Macron se compromete con Trump a trabajar en “un nuevo acuerdo con Irán”

El presidente estadounidense, en cambio, se mostró escéptico sobre la posibilidad de renegociar el pacto nuclear con Teherán

AGENCIAS.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo este martes que está dispuesto a trabajar en “un nuevo acuerdo con Irán” que afronte algunas de las preocupaciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre el pacto nuclear de 2015.

”Queremos, a partir de ahora, trabajar en un nuevo acuerdo con Irán”, dijo Macron en una conferencia de prensa conjunta con Trump durante su visita de Estado a este país.

Ante la propuesta de su homólogo francés, Trump se mostró escéptico sobre la posibilidad de alcanzar un nuevo acuerdo con Irán, a la vez que insistió en que Teherán “pagará un precio como el que pocos países han pagado” si amenaza a EE.UU. Trump dijo que está por ver “si será posible alcanzar un nuevo acuerdo (con Irán) que tenga cimientos sólidos, porque el de ahora tiene cimientos decadentes”.

De todos modos, el tono del presidente estadounidense fue menos agresivo que el que había empleado previamente, cuando quiso dejar clara su postura ante el acuerdo nuclear con Irán antes que nada y frente al presidente Macron. Trump calificó el acuerdo con Irán de “ridículo” y “terrible”. “Nunca debimos haberlo firmado. Pero vamos a comentarlo”, agregó el mandatario ante los periodistas al comienzo de su reunión de trabajo con Macron, organizada antes de la conferencia de prensa conjunta.

El presidente francés precisó que el nuevo pacto podría cubrir “las actividades con misiles balísticos” de Teherán y la caducidad de ciertas restricciones impuestas al programa nuclear iraní bajo el pacto de 2015, para “asegurarse de que a largo plazo no hay actividad nuclear”.

También buscaría “generar las condiciones para una solución política para contener a Irán en la región” y sus actividades en “Siria y Yemen”. “Queremos arreglar la situación en todos estos pilares”, indicó Macron, quien precisó que el nuevo acuerdo con Irán cubriría también los problemas resueltos por el pacto de 2015.

“No deberíamos romper el acuerdo (de 2015) y no tener nada más”, subrayó Macron, sino que hay que “construir algo nuevo”, más “amplio”, que solucione las “preocupaciones” conjuntas. “Francia no es inocente respecto a Irán, respetamos al pueblo iraní”, pero no hay que “repetir los errores del pasado”, agregó.

Macron trataba así de salvar el ultimátum de Trump, quien este año pidió que los países europeos firmantes del pacto de 2015 (Francia, Reino Unido y Alemania) negociaran con él antes de mayo un acuerdo paralelo para corregir los “defectos” del arreglo original, negociado con esos países además de con Irán, Rusia y China.

Trump advirtió que aún es posible que anuncie la retirada de EE.UU. del acuerdo nuclear iraní el próximo 12 de mayo, cuando caduca un plazo establecido por el Congreso estadounidense para que la Casa Blanca les informe sobre el cumplimiento del pacto multilateral.

“Nadie sabe qué voy a hacer el día 12”, aunque es posible que Macron ya tenga “una idea” al respecto tras la reunión de hoy, dijo Trump. El presidente estadounidense advirtió a Irán de que, si amenaza a Estados Unidos, “pagará un precio como el que pocos países han pagado”.

Trump hacía referencia así a las declaraciones que ha hecho hoy el presidente iraní, Hasan Rohaní, que advirtió hoy a EE.UU. de que afrontará “graves consecuencias” si decide abandonar el acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Teherán y seis grandes potencias, algo que el presidente estadounidense volvió a insistir en hacer poco después de las declaraciones de Roahní.

“Los que están sentados en la Casa Blanca deben saber que, mantengan o no su compromiso, la gran nación iraní y el Gobierno en su nombre se opondrán de manera decisiva a todas sus conspiraciones y tramas”, dijo Rohaní en un discurso en Tabriz retransmitido por la televisión estatal.

Por el contrario, ante Siria, ambos mandatarios coincidieron. Trump agradeció este martes a su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, por su “firme colaboración” en la reciente operación militar en Siria en respuesta al presunto ataque químico del gobierno de Damasco y señaló que es el momento ser “fuertes” y estar “unidos”.

Y, después, en la comparecencia de prensa conjunta, el presidente de Estados Unidos reiteró que desea retirar a los alrededor de 2.000 soldados estadounidenses que están en Siria “lo antes posible”, pero aseguró que quiere dejar “una huella duradera” en el país árabe y no dar “vía libre” a Irán para que haga lo que quiera. “Volveremos a casa, pero queremos dejar una huella fuerte y duradera”, dijo Trump.

“En lo que se refiere a Siria, me encantaría salir de ahí. Me encantaría traer a nuestros increíbles guerreros de vuelta a casa”, afirmó Trump, quien resaltó que han hecho “un gran trabajo” al recuperar los territorios que llegó a controlar el grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Siria e Irak.

Aunque reiteró que quiere “salir” de Siria, Trump indicó que coincide con Macron en la necesidad de no dar a Irán “vía libre” en el Mediterráneo.

Estados Unidos teme que Irán consiga crear un “corredor chií” desde Teherán hasta el Mediterráneo a través las regiones chiíes de Irak, lo que le daría acceso directo a sus aliados en el Líbano y Siria.

Por eso, Trump consideró que el conflicto en Siria y la intervención de Estados Unidos, como líder de una coalición internacional, deberían formar parte de un “acuerdo general” con Irán, en el que se incluyeran los diferentes territorios donde busca influencia, así como el pacto nuclear.

”Cuando hicieron el acuerdo (nuclear) con Irán, lo que deberían haber hecho es incluir a Siria”, señaló Trump, quien recalcó que aquel pacto de 2015, que Washington amenaza con abandonar en mayo, ha dado a Teherán “una cantidad tremenda de dinero”, incluso en “barriles”.

Macron se mostró de acuerdo con Trump y aseguró que el objetivo es “establecer una serie de acuerdos” para conseguir “construir la paz” en Siria y transformarlo en “un país soberano inclusivo”.

”Más allá de la presencia militar y más allá de las tropas en el terreno, tenemos que construir, como digo, la paz. Un nuevo marco inclusivo”, opinó Macron, quien afirmó que Francia incrementará sus contribuciones a la coalición internacional contra el EI que lidera EE.UU. en Siria e Irak.

Trump ya expresó a comienzos de mes su deseo de “traer a casa” a las tropas en Siria, una vez que el EI fuera derrotado.

Uno de los objetivos de Macron en esta visita era convencer a Trump de que mantenga la presencia militar estadounidense en Siria, una vez derrotado el grupo yihadista.

Hace diez días, Estados Unidos y Francia lanzaron, junto al Reino Unido, una operación militar selectiva en Siria como represalia por el presunto uso de armas químicas por parte del régimen de Bashar el Asad.