Los Puntillazos de la Política Repetitiva

O, “Otra vez lo del presupuesto. Es que ya molesta”

Por Don Felo Vizcarrondo, el único, lo demás son imitaciones

Increíble, Bronin dice ahora que puede ser gobernador

Ya con el bien merecido apodo de “Bancarrota,” Luke Bronin, alcalde de Hartford dijo que como en su trabajo de alcalde de la ciudad capital no va ni pa’ tras ni pa’lante sino que todo lo contrario; estaría poniendo sus ojuelos nada más ni nada menos que en el puesto de gobernador. Les transcribimos un diálogo entre Batman Malloy y Robin Bronin donde ellos comentan el hecho.

Robin Luke: ¿Cómo estas Batman Malloy? Me contaron que seguirás cortando fondos y ahora te apodan el “Siniestro Sastre de Frankenstein.”

Batman Malloy: No lo repitas discípulo que aunque reclamen, proseguiré pidiéndole concesiones a los sindicatos como lo haría cualquier republicano que se respete. Como me voy y no me postularé no me importa mucho.

Robin Luke: Ya se sabe que Nancy Wyman sin ti no es nada y que no se postulará.

Batman: Así es, así es: Fíjate que me he fijado que tu distinguida y jurisconsulta esposa esta tan flaca como tú. Trátala bien y como te aconsejé, corre para gobernador y así podrás declarar muchas bancarrotas como a ti te gusta.

Robin Luke: Gracias por la idea Así me puedo enfriar un poco porque ya la gente se ha dado cuenta que no resuelvo nada y que lo mío es downtown.

Batman Malloy: Muéstrate más y por más tiempo. Me contaron que cuando fuiste al evento de ayuda a los damnificados de Puerto Rico efectuado en la calle Park donde yo estuve ausente; permaneciste solamente cinco minutos y diste unos magros veinte dólares de donación. ¿No te fijaste en que el receptáculo era transparente? Todos se dieron cuenta de que eres más apretado que lata de sardinas.

Robin Luke: Es que en Hartford la gente se queja mucho y los de las Familias Trabajadoras no me quieren ni tampoco algunos de los concejales. Hasta Ángel ha dicho que no me conoce mucho y la Arciniegas, ahora me “niega.”

Batman Malloy: ¿Me lo dices o me lo preguntas? Yo soy honrado y no robo, pero ya ves cómo la gente sigue eligiendo al de Bridgeport a quien apodan el Langosta y al otro que reeligieron para el Concilio de esa ciudad pretones inesperados de nalgas, miradas degeneradas, masajes no solicitados en los hombritos, agarradas sorpresivas, invitaciones a comer y luego a moteles; cientos han sido las féminas que se están quejando en una epidemia que se ha denominada “La Epidemia del Agarre del Caliente.”

La cosa se ha puesto tan seria que nuevamente salió a relucir el tema de Bill Clinton que tuvo contactos íntimos con la Mónica Linguistic quien tuvo que enviar un vestido a la tintorería más cercana por unas manchas. Pero mire usted como son las cosas y como esto se puede transformar en una caja de pandora.

Cuando las acusaciones en contra de Clinton fueron llevadas al extremo; se cuenta que apareció en California un avisito pequeñito en un periodiquito chiquitito en el que se ofrecía una cantidad de $100,000 a quien hubiese tenido contactos sexuales extramaritales con novias o noviecitos.

Como era de esperar decenas de damas respondieron al anuncio y dos políticos republicanos tuvieron que divorciarse ya que las esposas se enteraron de “affairs” y además de renunciar a sus puestos, ahora duermen solos.

El ex presidente George Bush (¡Oh Dios!), padre de George Bush hijo, también está afectado por ocho denuncias de damas ya maduras que le acusan de que cuando eran jóvenes y vírgenes, el presidente les tocaba el popi de un modo simpático y como jugando, las sobaba como masa de pizza, les entraba a pellizquitos en las nalgas, y les sacaba fotitos imprudentes de espalda, dizque, “como recuerdo.”

Como el tema es importante y según como le vaya al republicano Roy Moore de Alabama a quien al parecer y según alegan cuando tenía 30 primaveras le agradaban las nenas de menos de 17, podrían multiplicarse las denuncias y como todos necesitamos cash, olvídese usted.

Peligroso restaurante mexicano en Glastonbury, Híjole

Por segunda vez Julián Rodríguez, propietario de un restaurante especializado en burritos, tacos y otras delicias picantes de México lindo, está metido en un lío de progenitora ya que se le acusa nuevamente de haber tenido relaciones íntimas con una mujer afectada por discapacidades en el mismo sitio llamado Jalisco Mexican Grill & Cantina Puro Machote, Orale.

Pero no es la primera vez que sucede un hecho de este tipo ya que no más en septiembre y esto está del mero, Rodríguez le cayó encima a otra dama y la policía cree que no son los únicos casos.

“No sabemos si Rodríguez tiene alguna cama en el restaurante o al menos hamacas y lo estamos averiguando,” dijo un agente.

¿Será un enfermito cómo Trump? se preguntó una clienta que habló muy bien de las enchiladas y que no sabía nada del defecto de Rodríguez que cree en esto de ¡Ay Jalisco no te rajes! Órale.

Para ser justos con otros restaurantes, esta es la PRIMERA vez que en Connecticut se sabe de este caso de tacos porno así es que el caso de Julián puede ser solamente una excepción. Veremos cómo se defiende en la Corte el próximo 6 de diciembre. Qué vaya con una abogada ya que esta es la segunda, híjole.

Como pesadilla regresan los cortes postsupuestarios

Culpando a una disminución en cobro de impuestos y gastos que aumentan mucho demasiado, ha vuelto a la noticia la noticia de un crecimiento del déficit en el presupuesto estatal. Este ya va en $203 millones dijo una señora que trabaja para el gobernador Malloy.

Una vez que la mala noticia sea certificada por la contralora estatal, requerirá que Malloy someta una propuesta de más cortes a la legislatura para lidiar con el nuevo rollo que no parece terminar.

Lo que pasa es que los riquitos están esperando los resultados de la especulación financiera en Wall Street para soltar el billete de impuestos estatales y se han tardado. Las ganancias puedan que sea muchas pero los millonarios y billonarios son más apretados que manita de baby y no sueltan los chavos rápido.

Hay muchos gastos legales y pagos que provienen de las pasadas metidas de pata y manos de John Rowland, y más gastos del Departamento de Niños y Familias.

Fasano el líder republicano cariñosamente llamado Il Padrino dijo que Malloy infla los gastos, pero pa’seguida una portavoz del Gobernador dijo que eso no era cierto y que Fasano era el que le ponía de más.

De ir así el asunto los representantes, senadores y personal auxiliar tales como secretario, ayudantes, mecanógrafos, taquígrafos, actuarios, y limpia potes, regresarán de malas ganas a sesiones especiales. Ay Dios.