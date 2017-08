Los Puntillazos de la Política sin Presupuesto

O, “¿Habrá un acuerdo acerca de los chavos para Halloween?

Por Don Felo Vizcarrondo, su amigo observador

Se oponen a cierres de recintos satélites de la Biblioteca

Debido a los problemas financieros de Hartford, se anunció una consolidación (como en el caso de las escuelas) de recintos de la Biblioteca Pública de Hartford situados en barrios y vecindarios.

“Es que esto duele,” dijo Jim Boucher, vicepresidente del Southwest/Behind the Rocks Neighborhood Revitalization Zone que reunidos en el colegio Trinity, dieron a conocer la tremenda campaña “Mantengamos las puertas abiertas,” refiriéndose al cierre de la sede Goodwin.Resulta que esta popular sede muy concurrida y que ofrece recursos a la comunidad de la avenida New Britain recibió renovaciones por un monto de $500,000 hace solamente diez años.

“Estaremos reuniéndonos con Luke (el alcalde) para hablar del tema y queremos toda la información que condujo a la decisión del cierre de nuestra querida biblioteca,” dijo Don Teco a quien le encantaba ir en verano para refrescarse y usar los computadores.Bronin está ahora lidiando con lo de los crímenes en Hartford provocados por teenagers que roban automóviles y atropellan a inocentes.Es que esto duele.

Boucher es un experto en organización de la comunidad así es que el municipio debe andarse con cuidado.

Presupuesto más esquivo que mosquito reciclado

En una guerra plena de resistencia, debates, utopías, posibilidades esperanzas, ilusiones frustradas y anhelos, no se ven en el horizonte auspicios de un presupuesto para este año fiscal que debió haber comenzado el primero de julio con un “Budget”.

A pesar de que los sindicatos de empleados estatales han cooperado profusamente para de algún modo reducir el déficit y el actual tira y jala, los republicanos quieren más cortes de servicios en el Estado siguiendo el ejemplo del infame Partido del Te de jengibre pero sin azúcar (incrustado como una espinita en el costado ultra derecho del partido republicano), y el de los acaudalados que no sueltan chavos ni para donaciones a los Niños Escuchas.

Los CEO (Ejecutivos Grandes como Benito Bertolini de la Aetna) de las grandes corporaciones, compañías de seguro y empresas que se han hecho sus chavitos en Connecticut, saltan como impelidos por un resorte reclamando con la cantaleta que “se irán si es que le aumentan los taxes.”Hummmm.

“Pero mal de muchos consuelos de tontos” dice un refrán en Comerío, la tierra de mi tía Noñita.

El estado de Rhode Island del que Trump dijo que era “un nido de drogadictos,” aprobó su presupuesto la semana recién pasada como a las nueve de la noche, pero ahora hay dos que no: Wisconsin y nosotros.

Ocho años después de que habría acabado un periodo de recesión económica, 20 estados en la nación enfrentan déficits para el próximo año fiscal.

El hoyito financiero de Connecticut alcanza a un 12% o en otras palabras, más específicas y concretas: $2.3 billones, uno de los hoyos más grandes de la nación (Wowwww).

Sin embargo, este problema presupuestario tampoco es algo nuevo ya que en el 1991 después de un lio de progenitora, el ex gobernador Lowell P. Weicker Jr. planteó como una salida al embrollo un impuesto estatal que ahora no deja tranquilo ni a los jubilados, pero que en aquellos tiempos resolvió el tema el 22 de agosto de ese año nefasto.

Ahora es la división interna agitada por Giuseppe Fasano.

“Es que en la legislatura estamos más divididos que cadáver de lechón navideño,” comentó una persona que limpia los baños en el Palacio Legislativo de la cúpula de oro.

“Imagínense usted señor el tremendo impasse político: en el Senado el voto está dividido 18-18 y en la Casa de Representantes donde todavía los demócratas predominan (todavía) con un voto de 79-72; la cosa se ha tornado netamente política,” dijo.

“Es una guerra silenciosa y de aguante.Ojalá que haya presupuesto para antes de que comiencen las clases en las escuelas en agosto ya que si no, el sistema escolar de Hartford estará haciendo agua,” dijo la prima de Mamerto.

Trump amenazó a Pyongyang por lo de Guam

Un tipo ignorante pensaba que Guam era territorio cubano por esto de la canción, “Guam”tanamera, guajira “Guam”tanamera, pero no. Guam es una islita de 210 millas cuadradas (chiquitita) con 162,742 almas parte de las Islas Marianas situada en la Oceanía.Cayó bajo la influencia de los Estados Unidos después de la guerra con España un 21 de junio de 1898.

Decimos todo esto porque la pequeña islita con elevaciones no muy altas, fue mencionada por TopoLlillo Pyongyan, monarca de Corea del Norte que aconsejado por sus asesores militares juguetones, amenazó con tirarle un misil nuclear con el rostro de Trump a los tranquilos habitantes de ese país que hablan inglés y la lengua Chamorra.

“Veamos cómo responde Trump,” dijeron y como ya saben que el presidente es impulsivo y no piensa antes de activar el condenao tweeter, lograron la respuesta.“Les enviaré fuego y furia,” escribió creando un ambiente de crisis internacional comparable solamente con los años en que Cuba consiguió prestado misiles atómicos de la en ese tiempo Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también denominada la URSS, para tirársela a Washington D.C.

Es verdad que los chamorros de Guam se asustaron ante la amenaza de TopoLlillo Pyongyang y no es para menos ya que la isla es muy chiquita.

Como Trump no es Superman, Batman, Aquaman ni el Hombre Araño, sino que el “Hombre Mosca” porque donde twitea deja la plasta; los sensatos que sobreviven al TrumpKaos de la Casa Beyond White, se han apresurado a decirle a los estadounidenses cosas como “que el presidente es apasionado en sus respuestas pero que no necesariamente hay que tomarlo textualmente y en serio.”

“Es que es muy sentimental y lo que dice es una expresión de emociones encontradas,” dijo Sarah Huckabee Sanders (nada que ver con Bernie), que reemplaza al Spyce quien para disimular el rostro y no hacer el ridículo en la calle, se ha dejado mostachos y barba, además de usar un bisoñez.

Las amenazas de Trump durante su diarrea emotiva asustaron incluso a los viejitos de los Centros de Adultos de New London y New Britain, y muchos han iniciado rogativas para evitar la Tercera y Ultima Guerra Mundial.

Ahora Pyongyan (se pronuncia Pyongyan) está contento porque ha adquirido más notoriedad y peso debido a su tendencia a comer panqueques con miel de abejas coreanas y mucho arroz con caviar.

“Lo que pasa es que Pyongyan es bueno para las bravatas y aficionado a los fuegos artificiales difícilmente podría ser una amenaza nuclear para New Haven, Hartford o Bridgeport donde sus autoridades están más preocupadas de las recogidas de la Migra,” dijo el Capitán Johnny Katz del Ejercito de Salvación.

Lo sucedido con la funesta e impulsiva frase “Furia y Fuego” con la que él de acá amenazo al de allá, comprueba la tesis de que el presidente está en la frontera de la irracionalidad ya que ha mencionado que le gustaría trasladar la Casa Blanca a Newark, Nueva Jersey para inaugurar otro Casino y Hotel Trump.

El temita estuvo caliente ya que alrededor de este tiempo, pero en 1945, los Estados Unidos lanzaron bombas nucleares en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki.

Le están cayendo con mano fuerte a Manafort

El mismo día del aniversario de la revolución cubana, 26 de julio, agentes federales se dejaron caer de un modo sorpresivo e intempestivo en uno de los hogares de Al Manafort, nativo de New Britain, pero que ahora vive muy bien el Alejandría, Virginia.

Como es habitual en casos de allanamientos a delincuentes y espías, los agentes se dejaron caer el 26 de julio como a las cinco de la mañana con sus clásicas cotonas azules y las letras FBI, perros sabuesos, detector de metales y de los otros; tocaron el timbre e ingresaron a los lujosos aposentos buscando documentos, contratos con empresas rusas, donaciones provenientes de Kiev, cartas de amor, entre otras cosas.

Resulta que como se están investigando los vínculos de Putin con la campaña presidencial de Donald Trump que misteriosamente resultó ganador debido a las interferencias de jaqueadores rusos en el sistema electoral de USA también utilizado en Europa; los agentes enviados por el Súper Consejero Especial Robert Mueller (para sus amigos Muilito) están usando tácticas más agresivas para buscar la verdad y nada más que la verdad.

Recuerden que el jaquetón de Manafort fue nombrado como Jefe Ultra Supremo (J.U.S.) de la campaña presidencial de Trump en el verano del 2016 y aunque no fue por mucho tiempo, su permanencia en el puestecito fue en un periodo crucial ya que los jaqueadores y espías rusos estaban ya manipulando data electoral para fastidiarle el parto a la Hillary que aunque no muchos se acuerden, denunció de un modo valiente y en plena campaña los turbios contactos de Trump con los rusos.

El senador Blumenthal que ha tenido sus encontrones con los tweeteos de Trump quien lo a bullyado por lo de Vietnam; manifestó su extrañeza con el operativo del FBI que se usa “en casos serios de criminalidad y con gente que bajo investigación federal no quiere cooperar o pueden estar ocultando información.” Wowwwww.