Los Puntillazos de la Política Locaria 2018

O, “los que es la Casa Blanca según Stephen Bannon”

Por Don Felo Vizcarrondo, su amigo fidedigno y fehaciente

Lo botaron como plasta pero ahora la vendetta

Así dicen que dijo el ex estratega y (de acuerdo a Trump) súper inteligente Stephen Bannon que acaba de proveer su opinión y comentarios en un libro que pica y saca roncha: “Fire and Fury: Inside the Trump White House” que en español sería algo como “Fuego y furia, en el interior de la Casa Blanca de Trump” que probablemente se transformará en él más leído en los meses de enero y febrero y que es en la actualidad analizado en profundidad por filósofos, teólogos, políticos, antropólogos, agoreros y siquiatras.

La bombita con tapas, páginas y letras fue escrita por el valiente Michael Wolff del que no se sabe su paradero ni ha respondido nuestras llamadas telefónicas.

“Este libro de Wolff nos da la razón habría dicho el Dr. Michael J. Tansey Ph.D.” que escribió un artículo muy importante en este otro libro intitulado “The Dangerous Case of Donald Trump” recopilado por la doctora Bandy X. Lee en él que no solamente uno, diez ni 15 sino que 27 siquiatras y expertos en salud mental manifiestan su opinión profesional acerca del “presidente.”

Para que ustedes vean con lo que estamos bregando, Tansey (a quien en su casa le dicen cariñosamente Tansy), tituló su artículo “Porque loco como un zorro, versus Loco como un Loco’ la realidad importa: Desorden mental alucinatorio, admiración por dictadores brutales, los códigos nucleares, y Trump.” Wowwww.

Recomendamos los libros de Michael Wolff y el de los 27 siquiatras como un regalo para el Día de Reyes.

Sin embargo y volviendo al tema de Bannon que según dicen no se baña todos los días para que no se le gaste la piel y que lo fueron a mediados de agosto debido a las peleas con la Ivanka y el yerno de Trump, el siniestro Kushner, el libro le produjo a Trump una rabieta semejante a quien come pique mexicano ya que Bannon hace declaraciones de hechos y secretillos que ya estará leyendo el super magistrado Mueller que está develando los chanchullos cometidos por el equipo Trump en colusión con Putin para perjudicar la candidatura a la presidencia de la demócrata Hilary Clinton, los arreglines y deals de Trump con los rusos además de materias financieras, coimas y estafas cometidas por el señor presidente.

Carlitos Pérez, nuestro corresponsal en Washington nos contó que Trump está fuera de sí, arrojando sillas y defecando en la memoria de la mai de Bannon.

“Dicen que con el coraje que ha pasado se le ha agudizado el problema de las hemorroides ya que se siente traicionado por Bannon a quien calificó como un amigo suyo y tremendo tipo durante la campaña presidencial y los primeros ocho meses de la presidencia,” nos informó Carlitos agregando que ahora Trump está buscando a quienes le dieron información interna y confidencial de la Beyond White House para botarlos como plastas de gato.

“La gente está nerviosa y hay muchos que ya no van a trabajar para escapar de la tormenta del ogro,” nos dijo Carlitos.

Wolff ha dicho desde su escondite en el Bronx que Trump sí sabía del librito que pensaba publicar y que lo escrito fue el producto de meses de trabajo con más de 200 entrevistas, lo que no es poco. Lo demás lo conseguía en CNN y NBC, los canales preferidos de Donald.

Bannon ha considerado prudente negar algunas de sus declaraciones hechas a Wolff, pero fue muy tarde porque la desagradable Sarah Huckabee Sanders, portavoz de la Casa Blanca y que reemplazo al mentiroso Spicer; dijo que el presidente había dicho que Bannon perdió el juicio (se tostó) después que lo botaron. Los abogaditos del presidente ya le enviaron una cartita dolorosa a Stephen Bannon diciéndole que sus declaraciones habían violado el acuerdo de “silencio absoluto” y de no hacer declaraciones acerca de lo sucedido en la campaña y en el interior de la Casita Blanca.

“Te veremos en Corte,” le dijeron.

Señores esto se pone bueno y cada día mejor.

Wolff dijo que se había demorado más de quince meses escribiendo el librito y que espera que en el futuro cercano le premien de manera póstuma con el Nobel de la Paz. Buena suerte y díganle de parte nuestra que se cuide al cruzar las calles o en las estaciones del metro. Es que uno nunca sabe.

Paul Manafort o el “ladrón detrás del juez”

Como les habíamos contado, Paul Manafort, hijo ilustre de la ciudad de New Britain cuya alcaldesa estuvo en el hospital debido a problemas con su vesícula biliar; estaría demandando en las Cortes al Magistrado Especial Robert Mueller y al Departamento de Justicia diciendo sin que se le arrugue la faz de sinvergüenza, que a los juristas que lo tienen pillado, “se les habría pasado la mano en sus atribuciones judiciales acusándolo de delitos que no tienen nada que ver con la investigación acerca de su obvia participación en contactos con los rusos para influir maliciosamente en la campaña presidencial de Hillary Clinton.

Al descarado de Manafort se le acuso en octubre d conspiración en lavado de dinero relacionado con su labor de cabildero a favor del partido pro ruso de Ucrania. Por su parte y algo pálido de faz, dijo que es tan inocente como una paloma aunque está siendo investigado, acusado y procesado por ser uno de los socios cercanos de Donald Trump, al igual que el general sinvergüenza Michael Flynn a quien el “presidente” había nombrado como ENCARGADO de SEGURIDAD NACIONAL cuando se sabía (y Obama se lo había advertido a Trump, que este tipo era un aliado de Putin y mercenario de los rusos.

La maniobra judicial de Manafort tiene como objetivo desacreditar al Robert Mueller y al Departamento de Justicia que actualmente investiga el posible delito de colusión de la campaña presidencial de Trump con los rusos de Putin.

“Esta es una maniobra de distracción una cortina de humo en un esfuerzo desesperado de los republicanos por enlodar a Robert Mueller, al Departamento de Justicia, al FBI, al Pentágono y otras agencias que saben de las andadas de Trump y sus asociados con Putin.

Otro que se postula a la gobernación de Connecticut

Durante la temporada de festividades navideñas que en Hartford se extienden hasta la fiesta de la Epifanía o Día de Reyes, algunos de los posibles candidatos han estado meditando acerca de postularse o no a la gobernación de Connecticut en cuyo edificio y al cierre de esta edición, Dan Malloy estaba dirigiendo las medidas precautorias para enfrentar la tormenta ciclón que azota al área de la Nueva Inglaterra con un viento que sopla mucho demasiado.

Nos contaron que a Luke Bronin sus amigos le están diciendo que su anuncio de candidatura es un error y está fuera de base.

“Si la Hillary Clinton hubiese sido elegida presidenta aunque ganó en el voto popular por tres millones por sobre Trump, Malloy habría sido llamado a Washington D.C. y renunciado al puesto de gobernador,” dijo Guiso Bregas, analista político del Blog “Aquí hay candela.”

Según Guiso, esa habría sido una buena oportunidad para que Bronin se hubiera zafado del trabajo como alcalde en el municipio que hablando francamente ni a él ni su distinguida esposa agrada en absoluto. Es que están bregando con gente pobre que no nació en Greenwich.

“Explorar las posibilidades ahora en el mes de enero del 2018 es un acto aventurado, fortuito y francamente aleatorio ya que se perdió el momento preciso de algarabía política si es que Clinton hubiese sido elegida,” dijo Bregas que nos contó que ahora el alcalde de Danbury llamado Mark Boughton (se pronuncia Bauten por esas extrañas cosas del Inglés de Shakespeare) quien tiene 53 otoños y se divorció, se lanzaría a la piscina de la incertidumbre política.

“Como está solito tendrá más tiempo para politiquear,” dijo Guiso Bregas informando que el republicano Boughton además de ser alcalde fue representante estatal y según el y sus correligionarios, consideran que esta más que preparado y tiene mucho tiempo libre. Su ex esposa no se quiso pronunciar.

Como en política todo tienen que ver con chavos, el posible nuevo candidato dijo que ya ha asegurado $250,000 en donaciones de gente rica para la campaña y podría entonces solicitar más encima ayuda financiera estatal ya que en Connecticut a la gente le pagan para que se postule y esto lo saben muy bien los políticos ex convictos como Newton de New Haven que después de estar en la cárcel volvió a la política con el rostro colmado de risa y vestido como chulo.

Otra de las candidatas a la gobernación es Erin Stewart a quien operaron de la barriguita, pero que fue una de las que más apoyaron a Boughton en el 2014. ¿Se lanzará ahora o apoyará a su correligionario?

Veremos lo que pasa, pero hasta ahora no se sabe de ningún puertorriqueño que esté pensando en la aventura. ¿Edwin?

Aventurero quiere ser gobernador

No tenemos nada en contra de las personas que habiendo estado en la cárcel por estafar la confianza pública debido a crasos actos de corrupción, soborno y delitos financieros vuelven a la arena poligica como si no hubiese pasado nothing. Pero es que esto del alcalde y ex abogado (ja-ja) Joe Ganim nos preocupa. El este tipo y después de salir de la cárcel por sinvergüenza se le ha despertado el instinto de trepar en la política y ahora mira con los ojos inyectados en lágrimas de esperanza el puesto de Gobernador.

“Pero si ya un colega suyo republicano esta aún en la cárcel por corrupción,” dijo una señora que no creía lo que escuchaba, refiriéndose a John Rowland que vive todavía en el condemonio con rejas, pero con acceso a sauna, fines de semanas libres, visitas de su esposa y otras delicias del preso de chalina y camisa blanca.

“Es que están pasando cosas” dijo la doctorcita observando la luna llena y analizando la trayectoria de la tremenda tormenta que azotaba como castigo de Dios a la región de la Nueva Inglaterra. Wowwwww.