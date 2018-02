Los Puntillazos de la Política Farandulesca

Por Don Felo Vizcarrondo, su amigo tenue y leal con el pueblo

La alcaldesa de New Britain es una posible candidata a la gobernación

Los ultra conservadores de Connecticut, y republicanos que apoyan a Donald Trump, sus fechorías, y su vergonzoso record de adulterios; están muy enojados con Erin Stewart, la alcaldesa de la ciudad de New Britain, para los amigos New Brinsky.

Un viejolo que aún cree que la tierra es plana y que el calor global se produce porque hay mucha gente que vive junta, dijo en un elegante desayuno conservador, que Erin hablaba como demócrata, se viste como demócrata, habla como demócrata, camina como una liberal, se lleva bien con el liderazgo de los sindicatos, no se lleva bien con Trump por esto del maltrato verbal a las mujeres; pero que ES republicana. Ahora que esta republicana sensata que se ha ganado el favor de los votantes newbritanos en tres elecciones, ha dicho que desea postularse a la gobernación, pero la gente de un llamado Instituto de la Familia de Connecticut, han dicho que Erin no debiera hacerlo porque no es tan conservadora.

Peter Wolfgang (nótese el apellido) dijo que su Instituto está en contra del aborto y critica a Erin por decir que se debe respetar la opinión de las mujeres y que cuando ésta era integrante de la Junta de Educación de New Britain, había apoyado la idea de poner condones a disposición de los estudiantes calientes.

Otro tipo ultra conservador quiere atacar a Erin Stewart desde otro ángulo diciendo que como la muchacha tiene solamente 30 años y no 71 como Trump, no cuenta con la suficiente experiencia para ser gobernadora.

Es que estos tipos están celosos de una mujer republicana que es sensata, madura y que no le ríe las gracias al presidente.

Lo que se comenta en el barrio

Todos saben que al “presidente” Trump le gusta comer foto, mostrar su sonrisa de idiota y creer que su brutal faz supera en belleza varonil a la del ex presidente Obama, Bush y Clinton juntos. Por eso la noche de este pasado martes, quiso hacer de las suyas en lo que Mamerto no llamó el Estado de la Unión; sino que el Estado de la Desunión.

Decimos así porque de cada diez estadounidenses hay 3 que lo quieren mucho, uno que solamente a veces, y seis que definitivamente NO lo pasan ni con vaselina.

Después de su anti discurso quedó muy claro que Trump está gobernando solamente para los blancos ultra ricos y nada le importa la clase media y los grupos más vulnerables.Ha marcado en la sociedad una línea excremental que divide a los blanquitos, de nosotros los de color caramelo o caoba. Finalmente privilegia a los hombres blancos por sobre las mujeres blancas y de otros colores a las que mira solamente como objetos sexuales o prostitutas rusas.Sino lo creen hablen con Melania.

Con un despliegue de luces de colores y fanfarria, su rostro cargado de maquillaje y el bisoñez color orín de baby, Trump cumplió uno de sus sueños: presentar un discurso mal hilvanado de más de una hora donde utilizó a familias pobres víctimas de la violencia, para acentuar su tema preferido: los inmigrantes latinos son malos, pandilleros, violadores y flojos.

Como siempre y emitiendo suspiros extraños por lo del colesterol alto, Donald que está en problemas serios por haber traicionado a su esposa Melania cuando ella estaba embarazada de Barron al que no se ha visto recientemente, se aplaudió a sí mismo y despepitó lo que le salió del hígado intentando de un modo infructuoso predicar la unidad, una historia que ya nadie le cree porque promete, pero nunca cumple ni paga sus cuentas.

Con nuestro equipo de análisis político nos reunimos para observar el circo y nuevamente Trump se refirió con los ojos inyectados en odio al ex presidente Obama al que culpa de los problemas de los seguros médicos en América.

Pero fíjese usted como el tipo enreda las cosas a su favor.

Uno de los puntos que los republicanos (la mayoría blancos) aplaudieron con chivateos, alaridos, aullidos ancestrales, clamores orgásmicos, bramidos de macacos, vocinglería desenfrenada, y chillidos viscerales de satisfacción; fue cuando Trump se las echó de un modo muy jaquetón diciendo que había CUMPLIDO su promesa de revocar y reemplazar el programa de salud impulsado por el ex presidente Obama conocido como ACA o Affordable Care Act que asegura todavía la atención médica a niños y a poblaciones vulnerables. Esto que dijo no es verdad y tanto demócratas como algunos republicanos sensatos cuestionan los intentos desaforados del presidente.

Por otra parte y con una cara de energúmeno satánico, Trump trató de embaucar a la audiencia diciendo que EL había logrado destruir al califato de Siria e Irak que impulsaba ISIS.Es cierto que territorios controlados por las huestes de ISIS han sido recapturados, pero Trump está usando la MISMA estrategia que inició el presidente Obama, o sea, cogiendo foto gratis.

Como nadie podía desmentirlo en el salón de honor del Congreso, dijo sin arrugarse que había logrado firmar un recorte en impuestos de 1.5 trillones de dólares, el MAS GRANDE de la historia.Como al tipo no le gusta leer sino que informes de cuatro párrafos con letra grande y doble espacio; no sabe que el primer corte de impuestos notable se produjo en 1981 bajo el presidente Ronald Reagan y que lo que dice que es tan extraordinario, todos los presidentes después de Reagan han cortado impuestos.

Dijo además con cara de echón y mirando con sarcasmo a la bancada demócrata que no le aplaudía las mentiras; que el desempleo en la población afroamericana disminuyó el pasado diciembre al 6.8% y que NUNCA había bajado tanto en la historia.

Esto no es verdad ya que este hecho ha sido producto de años de esfuerzos y no es él Donald Trump que apenas lleva un año mal presidiendo, el autor de este milagro económico. También dijo que se han añadido cerca de 2.4 millones de trabajos DESDE su elección en noviembre.La mayoría de estos trabajos se añadieron CATORCE meses ANTES su la lamentable, deplorable y extraña elección.

En cuanto a que compañías norteamericanas como la productora de automóviles Chrysler estaría regresando desde México para reestablecerse en Michigan; los ejecutivos han dicho contradiciéndole que la mayoría de las plantas manufactureras continúan en la tierra de Pancho Villa y lo que están mudando a Michigan es una plantita chiquita que produce camiones pequeños.

¡Es que a este tipo no se le puede creer nothing ya que exagera y es experto en transmitir noticias alegres para que la crean los ignorantes que votaron por él!

Gobernador Malloy anticipa cobro de peaje, pero electrónico

Un amigo mío que viajó a Chile a una boda, nos contó que por allá por las tierras del sur los conductores pagan peaje (toll), pero que no lo hacen en las peligrosas paradas de las carreteras donde se producen muchos accidentes ya que a la gente no le gusta frenar ni ver su viaje interrumpido.Por allá con el marco espectacular de volcanes y la cordillera de los Andes, a través de un chip virtual se paga el peaje sin necesidad de detenerse ni hacer filas.

En esto está pensando el gobernador Malloy que como siempre se portó como un comandante en la antes pasada nevazón grande.Dijo que apoyaría un aumento de los impuestos a la gasolina (¡no por favor!) y los pagos de peaje virtuales.

Tendremos que hacer lo de los cobros virtuales poco a poco o piano, piano, y cálculo que estaremos a la par con Chile y países europeos para el año 2022 que está a la vuelta de la esquina y los primeros chavitos de ganancia se verán para el 2023, dijo el muchacho.

Este dinerito nos ayudará a pagar los gastos de reparaciones de carreteras que se han ido gastando debido al paso inescrutable e invariable del tiempo, dice que le dijo a un amigo que es filósofo.

A un vergonzoso 31% disminuye aprobación de Trump en Connecticut

La verdad es que incluso los republicanos se están dando cuenta de que Trump como presidente es un bodrio sin destino y un Fake News.Los cerebros de las encuestas dieron esta cifra pero nos dijeron que hay otros estados en los que Don Baba tiene menos popularidad mencionando a Maryland,California, Hawái, Massachusetts y Nueva York.Lo interesante es que Trump tiene sus torres y residencias en la Gran Manzana y según nos han dicho, ni los vecinos lo quieren por lo arrogante, soberbio, altanero y tricki.

Connecticut tiene a su propio Hombre Araña

Así se está hablando por allí acerca de este muchacho Jerry Mercado que desafiando las leyes de la fuerza de gravedad que todo lo baja, incluso aquello, y la vigilancia de un centro Correccional en este pueblo de Enfield, el 7 de enero se escabulló de la prisión Carl Robinson escondiéndose debajo de un camión de mantención que salía de la prisión.

El tipo se desvaneció y ahora no están echando la culpa a nosotros.Yo creo que antes de estar preso trabajaba en un circo como contorsionista, dijo un guardia al que apodan ligón agregando que le extrañaba profundamente como nadie revió el vehículo en los distintos puestos de vigilancia.

La cuestión es que Mercado apareció en Georgia por lo que se sospecha que tenía buenos contactos.Debido a la hazaña de Mercado, hay cinco carceleros suspendidos y parece que lo traerán de vuelta a Connecticut y reposará de su odisea en el Centro Correccional de Northern, donde el sistema de máxima seguridad es fuerte.

Mamerto dijo que él se prestaría para escribir un libro que se llamaría La Tremenda Fuga.