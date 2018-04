Los Puntillazos de la Política Judicial

O, “Trump no es sospechoso ni inocente; sino que todo lo contrario”

Por Don Felo Vizcarrondo, su amigo filial

Petit quiere ser ahora Grande

-Con una sonrisa de oreja a oreja se ha visto a Romano, el líder de los republicanos que están con Trump, debido al estruendoso anuncio de la distinguida, inteligente y muy dama congresista Elizabeth Esty que dejará su puesto por estas cosas de la vida, y a quien sus propios correligionarios crucificaron por un lío de procedimientos en el caso de un tipo llamado Tony Baker que era ni más ni menos el Jefe de Personal en su oficina en Washington D.C. (El Congreso ahora denominado “la Caldera del Diabolo”)

El tipo éste Baker era un abusador consumado y habría maltratado a su ayudante Anna Kain que echó un pie de la oficina de Esty, dizque porque el tipo le caía encima e incluso en un rapto de rabia inaudita la habría amenazado de muerte.

A la congresista que ya iba en su tercer periodo de estadía en la Caldera del Diablo de Washington, se le acusa de no haber actuado a tiempo para pararle las pocas vergüenzas al manganzón.

Sin embargo, y de acuerdo a lo que discutía en su programa radial el sabio Colin McEnroe, los procedimientos para lidiar con cosas de abuso doméstico en el Congreso de Washington son más difíciles que pellizcar un vidrio y que Esty SI trato de lidiar con el lio, pero que se la comió el oscuro protocolo.

La congresista ha sido una de las mujeres que más ha abogado por limitar el uso y abuso de armas de combate y misiles por parte de civiles, y empuja las leyes en contra de la violencia.En fin, y lo vamos a dejar así.

Como resultas de este embrollo enredoso y en los tiempos en que los demócratas y Repus se tornan puritanos, Esty trato de defenderse, pero al final desistió de nadar en contra de la corriente, aunque los Repus defendieron recientemente al sádico Rob Porter que era la mano derecha de Trump y que usaba a las esposas para practicar boxeo con patadas.

Como tiburones, han surgido ya los posibles candidatos que se postularían al asiento que lamentablemente Esty dejará vacante en noviembre.Uno de ellos es el Dr. William Petit que es actualmente un representante estatal y ganó notoriedad debido al monstruoso ataque de delincuentes en contra de su esposa e hijas.Romano el presidente de los Repus está contento y muchos esperan que los demócratas encuentren un candidato o candidata adecuado para el quinto distrito Congresional.

Ya salió por allí un demócrata gordo que nunca ha sido elegido para nada, pero al cual su esposa le ha dicho que es inteligente.

Si Petit quiere ahora ser Grande, buena suerte.

¡Congresistas demócratas! al primer rumor de bofetadas, patadas, abuso sexual, o acoso en sus oficinas, boten a los tipos como plasta de vaca.

No hay latinos en lista de jueces nominados por Malloy

Después de recibir un golpe emocional cuando los Repus rechazaron su nombramiento de este muchacho Andrew McDonald (nada que ver con el lugar donde venden comidas procesadas y carnes misteriosas) para el puesto de Jefe de Justicia en Connecticut porque este profesional inteligente es gay; Dan nombro a otros jueces lo cual no tiene contentos a los latinos e hispanos que desean ver apellidos tales como González, Pérez u Ortiz, entre los que deciden acerca de la vida y existencia de los juzgados.

Algunos de ellos son y les felicitamos de todas maneras Ingrid L. Moll del acaudalado pueblo de West Hartford, y James Spallota. En la lista están Eugene Calistro, Barbara Aaron, Joseph Schwarts, Suzanne Caron, Courtney Chaplin, Robert Clark, Tracy Lee Dayton, Stephanie McLaughlin, Maureen Price-Boreland, y Stuart Rosen, la mayoría demócratas.

Lamentamos que entre los nuevos jueces no esté el nombre de Ramonita que se merecería la oportunidad. Pedro no apareció, aunque él desea ser juez. ¡Qué le vamos a hacer!

A Trump se le llenó la cara de risa con el anuncio de Mueller

Donald Trump a quien apodan “Picapleitos Ultra,” ha mostrado señales de contentura con lo que le mandó a decir el astuto magistrado Mueller que está investigando las excesivas juntillas de sus asociados con Putin y los rusos (léase Manoforte).

Usando el adagio “El ladrón detrás del Juez,” Trump está preocupado por la posible investigación del FBI y la CIA por esto lo de las elecciones presidenciales del 2016 donde Putin mandó con descaro infinito cambiar los resultados con sus hackers e incluso se dio el lujo de recomendar o descartar ministros del gobierno de Washington. ¡Tremendo tipo!

Preocupado por una posible acusación de colusión o conspiración con los rusos que ahora están muy amigos de los chinos; Trump, para evitarse problemas y anular evidencias, botó como plasta de vaca a Comey, ex director del FBI porque éste le dijo que era solamente leal a su agencia y no a él.

La misma suerte corrieron otros Efebeianos y el presidente le tenía ya echado el ojo a Mueller para enviarlo a su casa avisándole de su decisión a través del maldito tweeter del que Trump no se despega ni cuándo va al baño a hacer sus necesidades, incluida la manopla, en un inodoro de oro de quilates con agua importada de Alemania.

Sin embargo los abogados que aún sobreviven de su equipo legal de defensa que más se parece a un equipo de Rugby, le dijeron, “no o haga que le acusarán de obstrucción a la justicia y allí te jodes.”

(Ya la obstrucción a la justicia que es un delito grave en una investigación de este nivel donde el ladrón trata de botar al juez, existió con la expulsión de su trabajo de Comey, pero lo de hacer lo mismo con el magistrado Mueller es más serio que esto del IRS).

Para tranquilizarlo, Mueller le mandó a decir a Trump que no era el “blanco de una investigación criminal” por esto de los rusos, lo que alegró al energúmeno en demasía.Lo que sucede nos dijo el jurista del patio Johnny Habeus, “es el Súper magistrado de la tremenda Cortese las anda con pie de plomo y para tranquilizarlos dijo lo que dijo.

“Sin embargo, y de acuerdo a Código de Justiniano que Mueller diga que hoy a las cuatro de la tarde Trumpi no es blanco de una investigación criminal por sus maniobras con Putin y los espías; no significa absolutamente que la próxima semana lo sea (Ja-Ja).También recuerden ustedes mis hermanos y esto lo discutimos con Mamerto, pesa sobre el cráneo de Trump el (en Latín) “crime falsi” o crimen de perjurio y falsedad donde las acciones son mentir, falsificar, adulterar (hummmm), engañar, timar o embaucar, cuestiones a las que Trump es absolutamente aficionado desde chiquito y si no me creen pregúntenselo a Melania.

Repus se retratan de cuerpo entero discriminando a fémina

Este pasado miércoles recién pasado nueve candidatos repus a la Gobernación que dejará Dan Malloy con pena, debatieron acerca de pólizas de justicia criminal, el juego al azar, la selección de jueces, pero no se refirieron a los actos de perjurio del presidente, el cambio climático, los excesos del abuso doméstico, ni la participación de las mujeres en política.

De todos modos, nos informó la Doctorcita que se acercó a escuchar a los candidatos Repus para la gobernación en New Britain, éstos se retrataron de cuerpo entero al impedir que la actual alcaldesa de New Britain, la carismática Erin Stewart que no comulga con todas las babosadas de los Repus, estuviese en el foro. Es cierto que todavía no cumple con los requisitos, pero por favor no sean caballos.

Es que los Repus son así.Están felices por la partida de Esty porque es mujer y progresista, y apoyan a tipos que desean ahorrar a costa del sufrimiento de la poblaciónvulnerable.

Mamerto dijo, y con todo respeto, que la alcaldesa se ve una mujer saludable, inteligente y buena candidata.

¿Quiénes están dando chavos para Joe Ganim?

El alcalde de Bridgeport Joe Ganim que cumplió siete años en el condominio con rejas por esto de la corrupción y el soborno y se espera se haya rehabilitado; parece que desea alcanzar un record mundial Guiness del único ex convicto en el planeta que llega a la gobernación de un Estado.

Recientemente reportó que al 31 de marzo de este año había reunido no $200,000, $300,000 ni $400,000 billetes sino que $525,000 para su campaña para el puesto de gobernador por el Partido Demócrata.

Por su pasado turbio, Ganim no puede solicitar fondos públicos para campañas que damos los que pagamos impuestos para los candidatos que reúnan una cifra mínima de recaudaciones.Ganim que era abogado, ¡era! y apeló a este asunto, pero le dijeron NO.

Donaciones no faltarán ya que hay posibilidades de construir un Casino en Bridgeport para mejorar la apariencia del dilapidado puerto que parece caleta de país pobre y donde no hay ni golondrinas.

Es que está del mero. Cosas que impactan a las neuronas

Tyler Walker que vive en la calle Burke de East Hartford pero guisa en el Departamento Obras Públicas del municipio de Hartford, incrementaba ilegalmente su salario en compañía de otros cómplices, VENDIENDO gasolina de la ciudad a una compañía privada.El sinvergüenza cobraba $159 dólares por cien galones y los sábados la tenía en especial.Con él cayeron también Mark Gardner de 51, y Leo Gardner de 71.Es que está del mero porque el ladrón se ganaba sus buenos pesos guisando en la municipalidad.Parece que lo botarán como plasta y perderá la pensión

¿Es esta la cima del tempano de hielo y hay otros desmadrados robando?Cuiden las skillas y las computadoras.