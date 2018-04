Los Puntillazos de la Política sin Defensa

O, “Abogados se niegan a defender a Trump”

Por Don Felo Vizcarrondo, su amigo constante y viral

Contradiciendo a Trump, Bronin encara a la bestia

Nada más ni nada menos que en los estudios de la derechista red de televisión y noticias Fox News, el alcalde Bronin se las jugó abogando por mantener a la ciudad de Hartford como un SANTUARIO de los inmigrantes a los que persiguen los agentes de la infame migra.

Ya el racista Trump y su colega Jeff Sessions apodado también el “Murciélago blanco,” han amenazado con las penas del infierno a aquellas autoridades que den acogida a personas perseguidas por inmigración. “Les quitaremos los fondos federales para pagar desayunos y almuerzos escolares,” han dicho por allí, pero Bronin hablando fuerte acusó a Trump como un mentiroso compulsivo e ignorante que nada sabe lo que representa una ciudad Santuario.

“Este tipo miente porque le agrada desparramar el miedo y el terror en los Estados Unidos a personas cuya situación legal en el país merece ser corregida, pero no con prisión y deportación,” dijo Bronin que aunque flaco, saca la “palabra” que según la Biblia existió en el Principio.

Luke discutió en el programa las bases legales de la inconstitucionalidad de los reclamos del Departamento de Justicia, la ignorancia y prejuicios de Trump e insistió en que los rotulo demagógicos de Trump diciendo que todos los inmigrantes son “violadores, drogadictos y canallas” son una falacia, aunque en el caso del presidente cuyo bisabuelo era un chulo en Alemania y su padre un integrante activo del KKK, el rótulo se aplica más bien a ellos y a su esposa Melania que posaba desnuda con otra tipa para calentar a los viejolos. Lo vamos a dejar así porque hay alemanes buenos, incluidos los que con esfuerzos construyeron la iglesia del Sagrado Corazón. Amén.

“No queremos perder la poca reputación que nos queda,” dijo uno

Ni para los casos de pillos connotados de cuello blanco tales como los infames Barnard Madoff, Charles Ponzi, Kenneth Lay, ni John Rigas, les fue difícil conseguir abogados, pero al parecer los que eran integrantes de la banda de picapleitos de Donald Trump, se han cansado.

“¡Este tipo cree que se las sabe todas y no sabe ná! Además de meter las manos chicas donde no debe, mete las patas,” dijo Jay Sekulow saboreando una ensalada de caviar con lenguas de canarios vírgenes. Jay es un leguleyo sabido que dijo que Trump era muy impulsivo y que por el tweeter se iba a joder en el caso de colusión con Putin y Rusia para traicionar a los Estados Unidos.

“Eshte tipou estarr craqueadou” dijo Jay también apodado seculorum.

“Lo de Rusia está más caliente que la JLo con el pesado de Alex Rodríguez,” expresó Mark Corrallo que renunció como portavoz del equipo legal de Trump después que el “presidente” ayudo a escribir un bosquejo explicativo acerca de una reunión súper clandestina donde su hijo primogénito Freddo Donald Trump Corleone se reunió con unos espías rusos para lanzarle excrementos virtuales a la Hillary.

Es que los casos de la caliente Stormy, los espías rusos, la posible construcción de una Trump Tower en Moscú, lavados de dinero, y los líos de negocios turbios en un restaurante de Trump; no son casos fáciles de resolver (ya que las acusaciones tienen más bases que el diamante del estadio de los Yanquis). Por otra parte y como decía Secoulorum, en cualquier momento Trump decide a las tres de la mañana en consulta con los rusos, enviar un tweeterazo.

¿Tenía el alcalde Bronin la razón?

Definitivamente y ya al borde la bancarrota, el Estado de Connecticut le soltó un préstamo de 550 millones a Hartford, la Capital del estado. Los que contribuyen a las arcas municipales deberán pagar con el sudor de sus frentes. Es que la metrópoli sede de las súper compañías de seguros del mundo y sus alrededores no podían pagar ya sus deudas.

Pero es interesante conocer ciertos análisis que han dado fuertes razones por las cuales este préstamo es justo y Bronin “el flaco” lo había dicho.

Las gentes de los alrededores que se vienen a hacer los chavos a Hartford, un pueblo chico de solamente 17 millas cuadradas, no aportan mucho a las arcas municipales, no pagan por los arreglos de calles y carreteras ni al sistema de remoción de la blanca nieve y el crudo hielo de los inviernos.

“Todos vienen a mamar de la teta de una vaca chiquita” dijo Leandro, un agricultor que plantaba plátanos en Puerto Rico hasta la llegada de “María, la tormentosa.”

A diferencia de New Haven, Bridgeport, Stamford y Greenwich (donde nacieron el gobernador y el alcalde Bronin), estas ciudades cuentan con bastante ingreso provenientes de los impuestos a la propiedad. Sin embargo, la mitad de los terrenos de la capital de Connecticut están EXENTOS de impuestos y esto incluye los amplios espacios de oficinas estatales y federales, hospitales que se expanden cada día, museos, los edificios de las Cortes, las Iglesias y sus templos, las escuelas y sitios eriazos abandonados por sus primitivos propietarios que ni siquiera los limpian de escombros y basuras. ¿Cómo la ven?

Esto no lo han entendido la alcaldesa de New Haven Toni Harp ni el ex convicto Joe Ganim, alcalde de Bridgeport que se quejaron por el préstamo asignado a una ciudad hermana, uniéndose al clamor de los codiciosos republicanos, aunque estos alcaldes son demócratas. Wowwwwww.

Finalmente, si Hartford cae en la bancarrota, esto afectaría al conjunto de pueblecitos y pueblecillos aledaños, tal como decía Bronin que llevó a cabo una cruzada personal explicándoles el asunto a las gentes de West Hartford, East Hartford, Manchester, Bloomfield, Newington y Wethersfield que no quieren entender.

En definitiva, Bronin tenía razón y ojalá se quede para mantener transparencia en las finanzas evitando los excesos de otras administraciones a la que delincuentes de cuello y corbata les metieron el dedo en la boca con lo de los estadios; las cenas con caviar y champaña envejecida, filetes de ballena y otras delicias; además del uso indiscriminado de vehículos municipales, entre otros líos. Ah, se nos olvidaba la contratación de los pillos de DoNo Hartford que ahorraban chavos poniéndole menos cemento a la mezcla del estadio DD. ¿Pero cómo olvidarnos del lujo de que los asambleístas municipales tengan “asistentes,” como también altos ejecutivos de la Junta de Educación? ¡Oh Please!

¿Porque no envían a los contratistas a la cárcel?

Hace algunos años adquirimos con mi esposa Jerminia una casa nueva de tres cuartos en Torrington pensando en invertir unos chavitos que nos llegaron de una herencia pequeñita en la Isla. ¡Gran error! Como no entendíamos mucho el riesgo de comprarles cosas a los gringos, nos metimos en la deudita en los momentos en que el valor de las casas bajaba debido a una crisis.

Nuestra casita que pensamos era una inversión y refugio para nuestra vejez, estaba situada en una lomita, con mucho espacio a su rededor, desde donde se admiraba la caída del cara e’ gallo, usualmente denominado “sol.”

Pocos nos duró la luna de miel. Los sinvergüenzas de los contratistas en acuerdos secretos con el ingeniero que dijo que todo estaba muy bien con la casa; no le habían colocado las canaletas para lidiar con el agua de la lluvia y al primer diluvio, el H20 ingresó al sótano a través de múltiples quebraduras en los muros de los cimientos claramente mal hechos y sin suficiente cemento como los que construían los albañiles portugueses e italianos hasta la década de los 50.’

De a poco comenzó a entrar más agua por el hermoso techo construido con cartón piedra y al año construyeron más casas por todos lados y el paraíso de la tranquilidad se transformó prácticamente en un proyecto habitacional de gente blanca.

Finalmente tuvimos que vender la casita con pérdidas, Así se siente la señora Debra MacCoy a la que le vendieron una casa cuyos cimientos son más flojos que la mandíbula de arriba, y que se han ido horadando por la falta de cemento o la mala calidad de la arena poniendo en peligro la estabilidad de la construcción. Tampoco hay en estas casas cadenetas de metal para asegurar las esquinas de las paredes y en vez de clavos, las paredes están remachadas con stapples.

Como ningún contratista o empresa se hizo responsable de este fraude, las ingenuas víctimas de este fraude tales como Tim Heim hablaron con las compañías aseguradoras que como siempre dijeron que esa NO era su responsabilidad.

Ahora cientos de propietarios están reclamando en el Comité judicial de la legislatura para resolver el lio. Sin exagerar, las únicas construcciones de confianza con buenos cimientos son las hechas hasta la década de los cincuenta. “Todo lo que sea condemonios o casas modernas son una porquería” dijo Mamerto enojado por la estafa de la que nadie se hace responsable por la presencia de abogados y picapleitos.

“No te acerques a tu pobre madre”

Así, y mirándolo a los ojuelos, la juez Robyn Stewart Johnson le dijo claramente en Corte al manganzón y ex representante estatal demócrata David Alexander que NO se le ocurriera aparecerse ni acercase a la casa de sus padres. “No hables con tu señora madre y ni la mires,” le advirtió Usía a este tipo que vivía en la casa de sus progenitores sin pagar renta y que en agradecimiento les daba pelas.

La última que hizo este descarado amigo de bebelatas que quería postularse como candidato al puesto de SENADOR de Enfield, fue arrojarle a la mai un tazón a la cabeza que le provocó a ésta una hemorragia que requirió de una sutura de tres puntos y que además, ¡Oh Dios! le FRACTURO las dos muñecas discapacitando a la pobre señora para tareas fisiológicas que solamente puede hacer ella.

La pobre señora que no sabemos cómo parió y crió a un manganzón irresponsable; insistió querer hablar en Corte para insistir ante la Juez que no desea separarse de su “hijito.” ¿Masoquismo? ¿Desorden emocional de apego malicioso? Lo que sea, pero este tipo al que le gusta darse el palo requiere tratamiento, crecer, hacerse de su propio departamento y no joder más a los pobres padres. Es que esta del carajo.