Maestros y padres gritaban: “¡No queremos armas en nuestras escuelas!”

Norwalk marcha para presionar por una reforma a ley de armas

NORWALK. Alrededor de 400 personas se juntaron en el Green Park adyacente a la iglesia Saint Paul y desde ahí marcharon al ayuntamiento en apoyo a la Reforma sobre la tenencia de las armas, evento que se realizó en forma simultánea en todo el país; aunque todo parecía uniforme hubo cuatro manifestantes en contra de la propuesta y uno de ellos portaba una pistola abiertamente.

“Había 400 de nosotros y había cuatro de ellos. Los números hablan por si mismos. Eso ocurra muy a menudo. Claramente, fue una táctica intimidatoria, y no tuvieron éxito. Debemos continuar “, dijo el Líder de la Mayoría del Senado Estatal Bob Duff, después de la marcha, a consecuencia del pistolero y sus tres acompañantes.

El evento fue en respuesta al tiroteo del 14 de febrero perpetrado en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida., que resultó en la muerte de 17 compañeros de clase y miembros del personal de la escuela.

El grupo llegó al Ayuntamiento y luego escuchó a oficiales electos como Duff, el representante estatal Chris Perone y el alcalde Harry Rilling. Varios estudiantes de las Escuelas Públicas de Norwalk se dirigieron a la multitud.

La tribuna del Municipio de Norwalk fue el escenario para que los jóvenes se mezclen con los políticos y desde ahí exijan su derecho a la vida, pidiendo un control extremo al uso de armas.Y desde ahí los maestros y los padres de familia gritaban: !No queremos armas ni armados a nuestras escuelas!.

Cuando se le preguntó si los republicanos fueron invitados al evento, Duff respondió que toda la comunidad fue invitada a través de comunicados de prensa y redes sociales “bien publicitados”.

La marcha fue una oportunidad para que la gente exprese su preocupación por la epidemia de violencia armada, dijo Kara Baekey, líder del capítulo de Connecticut de Moms Demand Action, que trabajó con Duff para organizar la marcha.

“La gente quiere ser escuchada y quieren decir ‘ya es suficiente. No queremos pistolas en nuestras escuelas, no queremos armar a nuestros maestros”. Queremos hacer retroceder estas malas cuentas de armas. Queremos verificaciones de antecedentes universales. No deseamos reciprocidad oculta de transporte aquí en Connecticut. Suficiente es suficiente. Estamos hartos y cansados de eso”, dijo Duff.

Los niños que hablaron con la multitud no deberían tener que estar allí, “llamando al lobby de las armas porque tienen mucho miedo de ir a la escuela”, dijo, y explicó que deberían ser libres para ser adolescentes.

Todos los estudiantes han pensado en la posibilidad de ser atrapados en una masacre con armas de fuego, dijo un joven. Muchos de los jóvenes prometieron organizarse y luchar para cambiar las cosas, prometiendo votar en noviembre.

“Esto es personal para ellos, ven a gente como ellos ser disparados y morir … Creo que finalmente están diciendo que ya es suficiente”, dijo Duff, hablando a la multitud.

Siempre habrá errores humanos, pero si el tirador de Parkland no tuviera un arma, entonces no habría sucedido, dijo Duff después.

“Ninguna de las partes debe ser propiedad de un grupo de interés en particular, deben ser propiedad de los votantes del pueblo estadounidense y lo que es correcto para este país”, dijo Duff.

Baekey dijo que su grupo nunca había visto tal ola de activismo.”Literalmente no podemos seguirle el ritmo”, dijo.

Cuando se le preguntó sobre los derechos de los propietarios de armas, Baekley dijo: “Diría que con la segunda enmienda viene la responsabilidad”.

El grupo reconoce que las personas tienen derecho a poseer armas de fuego, y que los 300 millones de armas de fuego en el país no van a desaparecer, expuso, y explicó que el grupo no quiere sacar armas, sino “poner leyes y leyes en el país”. lugar para asegurarse de que podamos vivir con armas de fuego “. No es un grupo de control de armas, repuso.

“Hay mucho más que podemos hacer para vivir de manera segura en presencia de armas de fuego. Somos una organización de prevención de violencia con armas de fuego o una organización de seguridad de armas. A nadie le gusta ser controlado “, dijo.

Más del 75 por ciento de los miembros de la NRA están de acuerdo en que necesitamos verificaciones universales de antecedentes. Hay una facción extremista de propietarios de armas que es muy pequeña y muy vocal. Creo que la mayoría de los propietarios de armas son propietarios de armas responsables. Hablamos con los propietarios de armas regularmente, sobre el almacenamiento seguro y asegurándonos de mantener las armas lejos de los niños cuando vas a jugar, todo eso, eso es responsabilidad, es ser un adulto cuando se trata de armas.

Ella continuó, “Entonces, entusiastas de las armas, tal vez vengamos por sus armas de asalto porque nadie necesita un arma de asalto, un arma de guerra. Pero la verdad del asunto es que la mayoría de las muertes por armas de fuego en este país se cometen con pistolas. … Ya tenemos una prohibición en Connecticut “.

Los republicanos no fueron invitados a hablar, dijo el presidente del Comité Republicano del Pueblo, Victor Cavallo, en una declaración puntual hecha al Diario NancyOnNorwalk.

“Teniendo en cuenta el hecho de que esto fue en las redes sociales, hubo miles y miles de visitas, salió en los medios de comunicación varias veces, depende de ellos si van a aparecer o no. Todos fueron invitados. No excluí a nadie, toda esta comunidad fue invitada, repuso a este cuestionamiento Bob Duff.