Los Puntillazos de la Política Ingrata

O, “se van a pesar de que se hicieron en Hartford”

Por Don Felo Vizcarrondo, su amigo sin seguro médico

Presidente Trump empuja con violencia a colega

Como “el presidente” al parecer jamás estuvo expuesto al manual básico de cortesías que sugiere darle primero el paso a la esposa, pedir permiso, excusarse, limpiarse la boca con la servilleta y no con el mantel, y otras cosillas que aprendemos en Kindergarten; el presidente de la república de Montenegro fue una víctima más del presidente “bully” que es cómo lo llaman ahora sus colegas europeos impactados por las malas crianzas de este sangri gordo.

En una vergonzosa imagen repetida a través de las redes sociales en estos días, aparecen los primeros mandatarios preparándose para que les tomaran una fotito de protocolo en el encuentro llevado a cabo por los miembros de la OTAN (Organización del Atlántico Norte de la que USA es aliado cuestión que no le gusta al Trumpeta).(Recordemos que USA les había dado seguridades y garantías a los países integrantes de no permitir que Putin amenazara la independencia de repúblicas que en tiempos de Stalin eran satélites a los que se imponía su pertenencia a la URSS.Cómo Trump admira a su benefactor ruso, olvídense ya que el presi dice que la OTAN está obsoleta o en otras palabras que no sirve pa’ na ).

Volviendo a lo de la foto, repentinamente apareció Trump y sin miramiento ni cortesía alguna, usa la mano izquierda para sacar de su puesto al presidente de Montenegro que estaba tranquilo hablando con otros líderes europeos.Trump lo tiró hacia un lado como si el pobre tipo hubiese sido una plasta y luego se instaló al centro del grupo, se abotonó la chaqueta ya que parece que venía de los servicios higiénicos, y puso la cara de echón y arrogante que le caracteriza.

Como el presidente desplazado es más persona no dijo nada, pero intercambio miradas de sorpresa con sus colegas que presenciaron el acto de barbarie de Trumpeta.Hasta el momento no han existido excusas ya que al “presidente” no le importa mucho.

¡Ahhhh! pero el recién elegido presidente francés le dio una lección de urbanidad y buenos modales a Trump ya que cuando el francés se acercó al grupo de mandatarios para que les tomasen otra foto, Trumpeta esperaba que le saludara primero a él, pero ¡Oh sorpresa!Cómo un caballero, el presidente francés estrechó con cortesía las manos de las damas y después y al rato le dio la mano a Trumpi.

No creemos que “el presidente” haya aprendido algo de todo esto, pero lo que se sabe es que la presidenta alemana ya manifestó públicamente que es imposible dialogar racionalmente con el billonario porque no entiende nada de nada y después se le olvidan los acuerdos.

Definitivamente los Estados Unidos avanzan a pasos agigantados hacia el aislamiento político e internacional por culpa de los republicanos y del matón.

Lo que es la ingratitud con Seguro o sin Seguro

Aunque a muchos quizás les haya caído mal nuestra afirmación de que las grandes corporaciones trasnacionales no tienen lealtades con el país que las engendró y en donde echaron las bases de sus trillonarias riquezas, el tiempo nos da la razón.

Y éste fue el caso de la General Electric(GE) que se fue sin pena de Connecticut, y ahora la situación de la Aetna cuyo presidente y Súper CEO Mark Bertolini, para sus amigos “Bertolo,” no ha respondido las cartas que le han enviado el alcalde Luke Bronin y del gobernador Dan Malloy para disuadirlo de sus deseos de mudar el cuartel general principal de la corporación localizado en la avenida Farmington en Hartford, a la ciudad de Boston en un sector con vista al mar que a Bertolo le encanta ya que nos imaginamos que sus ancestros llegaron a la Ellis Island provenientes de Sicilia o Génova y el prefiere las brisas marinas.

Lo que pasa es que además del desaire a las autoridades de nuestro Estado y ciudad al no responder las misivas en las que se le invita a negociar, Bertolo ha dicho que trasladarían sus cuarteles generales a un lugar donde atrajesen “talento e inteligencia” como si en Connecticut fuéramos tan ignorantes como el actual presidente al que los mandatarios europeos le explican las cosas diez veces y aun así no entiende (¿alJaime? Hummmmmm).

Bertolo recibe una compensación (salario) anual no de 10, 20 o 30, sino que de la astronómica suma de 40 millones de billetes, además de otros 30 millones por comisiones.¿Cómo la ven?

Según nos contaba la doctorcita que investigó la historia de la Aetna; esta empresa habría comenzadosus movidas en Hartford como una modesta aseguradora para casos de incendios muy comunes en 1819. Las cosas se iniciaron con el liderazgo deHenry Leavitt Ellsworth y Thomas Kimberly Brace.Desde allí pa’adelante continuaron hasta ser lo que son hoy, guisando con ganancias en el 2013, de 47.19 BILLONES de dólares.

Para estas verdaderas repúblicas independientes que se mueven a otros países y que tienen sus propias banderas y van para donde puedan ahorrar en mano de obra, materias primas, cerebros o preferencias hormonales de los CEO; las ciudades de Hartford, Boston, Manhattan, Houston, Fargo, Montreal, Tijuana o Singapur no hacen mucha diferencia y a los que no les agrade como dice Trup, “que se jodan.”

¡Todo sea ahorro para hacer más billones de chavitos!

Lamentamos la decisión de Bertolo y de la Junta de Directores de la República independiente de la Aetna, pero permítannos contarles que entre los años 1853 y 1860, Aetna vendió seguros de vida a los dueños de esclavos cuestión que se trajeron a la luz después de profundas investigaciones efectuadas por el Restitution Study Group.

Los jefazos de la Aetna se disculparon públicamente por este pecado mortal pero no quisieron aflojar un billete para compensar a los descendientes de los esclavos lo que produjo una demanda en el 2002 que por supuesto no fructificó en las Cortes.

Si Bertolo tiene cualquier pregunta al respecto que nos dé una llamadita ya que nos agradaría saber más de sus antepasados y de su interés por las brisas marinas de Boston.Por ahora, le enviamos saludos a su abuelita.

Se van de vacaciones preocupados

Los estudiantes y maestros de Hartford comienzan tarde sus vacaciones de verano, con excepción de los niños y jóvenes que deberán participar en la escuela de verano ya que sus esfuerzos académicos fueron más flojos que la mandíbula de arriba.

Por los cierres de escuelas debido a las nevadas, el año escolar se extendió, pero afortunadamente no ha habido calores insoportables ya que en las escuelas de la comunidad no necesariamente hay sistemas de aire acondicionado central como el del que gozan las escuelas magneto.

Por ahora hay varias preguntas que angustian a los maestros y padres.

¿Se le otorgará al sistema escolar de nuestra ciudad los tres millones extras para apoyar el “presupuesto de sobrevivencia” presentado al municipio por la superintendente Leslie?

¿Cuáles serán las escuelas que se consolidarán y cerrarán sus puertas y entre las que se cuentan la Thirman Milner, Martin Luther King, y Burns, entre otras?

¿Qué sucedería si desde aquí a la primera semana de agosto la ciudad de Hartford se declara en bancarrota?

¿Perderán sus trabajos decenas de maestros y personal de apoyo afectando más aún la situación de las escuelas de la comunidad?

Algunos maestros, especialmente los que tienen menos antigüedad ya han buscado otros horizontes laborales en sistemas escolares de la región y no volverán como lo hacen las golondrinas.Otros esperan que con la cantidad de jubilados de este año se compense la posibilidad de despidos, mientras que muchos están jugando agresivamente en el sistema de lotería y casinos pensando en otras carreras.

¿Quién les culpa?

DREAMERS buscan apoyo para su causa

Estos jóvenes son aquellos estudiantes que ya están en la universidad, que desean ingresar a colegios universitarios y que nacieron en los Estados Unidos, pero son hijos de padres indocumentados.

La mayoría de ellos son talentosos, están motivados y desean que se apruebe legislación para que se les permita continuar sus estudios contando con ayuda financiera.Para mala suerte de ellos, la votación de una propuesta de ley que les favorezca no se ha podido hacer una realidad en nuestra legislatura por distintas razones.

Este año, la votación se pospuso nuevamente debido a que un muchacho Dreamer estaba muy indignado con el actual presidente Trump que quiere expulsar del país a todos los que no seamos suficientemente blancos, y ventiló su frustración de un modo peculiar.

Eric Cruz López fue acusado por la policía de 103 casos de grafitería en paredes de la Universidad insultando al presidente racista.Entendemos su frustración pero debido a esto, nuevamente la posibilidad de que la propuesta de ley en la legislatura se vote no se hará realidad.Al parecer en esta sesión hay muchas posibilidades de que la propuesta no se vote, sino que se “bote” por este incidente.