por ahora esto es solo una ADVERTENCIA.” (wowwwwwww).

Para “pior” como decía mi tío Mameluco Ortiz de Juan Díaz, el tipo LLAMO a la jueza por teléfono donde le decía “Fui a tu casa y te deje una advertencia.Te ordeno que mañana mismo extiendas un plazo en mi caso de bancarrota para el 30 de septiembre.Si lo haces, PUEDE que las cosas queden OK.” (¡oh Dios!

La jueza que tiene buen oído y cuyo nombre no se ha dado a conocer por razones de seguridad (¿la mafia?), reconoció la voz de Dusan Corleone y llamó pa’ rápido no a los guardias comunes y corrientes sino que a la policía federal cuyos agentes fueron a conversar con David o Dusan quien para disimular el delito de amenaza había hecho la llamada desde el teléfono de unos vecinos que ahora están también en problemas con una posible acusación de complicidad.

El 11 de julio Mladen negó su “envolvimiento” en las amenazas anónimas pero agregó que la jueza era Oh ¡Dios! UNA LADRONA y allí mismo se fastidió.Para chavar más el parto, David o Dusan agregó que “solamente quiero matarla.” (Oh my God!).

Por estas gracias, se lo llevaron arrestado por el delito de “amenazar de muerte a una autoridad federal” lo que podría acarrearle una sentencia de 10 años en prisión para que aprenda a controlar su genio.Si pasa esto,saldría del condemonio con rejas cuando cumpla 72 añitos.

Es que en esta sociedad la gente está muy enojada.

Chavitos apoyan al senador Chris Murphy

Este muchacho que aunque es profundamente pálido, se luce en el Congreso en Washington denunciando las movidas de los Repus ultra derechistas que tratan de aprobar un plan de salud calificado por sobrevivientes de los atropellos de los sicópatas nazi de la Alemania Nazi de la década de los 30,’ como “genocida” ya que pretende quitar los beneficios de Medicaid a unas 22 millones de personas entre ellos adultos de la tercera edad, mujeres y niños.Ya algunos de los criminales han dicho que los pobres son pobres porque quieren ser pobres y que ser diabético es culpa de los diabéticos.

La delegación demócrata en el Congreso ha denunciado de un modo consistente y tenaz a los fanáticos tales como Ted “Drácula” Cruz de (adivinen de donde, Texas) y militante con licencia de los fascistas del Partido del Té con Leche, a quien sus mismo coterráneos cubanos de Peter Pan califican en Florida como renegado de su raza y tostado con licencia.Nótese que el sobrenombre de “Drácula” no es de la autoría mía ni de Mamerto sino que del mismo Trump quien en la campaña presidencial se lo endilgó porque Cruz se fijó y denunció que Trump tenía las manos chiquitas y desproporcionadas para su tamaño de gandul y bully y que esto era señal de que otras partes las tenía chicas.¡Qué machismo!Trump respondió de un modo elegante que si bien es cierto las tenia chicas, lo otro lo tenía grande y sabroso y que si no lo creía le preguntara a su esposa.¡Qué educativo para las futuras generaciones!

Volviendo al tema, Murphy ha logrado millones de dólares en donaciones para su campaña para la reelección en las elecciones del 2018 y dicen que casi 95,000 residentes le han enviado chavitos en cheques con una máximo de 100 billetes para que continúe haciendo el buen trabajo que hasta ahora ha desarrollado denunciado a los fanáticos, extremistas y sectarios del ala ultra conservadora y anti minorías de los Repus.

Trump se está encojonando, y el pueblo también

Contactos nuestros en Washington D.C. distrito que pretende transformarse en el estado número 52 de la nación después de Puerto Rico; nos informaron que el aprendiz de sátrapa Donald Trump; amenaza a los senadores Repus con que “se va a enojar” si es que no se logra la aprobación del proyecto de ley creado por el líder de la mayoría Mitch “Pavo” McConnell republicano de Kentuky

Lo que pasa es que hasta los mismos republicanos lúcidos y menos fanáticos, se están dando cuenta de que sus puestos están en peligro porque el proyecto de ley que busca reemplazar el programa de seguro Obama Care (Affordable Care Act) afectará el apoyo a los votantes en sus respectivos distritos y el 2018 está ya a la vuelta de la esquina.

El “presidente” les mando a decir que “estaba sentado en la Oficina de la Presidencia en la Casa Beyond White con una estilográfica en la mano, esperando que nuestros senadores le complazcan aprobando el adefesio y extravagante proyecto de ley.”

Un republicano le confidenció a un amigo nuestro que limpia las ventanas del Congreso que no se sabe para que Donald mencionó la estilográfica que como ustedes saben tiene una punta y contiene tinta.“¿Será para clavárnosla en las nalgas?” se preguntó nuestra fuente que no le tiene miedo a las clavadas porque fue a San Sebastián en su juventud a correr frente a los toros. Olé.Por lo demás Trump no les puede decir “you are fired” porque fueron elegidos por los votantes.

Por fin una buena noticia

A pesar de todos los líos provocados por el secretismo con que se hicieron los tratos previos y las maniobras turbias de la compañía descontructora DoNot Hartford; el estadio Dunkin’s Donut, compañíaque paga puntualmente $500,000 al año para que el estadio lleve el nombre de esta pequeño negocio que abrió sus puertas en Massachusetts en 1950; estaría dando frutos.

Se calcula que más de 200,000 espectadores han asistido a los juegos de la Pequeña liga de Beisbol a la que pertenecen los Yard Goats o Goats Yard y este recién pasado miércoles a pesar de la lluvia tormentosa que atormentó a los fanáticos, tuvo un lleno completo ya que se presentaba un equipo de Japón cuyos jugadores recibieron el cariñoso nombre de los “ojitos de gato.”

Gracias Pedro por la idea y muchas gracias a Bronin por pararles el carrito a los de las compañías fatulas tales como DoNo Hartford.

Es de esperar que la fábrica de cerveza, perros calientes, boutiques y supermercado se entusiasmen e inviertan.Ese era el sueño de Pedro a quien no se ha visto por el área.