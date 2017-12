Los Puntillazos de la Política Navideña

O, “el pasado y el presente del bochinche documentado y factual”

Por Don Felo Vizcarrondo, su amigo avezado y despierto

¿También hay acoso sexual en Hartford? Wowww

Hermanos, ya estamos a la moda y Hartford se eleva al nivel de Washington D.C., algunos estados del sur, y el mundo de la farándula, Hollywood y Broadway.Hay ya dos denuncias de acoso sexual y no sabemos cómo no se habían declarado antes.

Lo que pasa, comentó Mamerto integrante emérito de nuestro equipo del notición; es que ahora hay más conciencia de estos delitos ya que el mismo presidente Trump es aficionado a sobar a las féminas, tocar de un modo indebido los genitales de candidatas a reina, atacar con pasión a las mujeres en los elevadores y aviones, y otras cosas más que se están sabiendo, y sus fechorías están saliendo a la luz pública.

El que está en problemas en Hartford es nada más ni nada menos que el PRESIDENTE del Concilio municipal, este muchacho Thomas “TJ” Clarke el Second, y como cómplices colaterales el Ministro de Fe de la ciudad que se deja llamar como Bazzano y firma documentos oficiales, y Olga Colón, una asistente a asambleístas, locutora de Radio Bemba.

La fémina afectada por comentarios de Clarke II, comenzó a trabajar en el municipio en el 2016 y renunció pa’ rápido en el 2017.De acuerdo a una carta enviada por esta mujer de la raza blanca que habría atraído la atención y los ojillos del presidente del Concilio; el acusado utilizaba el correo electrónico con insinuaciones de la apariencia física y hermosura de la muchacha que entendemos es soltera.

“Eres bonita” le dijo en un correo, afirmación que la muchacha no consideró apropiada.

Como era de esperar, Clarke se está tratando de defender como gato de espaldas diciendo que es sospechoso que la fémina afectada enviara la carta cuando lo hizo (después de renunciar), pero ésta dijo que Colón habría armado un bochinche y le preguntaba cosas privadas (llevaba y traía), mientras que Bazzano miraba pa’al otro lado.Cuando pidió ser transferida a otro Departamento del municipio, Clarke le dijo con una mirada de deseo que “no lo conseguiría porque allí había ya mucha gente blanca.”Wowwwww.

DeVaughn Ward es ahora el abogado de la reclamante y dijo que su clienta estaba dudosa de hacer un reclamo formal, debido a la “dinámica de poder que existía, existe y seguramente existirá en la estructura burocrática del municipio.”

Las cosas no se ven bien para Clarke The Second porque tanto el alcalde Bronin, el líder de la mayoría demócrata Julio Concepción, Wildaliz Bermúdez, líder de la minoría, John Gale, y Glendowlyn (Le puede llamar Glendo para no enredarse) Thames; están bien defraudados con la conducta de Clarke the Second quien cuando la reclamante consiguió un departamento, le dijo que tenía ganas de darle una miradita y visitarla después de las 9 p.m.Hummm

Pero esto no es lo único. Un empleado del municipio que responde al nombre de Kenneth Blue acusó a Kelly Kirkley-Bey, ayudante de la concejal rJo Winch, de ¡asalto sexual!Rifkin el Abogado de Hartford le había recomendado tanto a Clarke, (el Segundo) y Winch que despidieran a de su trabajo a Kelly, pero esta persona continua en la oficina riéndose de los pececitos de colores.

Es que es mucho demasiado.

“Pueblo chico, infierno grande”

En el 2017 en Hartford pasaron cosas, y continuarán pasando; porque al parecer existe algo que se llama predestinación, un controversial concepto teológico que significa que desde que nacemos, algunos de nosotros estamos más salados que una pizza con anchovas, ajo y ají cacho de cabra.

¿Es éste el caso crónico de la Capital de los inSeguros del Mundo?”

Primeramente despedimos el año con el monumental, morrocotudo y sorpresivo anuncio de Luke Bronin, ahora apodado, “Spider Man” (porque se trepa pa’ rápido”); de haber montado ya un comité exploratorio nada más ni nada menos que para estudiar la factibilidad y posibilidades de su postulación al puesto que dejara en el 2018 Batman Malloy que aún se lamenta de la derrota de Hillary Clinton en el 2016 para la presidencia de los Estados Unidos.

“De haberr ella ganadou la presidenthia, ya yo estarr en Washington y Luke como asesorr, con oficinas con vishta al Potoumac,” dijo en un dificilísimo español básico que aprendió en el Kindergarten de una escuela privada de los suburbios.

Muchos que aún no están acostumbrados a este tipo de actos abrieron la boca exclamando, ¡pero si es que está ejerciendo como alcalde Hartford desde enero del 2016 y ya se nos quiere ir cuando había prometido que cumpliría los cuatro añitos!”

Sí, es inusual, pero es que revisando los Puntis del 2015 y 2016 lo anticipábamos.

A este muchacho nacido en el acaudalado pueblo de Greenwich y que nació el 30 de junio de 1979 bajo el nombre de Luke Aaron Bronin, lo conocía muy bien su esposa la profesora Galván, la gente de la compañía Hartford Financial Services Group y en las alturas del palacio del Capitolio donde era parte del gabinete del Dan Malloy.Este le recomendó a su pupilo Bronin que corriera y sacara de su puesto a Pedro Segarra que estaba un poco débil políticamente por el entuerto del estadio DD y las negociaciones secretas con los hermanos Salomón a lo que apodan los hermanos Jalisco, porque nunca pierden.

Si bien Bornin le pidió desde su ascenso al poder concesiones de beneficios y salarios a los empleados de la ciudad, no le ha pedido NADA a los grandes consorcios que ya estarán preparando los jugosos cheques de donaciones para su candidatura a la gobernación.

Sus contactos con las grandes empresas y prácticas legales de la estratósfera de Hartford le permitieron reunir donaciones por más de UN MILLON de dólares en su campaña de alcalde, y con el apoyo de Dan Blumenthal, Chris Murphy y este tipo Mark Dibella, capo del Comité del Pueblo Demócrata (todos blancos), le ganó a Segarra que consiguió con sacrificios más de $300.000 que no es poco pero tampoco demasiado, sino todo lo contrario.

Sin embargo, Luke no traía soluciones novedosas para los problemas de Hartford y a solo 30 días de estar en el puesto del mandamás del municipio, quiso eliminar el sistema de negociaciones de los sindicatos de la ciudad y comenzar a exigir concesiones a los empleados. Inició también la misión de hacer propaganda negativa en contra de nuestra ciudad echando a correr a los cuatro vientos que Hartford se iba a la quiebra.Por otra parte, a su promesa de lidiar efectivamente con la violencia, en Hartford siguen matando gente y ya estamos, Dios no lo quiera, a casi los 30 homicidios en el año.

Esta movida de Luke nos impactó en este 2017 que se nos va y continuará el ruido en el 2018.Como usualmente los gobernadores de estado son los que postulan a la presidencia de este país, ¿le habrán metido ya a Bronin Spider Men ideas en el interior del cráneo? Hummmmmm.Como piensa y actúa como republicano a pesar de decirse demócrata, uno nunca sabe.

Informes controversiales

Uno de los eventos que impactó a la comunidad puertorriqueña fue el violento huracán “María” del 20 de septiembre.Este arrasó con construcciones, puentes, techos, tendido eléctrico, torres de comunicaciones de compañías de celulares, y ruptura de vitales sistemas de comunicación electrónica.Según las autoridades, y esto fue lo que estaba en la desorganizada mente de Donald Trump que visitó la isla para repartir papel toalla y rollos de papel de inodoro; el cataclismo produjo “solamente” 36 víctimas.

Finalmente, Ricardo Rossello, el gobernador de la Isla ha dicho que esa cifra de dos digitos que ya había cuestionado con fuerza la alcaldesa de San Juan Carmen Yuliz Cruz; no era la correcta ya que el número de pérdidas humanas alcanzó a más de 1,000 personas.

Cabe destacar que los servicios de salud para enfermos de diabetes crónica, enfermedades cardiovasculares y bronquiales, diálisis, y otras condiciones crónicas prácticamente desaparecieron cuando los hospitales no pudieron proveerlos por el corte del suministro eléctrico, ni llevar a cabo operaciones de urgencia.Estos enfermos son también víctimas del huracán y tanto Rosselló como Carmen Cruz están exigiendo que el gobierno estadounidense aumente la ayuda para una Isla que prácticamente se está recuperando gracias al esfuerzo de sus habitantes.

Una noticia que nos alegró fue la que nos dio a conocer un líder religioso que visitó la ciudad de Ponce quien aunque lamentó en el alma el estado calamitoso de la ciudad llamada “la Perla del sur;” la tierra había comenzado a recobrar poco a poco el tradicional color verde, y por las noches se escucha el canto del coquí, una especie sobreviviente a la calamidad.

Todos estamos expuestos a la adicción

John Skipper, una de las personalidades más poderosas en el mundo del deporte y de los medios de comunicación, renunció a su puesto de presidente de la cadena ESPN.De una manera honesta, informó a sus empleados que durante años había estado lidiando con un problema de adicción a substancias.Aunque se le había extendido el contrato hasta el año 2021 y se había destacado lidiando con desafíos en su trabajo, Skipper prefirió renunciar.Una actitud honorable que hay que resaltar.