Los Puntillazos de la Política Otoñal

Por Don Felo Vizcarrondo, un amigo veraz…lo que pasa

Muy allá en el fondo profundo de un hoyo negro y peludo se ha comenzado a percibir una luz intermitente que ha dado una señal de esperanza a los habitantes de la República de ConnectiTax.Al cierre de la presente edición y faltando solamente 17 días para que se nos vaya el mes de octubre cuyo clima ha estado más extraño que un pez con hombros, Joe Aresimowicz (se pronuncia Aresimowicz), portavoz demócrata de la Casa de Representantes del Ilustre Capitolio mostrando una cara llena de alegría, optimismo, algo de certidumbre y un aurea de exultación; ha dicho para quienes deseen escucharle que “en este momento, martes 10 de octubre no veo porque no podríamos llegar a un acuerdo acerca del bendito presupuesto.”Wowwwww.

Ante los representantes de la prensa que cubren lo que acontece en el Palacio Legislativo y en cuyos rostros se leía la desconfianza y escepticismo, además de los rastros de la trasnochada; Joe afirmó de un modo fehaciente que la cosa se ve bien y que finalmente podría haber un acuerdo con los Repus que han trancado el asunto de articular un presupuesto estatal de $40 billones que pueda solucionar el proyectado déficit de $3.5 billones que no es poco.

Como decíamos en pasadas ediciones, éste ha sido el presupuesto más atrasado en la historia de este estado. Pero la discusión del asunto no solo involucra a Demos y Repus ya que si en “el suponer,” como decía Don Tino que los partidos se pongan finalmente de acuerdo, la última palabra la tendrá Dan Malloy, gobernador de Connecticut que tiene la ficha de tranque preocupado por ayudar a las ciudades con más necesidades sociales.

Comparada con Fairfield, Simsbury y Avon que cuenta con muchas personas que pagan impuestos a la propiedad, en Hartford, más de la mitad del terreno que pudiera generar impuestos los ocupan oficinas gubernamentales estatales y federales, el Capitolio Estado, estacionamientos, las Cortes de Justicia, Bibliotecas, Museos y otras instituciones que no pagan ni un céntimo a la municipalidad. Aún persiste la duda y una nota de pesimismo acerca de lo que sucederá las próxima semana cuando aparezca Dan a quien no se le ha visto la faz después de que vetó una de las propuestas.

Esto es lo que hay.

Erudito Indonesio buscó refugio

Sujitno Sajuti de 68 años de edad que según se informaba en la pasada edición de La Voz, un periódico que no se compra ni se vende, iba a ser deportado a su país natal después de haber llegado a los Estados Unidos en 1981 con una prestigiosa e internacionalmente conocida beca Fulbright.Como les sucedió a muchas personas que están involucradas en el mundo de las ideas, dejó que su visa expirara y allí comenzó el problema.En el 2003 se le ordenó que saliera del país después que en el 2011 fuese arrestado por el Servicio de Inmigración cumpliendo 67 días en prisión.

Finalmente se le otorgó otro permiso para permanecer en Connecticut y el pasado mes de agosto Sujitno hizo una segunda petición la que le fue negada.

Bajo la amenaza cierta de ser deportado y teniendo un grillete electrónico en su pierna, Sajuti y su esposa Dahlia buscaron refugio santuario en la iglesia Unitaria Universalista de Meriden, siendo acogidos por el ministro Jan Carlsson-Bull quien aclaró que su congregación no está intentando obstruir la acción de los servicios de Inmigración y que Sujitno no puede permanecer en esa iglesia por un periodo indefinido sino que hasta su situación legal pueda ser reconsiderada por las autoridades.

Marco Reyes Álvarez de Meriden y Nury Chavarría han buscado también refugio en iglesias santuarios.

Desde la Casa Extremadamente Blanca y donde reina los cara pálidas, Sessions, Abogado General de los Estados Unidos ha amenazado a las ciudades que se han declarado Santuarios entre las que se cuentan New Haven y Hartford, con CASTIGARLAS restándole ayuda federal que incluyen los desayunos y almuerzos escolares.

La cosa este color de hormiga brava.

La verdad/verdad está en los testimonios de las víctimas

Así lo informó el senador por Connecticut Richard Blumenthal que fue parte de una comitiva del Congreso que visitó a Puerto Rico para constatar los daños que aún no se han logrado evaluar a cabalidad.

“Por acá se escucha de los informes de la organización gubernamental FEMA y de los militares que puede ser una información adecuada, pero la verdad es que son los testimonios de las VICTIMAS que han estado en contacto directo y han sufrido las consecuencias de esta tragedia, los que para mí tienen más fuerza” dijo el senador que con el congresista Chris Murphy están fajados parando con los demócratas las estocadas legislativas de Trump y asociados.

El senador se reunió con líderes políticos y autoridades educacionales en una de las oficinas del Capitol Regional Educacional Council (CREC) para decir lo que vio y lo que hay.“Yo nou querrer que me cuetenn y así estarse batiendou el cooper en the calderou,” dijo el senador.

En la reunión hablaron la pura veldá, Milagros Davila quien viajó desde Puerto Rico con su esposo y se han radicado temporalmente en la casa de su hermano Noel Valentín de Windsor.

Sobre este tema invitamos a nuestros lectores a leer artículos de nuestro periódico, pero déjennos decirle que Blumenthal que viajó por regiones aún inaccesibles de la Isla en un helicóptero Black Hawk, manifestó con pena que “nunca había visto una destrucción tan grande como la que ocurrió en Puerto Rico causada por el monstruoso huracán “María.”

Instituciones educativas preparándose para refugiados

Las profundas consecuencias sociales que han resultado del fenómeno “María” que azotó a Puerto Rico, tienen también ramificaciones familiares y educacionales.De hecho, ante la perspectiva de continuar viviendo en la intemperie con pocos alimentos, limitada agua potable y sin acceso medicinas, muchas familias se verán en la necesidad de trasladarse a los Estados Unidos continentales ya que en el caso de los puertorriqueños, ellos tienen el status de ciudadanos estadounidenses.

Los sistemas escolares de Connecticut, especialmente en áreas urbanas están ya preocupados por una población estudiantil que no habla necesariamente el inglés académico, e instituciones universitarias tales como la Universidad Central de Connecticut, han anunciado que estudian formas de facilitar la ayuda económica para estudiantes de la Universidad de Puerto Rico e Islas Vírgenes que llegue a nuestra región.

Esto es absolutamente necesario para quienes tienen que rehacer sus trayectorias académicas interrumpidas por la fuerza de los elementos.

A propósito de gobernadores

El ex gobernador John G. Rowland que ya cumplió los sesenta inviernos y se está dejando cana, podría salir de una prisión federal después de servir dos tercios de su sentencia.

“Este felón convicto que cometió delitos, no en una sino que en DOS oportunidades; podría salir del condominio con rejas el 27 de mayo y celebrar parte de la primavera fuera del penal,” dijo Justin Long, portavoz de la correccional Federal.

Como ustedes recordarán, el ex gobernador ha permanecido en la cárcel Lewisburg en Pensilvania cumpliendo una sentencia de 30 meses.Allí se dan muchas facilidades a los confinados la mayoría de los cuales son figuras políticas caídas en desgracia por delinquir; trillonarios que como dice Trump han usado “de un modo inteligente las leyes para hacer sus pillerías y no pagar impuestos,” y en el futuro ¿quién sabe?, ex presidentes o sus familiares, Manofort u otros.

A diferencia de otros edificios correccionales, en Lewisburg, y según nos han contado unos médicos que también descansan allí; hay salas de masajes, sauna, gimnasio, acceso al Internet, plasmas, y dormitorios individuales sin rejas.“En ocasiones se les permite asistir a bodas y eventos familiares,” dijo uno de los guardias que no quiso dar su nombre por temor a que lo boten como plasta de acaudalado.

Según aclararon las autoridades carcelarias, Rowland, ex gobernador republicano; serviría lo que le falta por cumplir en un sistema que se llama “half and half” o como dicen en Carrilongo “miti y miti,” y aun así lo podrían soltar antes.

¡Este país es un paraíso de oportunidades!

Un requisito para conseguir estos milagros es que el convicto haya participado en un programa de rehabilitación de alcohol y drogas donde al parecer el ex gobernador consiguió un certificado de asistencia.

En el caso de otro ex convicto llamado Joseph P. Ganin que había recibido una sentencia de prisión de nueve años, éste fue admitido en el programa en el 2009 después de cumplir seis años de cárcel por haber cometido varios delitos relacionados con soborno y corrupción.Gracias a este programita salió más rápido de la perrera.

El ex abogado se postuló nuevamente para alcalde de Bridgeport resultando (¡Oh Dios!) elegido por el pueblo y los integrantes del Partido de Alí Baba.

¡Es que éste país es un paraíso de oportunidades…para algunos!