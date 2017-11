Mark Boughton, por 16 años consecutivos quiere ser el alcalde de Danbury

CONOZCA A LOS CANDIDATOS A LA ALCALDIA DE STAMFORD, NORWALK Y DANBURY (IV)

DANBURY.-En un diálogo que duró más de media hora con este semanario, el alcalde Boughton, que sigue siendo dicharachero, hábil y escurridizo para responder preguntas que le incomodan; defendió el programa que puso en marcha hace diez años en relación a la ley 287G, que convierte a los oficiales policiales en agentes de inmigración. Aun cuando la Ciudad debió pagar más de 700 mil dólares en compensación a los jornaleros por haber sido puestos bajo arresto migratorio sin causa ni delito por orden del alcalde.

Sin embargo, hasta el día de hoy, Boughton considera que el programa fue beneficioso para la ciudad porque se estaba limpiando el tráfico humano, la esclavitud sexual de extranjeros y la migración “ilegal” de la ciudad.

El ser elegida entre las 50 ciudades más seguras para vivir dentro de los Estados Unidos, con un bajo índice de robos, baja tasa de impuestos a la propiedad y una alta calificación en trabajos; Boughton califica que su trabajo frente al Departamento de Seguridad Municipal ha dado resultados.

“El tema de la inmigración que hace verme cómo un alcalde anti-inmigrante es debido a que la prensa le ha dedicado más tiempo de lo debido al tema y han dejado a un lado mis otras declaraciones y mi trabajo. El otro día el diario News Times me invita a un panel con mi oponente. La entrevista duró 30 minutos. Los primeros 25 minutos hablamos de infraestructura, salud, parques, recreación, escuelas, presupuesto; y apenas 5 minutos abordamos la inmigración, sin embargo, ellos (The News Times) dieron mayor cobertura a esto y llenaron una página del periódico al respecto”.

Con un presupuesto de 250 millones de dólares que los invierte en el Departamento de Policía, en los bomberos, en educación, infraestructura de las calles, plazas y parques; el burgomaestre considera que Danbury está avanzando pero que NO puede decir que la inmigración indocumentada hacia su ciudad sea correcta.

“Hemos sido una ciudad compasiva cuando NO perseguimos a los inmigrantes indocumentados, pero este país es una nación de leyes y nadie está por encima de la ley. NO me importa de donde vengan, lo que me importa es que no crucen la frontera en forma irregular”, sostuvo.

Alcalde: Ante la demanda de las licencias de conducir para indocumentados el Departamento de Vehículos de Motor demora alrededor de un año en expedir una licencia de conducir del Estado, ¿cree usted que Danbury podría emitir la tarjeta de Identidad Municipal (ID) mientras el DMV trabaja en las licencias?

– NO creo que es una buena idea extender las Tarjetas de Identidad Municipal. Las ciudades no deben invertir dinero en tareas que le corresponden al Estado, es decir al Departamento de Vehículos de Motor o a la Agencia Federal de Inmigración (ICE) cuando extiende la Tarjeta Verde (Green Card). Si New Haven o Bridgeport tienen esas tarjetas, pues, ellos así lo han decidido, pero el Gobierno Federal pide que las ciudades no hagan sus propias leyes y se vayan por encima de la ley federal. Si usted pierde su licencia de conducir del Estado solamente le toma unas horas volver a reemplazarla. Y Danbury NO tiene dinero para invertir en unas tarjetas de identificación ni tampoco es nuestro trabajo confeccionarlas.

Usted dice que Danbury es una ciudad de diversidad. ¿Qué problemas tiene enfrentando la diversidad?

– No creo que la diversidad es un problema es beneficiosa para la comunidad yo creo que comprendernos entre nosotros es beneficioso. Como gobierno local lo que nosotros hacemos es trabajar con el Departamento de Zoning (zona distrital) para que las regulaciones en cuanto a las vivienda sea efectiva y no haga hacinamiento, abogando para los programas bilingües en las escuelas y proporcionando áreas recreativas para que jueguen fútbol (soccer) los ecuatorianos, brasileños, etc., beisbol los dominicanos y pistas de patinaje de hielo los caucásicos.

¿El tráfico también trae problemas con el aumento de la diversidad?

– Estamos trabajando en esto desde hace tiempo atrás. Por ejemplo, para inicios del próximo año tendremos todos los semáfaros re-programados. Tenemos un estudio bien meticuluso sobre un plan de trabajo para mejorar el tráfico y lo estamos desarrollando. Es un trabajo que estamos haciendo todo el tiempo.

Diversidad en la policía. ¿Cuántos oficiales hispanos cuenta hoy el Departamento Policial?

– El 30 por ciento de oficiales de la ciudad son de origen latino. Aquí vive una gran población brasileña así que tenemos policías que hablan español y portugués, también.

¿Cómo está apoyando la Ciudad a los pequeños Negocios de los inmigrantes?

– Tenemos el Centro de Pequeños Negocios ubicado en el centro de la ciudad y desde ahí damos asesoramiento. Hay un grupo de empresarios exitosos que se encuentran jubilados y ellos están dando asesoría gratuita a los pequeños negociantes. Hemos incentivado con exoneración de impuestos y también cómo hacer un Plan de Negocios para mejorar los negocios y lograr que NO quiebren. El Centro Hispano de Danbury también ayuda.

¿Cómo apoya a los niños DACA de Danbury?

– El problema de DACA es que es Obama trató de dar solución a una parte de un problema de ley. Ningún presidente, dígase Trump o Hillary Clinton podía hacer eso. El problema es que si soy un indocumentado y me acogí a DACA, ahora resulta que he dado mi información al Gobierno Federal y ellos pueden tomar acción sobre eso. Yo creo que la solución está en el Congreso en hacer una ley que convenga a todos y que no ponga en riesgo a los jóvenes. DACA finalmente termina el año que viene y si el Congreso NO logra nada ellos van a estar en el limbo no solo de la ley sino de sus vidas.

¿Qué va hacer su ciudad con todos los chicos que tienen DACA y viven en Danbury?

– Lo que es obvio NO se puede deportar a tantos jóvenes. No está en nuestro interés. Lo que se debe hacer es presionar al Congreso. En ellos está la solución. Se debe llegar a un acuerdo de igualdad entre el Congreso y el Gobierno Federal.

¿Si gana las elecciones va a intentar continuar con el programa 287G?, es decir, ¿quiere que los agentes policiales hagan el trabajo de los oficiales de inmigración?.

– Ese programa se encuentra descontinuado desde el 2010 porque así lo pidió el Presidente Obama. Lo que hay es un programa parecido pero para que sea ejecutado por los ejecutivos de los condados. Pero debo decirte que este programa fue bueno para Danbury. No es verdad que arrestamos a la gente que estaba en las calles o cruzando la vereda, lo que hicimos es realmente buscar a criminales y por eso encontramos a 22 criminales de alta peligrosidad.

¿Pero, si usted dice que es un buen programa porqué la gente de su ciudad estaba tan asustada?

– Porque los medios de comunicación se encargaron de contagiarles pánico. Los medios se encargaron de decirle a la gente que la policía los va a parar y los va a deportar. ¿Pero?, lea el programa y va a entender que no se trataba de eso. Se trataba de encontrar a los criminales y lo hicimos. Encontramos a 22 de ellos.

Ahora quiere ser el alcalde, pero también está buscando ser gobernador. ¿Cómo puede con una campaña política cuando está combaleciendo de una cirugía del cerebro?

– Por ahora estoy enfocado en la alcaldía de Danbury. Antes trabajaba entre 15 a 18 horas, ahora, solamente trabajo entre 10 a 12 horas. Es verdad. Debo seguir cuidando mi salud y he bajado el ritmo de trabajo.

Usted dice que el Centro Cívico Ecuatoriano de Danbury tiene una relación bi-cultural con la Ciudad, ¿Cuál es ese compromiso?

– La comunidad ecuatoriana da ejemplo de trabajo y organización en la ciudad. Tenemos un convenio muto de apoyo. Ellos, trabajan en forma voluntaria cada vez que les pedimos su apoyo. Desfilan en las fiestas, pero también limpian las calles y parques cuando hacemos las campañas de limpieza local. Los ecuatorianos le llaman “minga” a esta colaboración.