Los Puntillazos de la Realidad Torturadora

O, “Latinoamérica sabe mucho de eso”

Por Don Felo Vizcarrondo, un amigo sincero y tenaz

Connecticut, triste record de usuarios de opioides

En lo que se ha denominado como la crisis brutal en el uso de sustancias que contienen el adictivo del opio, Connecticut ha sido señalado por estudios del “Healthcare Research and Quality” dependiente del gobierno federal, como uno de los estados en cuyos hospitales se han registrado un mayor número de visitas a salones de emergencia relacionadas con pacientes que han recibido sobredosis de productos provenientes del opio.

El fenómeno sanitario de sobredosis está afectando tanto a hombres como mujeres e incluso a personas mayores de 65 años, según demuestra un estudio revelado la semana pasada.Una de las razones de este uso de opios se debe de acuerdo al Dr. Gopal Khann, director de la agencia, a la indiscriminada prescripción de recetas médicas para aliviar dolores físicos o enfermedades emocionales

El uso de opioides no es un fenómeno que afecta solamente a residentes de ciudades, sino que también asectores rurales.Esto acaba con las creencias de que la droga es cosa de los barrios en los grandes centros metropolitanos y deja saber que ni los suburbios, campos y pequeños pueblos están libres de esta lacra social.

Los pacientes son referidos por la policía o familiares a los salones de emergencia, pero posteriormente los médicos y personal de apoyo deben decidir planes de tratamientos tales como la desintoxicación y consejería.

Los médicos de Connecticut han sido los primeros en la nación en alertar a hacia la prescripción excesiva de recetas cuyas píldoras o tabletas contengan una base de opio.

Las nuevas drogas ilegales que se compran en áreas como la Park y la avenida Albany en Hartford, la avenida Grand en New Haven, y la East Main en Bridgeport tales como Fentanyl, son ahora de alta peligrosidad, como lo han señalado reporteros de la Voz Hispana de Connecticut.

Es que pasan cosas

Algo increíble pero cierto que obnubila el gozo que producen los días de verano cuando no hay lluvia ni truenos comunes ahora en Connecticut en que los rayos, centellas, relámpagos y truenos están de moda.

Una empleada que responde al nombre de Danielle Joy Zoldak de 50 otoños, encargada de un hombre cliente de la agencia “New Beginning of Life” que depende del State of Connecticut Department of Developmental Services, perdió la paciencia y le dio una verdadera “salsa” (paliza) al pobre tipo que tiene problemas, pero que de acuerdo a los objetivos de la agencia recibe servicios para mejorar su existencia encontrando trabajitos y transformarse en un ser independiente.

De acuerdo a cámaras de video colocadas estratégicamente en el área de la farmacia de la tienda Wallgreen y varios testigos, Zoldak y su cliente estaban en la tienda y éste que tiene problemas severos para hablar, había comenzado a coger los atractivos caramelos embadurnados con azúcares.Al ver esto, la Zoldak montó en cólera (se enojó mucho) y le metió unas patadas, lo empujó, le tiro del pelo, le arrojo al suelo y le aplicó una llave.

Aunque varios clientes intentaron abogar por la víctima, Zoldak de la que hay sospechas de haber estado fumando el “humito”, y a la que se le encontró marihuana en la cartera, lo continuó tratando con fuerza y violencia inusitada.

Por su conducta, Zoldak deberá presentarse ante el juez y explicar todas estas cosas.Hummmmm.

Senadores de todos lados rechazaron el engendro

Como ya a los Repus más trogloditas se les ha estado pasando la mano con las pólizas racistas y genocidas que Trump intenta imponer como si fuese Rash Putin en Rusia; el Líder de la Mayoría de republicanos “Pavo” Mitch McConnel, especialmente de los fanáticos del Partido del Té con Leche, Nazis que estaban hasta ahora calladitos, y connotados líderes del KKK; muchos fanáticos de Trump se están dando cuenta de la monstruosidad del malévolo engendro de los planes de salud que reemplazaría el ObamaCare que sin ser perfecto sacaba de apuros.

Para no quedar en ridículo, El Pavo Mitch McConnel retiró su proyecto de ley que espantaba incluso a los coreanos del norte y dijo que lo reemplazaría con una versión mejorada, modernizada y más aguantá.

“Yo querel continual pushing this beautiful idea in el Congreso antes del receso de agosto,” dijo el vejete cuya faz como la de pájaro loco Paul Ryan ya enferma a muchos.

Un amigo de Mamerto nos dijo confidencialmente en el Green de New Haven, “¿porque este viejolo no se deja de joder y se va a peinar muñecas?

Una de las acusaciones más graves es que este diabólico político Repu cuando era chico recibió asistencia médica a través de programas médicos para lidiar con su enfermedad de polio.¡Estos son los mismos programas que el desmadrado quiere eliminar!¡Ajjjjjjj!

De donde vienen otras cosas…

La tortura de seres humanos es un acto barbárico cuyos orígenes se pierden en la oscuridad de los tiempos y en el origen de la civilización.La muerte del estudiante Otto Warmbier que había sido condenado a 15 años en prisión en Corea del Norte por supuestamente haber robado un afiche quizás como recuerdo del viaje de estudios, ha desempolvado un antiguo debate.

Primeramente, y como lección de este atentado en contra de los derechos básicos del ser humano perpetrado por el régimen de Corea del Norte que envía de regreso a los Estados Unidos a un prisionero moribundo víctima de atrocidades físicas y emocionales, es que NINGUN estadounidense debe viajar a países donde hay estado de guerra o regímenes políticos que tengan como presidente a sádicos y enfermos mentales.

Así como muchos se van a escalar el monte Everest o meterse en las profundidades del Amazona, hay jóvenes estudiantes hombres y mujeres, cuyos padres no les alertan acerca de peligros inimaginables en ciertos ambientes donde sus vidas corren peligro.

La segunda reflexión es con respecto a los países latinoamericanos donde militares de Chile, Argentina, brasileños, uruguayos, paraguayos y peruanos recibieron adiestramiento en la infame Escuela de las Américas en Panamá.Allí, además de estudiar estrategia militar para subir de grado en su carrera de oficiales, se les instruyó acerca de alevosas técnicas de torturas como parte del “programa” de entrenamiento.

La Central de Inteligencia Americana, el Pentágono en los tiempos de Richard Nixon, y Henry Kissinger; auspiciaron en su programa de lucha en contra del “comunismo,” seminarios de tortura donde se enseñaban con ¡prisioneros reales! como quebrar la resistencia de los prisioneros y prisioneras para que delataran o simplemente se “ablandaran.”

Alertamos a los lectores acerca de esta información que es altamente desagradable repulsiva y patética.

Una de las más comunes utilizadas en Chile y Argentina fue la infame “parrilla” consistente en una cama de metal con un matre rústico de alambres y resortes donde se amarraba a la víctima.Si era hombre, se colocaban las puntas de electrodos en el área del escroto de pene, en el ano, o testículos.Los electrodos están conectados a un aparato que regula fuertes golpes de electricidad.

En el caso de infelices mujeres in defensas, los electrodos se les colocan en los pezones de las mamas, vagina y ano.El prisionero o prisionera prácticamente saltan en el aire por el contacto con la electricidad y el dolor. Usualmente se les arroja a las víctimas agua para agudizar el efecto de la electricidad.

Hay casos reportados en las Naciones Unidas de horribles situaciones en que los torturadores, por lo general militares o delincuentes comunes; violaban a las mujeres o bien les introducían ratas en la vagina.

También era común el colgar a los prisioneros o prisioneras de un gancho que pende del techo a través de un cordón con el cual a la víctima se le amarra de las muñecas de sus brazos pero por detrás del torso.Entonces se le iza produciendo un dolor insoportable y por lo general dolorosas dislocaciones de los hombros.El prisionero o prisionera que está desnudo recibe además golpes en las partes sensibles del cuerpo o electricidad.

Estas tácticas inhumanas están registradas en los archivos del Congreso de los Estados Unidos y en documentos de la Iglesia Católica que en la década de los setenta y frente a los atropellos a los derechos humanos, recibieron estas denuncias en Chile y Argentina.

Finalmente, y como fue en el caso del joven Otto Warmbier que probablemente sufrió el tipo de tortura con electricidad que le originó ataques epilépticos y trastornos cerebrales sin dejar marcas fisicas; las víctimas bajo la llamada “Operación Cóndor” coordinada por la CIA, el Pentágono y los dictadores de las repúblicas sudamericanas donde se perpetraron golpes de estado; “desaparecían” y caían en el poder de las policías secretas.Los más afortunados o afortunadas volvían traumados después de semanas o meses de tortura y otros u otras, fueron enterrados clandestinamente en sitios desconocidos, o como fue en el caso de Chile, se arrojó sus cuerpos al mar o ríos.

Esto que puede aparecer como una película de terror ha sido documentada y en Santiago, Chile, se creó el Museo de la Memoria donde se exponen los instrumentos de tortura y se muestran entrevistas a las víctimas o familiares de los desaparecidos.

Los “gobernantes” de Corea del Norte han aprendido bien lecciones que también han sido dictadas por China, Francia, Alemania e Inglaterra, son países que al igual que España bajo Franco y la Inquisición; tienen un historial de la aplicación de la tortura por motivos políticos, militares o religiosos.