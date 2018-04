“Me agobian las pesadillas y sufro mucho por la noche”, por La Tia Julia

Doctora Julia, Le digo doctora, porque aunque todavía no le hayan otorgado este título académico, se lo merece con creces.Un primo mío que llegó desde Puerto Rico a Connecticut porque todavía no tienen luz eléctrica y el agua se ve todavía siniestra, me dijo que los conocimientos que usted revela en sus consejos le hacen suponer que usted es estudiada y supera a muchos tipos por allí que se dicen licenciados o profesores y se filtran en agencias o universidades.

Dicho esto estimada doctora, debo decirle que desde que hay un nuevo presidente en la casa blanca en Washington estoy en un estado permanente de desaliento, confusión e inestabilidad dentro de la caja craneana.Aunque soy ciudadano estadounidense porque nací en la Isla del Encanto, esto de la persecución a los inmigrantes por la Migra me tiene temeroso, además del problema del pago de los impuestos que nos tiene con mi esposa con el alma en un hilo, como decía un sastre del pueblo de Patillas.Sufro de pesadillas.

Yo algo de esto estudié en un asociado que conseguí en un community college donde hablaron por muy poco tiempo de un señor Jung, Froid y Esquini.La verdad es que ya no me acuerdo, pero por las noches sueño con ser arrestado a la salida de un Súper Stop and Shop, Wal-Mart, un DD, o en la calle Main lo cual me produce angustia y ansiedad causándome unas diarreas que me tienen más flaco y deshidratado que el alcalde de Hartford. Huyyyyy.

Esto de las pesadillas me está causando problemas con mi esposa quien dice que le tengo las costillas llenas de codazos, las pantorrillas moradas y que un noche le metí un golpe en la cabeza mientras gritaba, ¡No los Nazis, No, Oh el KKK, Nooooo!

He consultado en distintos lugares incluida una Botánica que huele a cirios pascuales. Un señor vestido de blanco con la mirada potente me miró el ojo, me hizo toser tres veces hacia el polo Norte, y escupir en un huevo.Después hizo unas oraciones en una lengua distinta que aún tengo grabada en la mente: “Acachunna, totme, cutiema pronti babu babu.”

Después de todo esto me miró la mano y me dijo que apretara una bola de estiércol de yegua soltera y me observó con atención las rayas de la mano diciéndome en alta voz, “¡aquí falta algo Mamula Kaka, Aquí falto algo Chamula mito aella!” Le pregunte qué era lo que faltaba y me respondio mirándome fijamente a las pupilas, “cien pesos que es lo que cuesta la consulta y el tratamiento.”

Con dolor en el bolsillo le pagué y me dio un rosario bendecido por BabuKene que es un curandero cubano, unos cirios más negros que la conciencia del presidente, y me echó unas bendiciones, incluida frases para que recitara antes de dormir, además de ponerme en la frente rodajas de papas combinadas con hojas de plátano.

Seguí las instrucciones, pero ahora el mismo tipo me sale en las pesadillas persiguiéndome con un machete y gritándome “Aquí falta algo BubuTrakete, BuBu Traquete.

Fui a una agencia en el Green donde hay un siquiatra que me dijo que yo estaba afectado por una ansiedad aguda e insomnio.Me recetó unas pastillas, pero me tome una y al día siguiente amanecí como si me hubiese dado una juma de pitrinche mezclado con cerveza. Las dejé y se las regalé a mi primo.

Tía, usted es para mí alguien que quizás pueda ponerme en orden la mente.En el taller donde trabajo el boss dice que estoy muy distraído y me está velando.

Deseándole una feliz Pascua de Resurrección, se despiden de usted con cariño,

Moisés y Claudina

Respuesta

Queridos muchachos,

No saben cuánto me alegra cuando las parejitas comparten sus problemas y preocupaciones, buscan ayuda y no se divorcian, procedimiento que está de moda hoy día y afecta a los niños.

El asunto de los sueños ha sido desde la antigüedad y para ser más precisa, un tema del que se habla desde que al ser humano se le despierta la conciencia, es decir unos diez mil años atrás, o más

Debido a nuestra maravillosa capacidad de soñar que no sabemos si es también algo que tienen los animalitos, surgen los sacerdotes y sacerdotisas de las culturas egipcias, babilonia y porque no decir Esparta, donde estaban las pitonisas cuyos consejos podían derivar en declaraciones de guerra o predicciones de cosas malas como invasiones de langostas.

Sigmund Freud, un siquiatra alemán; ganó muchos chavitos con esto de interpretar los sueños de la gente rica, especialmente mujeres.Sigmund a quien en su casa apodaban con cariño “Sigfrido;” comenzó a decir que los sueños eran fruto de represiones de deseos sexuales y por allí siguió pa’abajo, fundando el psicoanálisis que todavía se practica pero que no lo paga el Medicaid.

Yo no soy doctora y eso de licenciado o licenciada no lo entiendo; pero hay muchos que se han hecho llamar así, haciéndole creer a la gente que son abogados.Yo tengo mis estudios y te puedo decir que mi visión es holística ya que lidio con todos los aspectos orgánicos, fisiológicos, emocionales o mentales del ser humano.

Para prevenir lo de las pesadillas me permito aconsejarte que cortes todos los líquidos que contengan cafeína, sean esto te, yerba mate, o las infames Kolas que vienen cargadas de azucares, cafeínas y otros venenos.Evita los tés con agua sucia de los DD y no te jartes de comidas con el ají “Mereces” que no pica una sino que dos veces.

Evita comer cosas pesadas después de las siete de la noche tales como el lechón, arroz con gandules, alcapurrias, chuletas o papas rellenas y al acostarte, más bien siéntate apoyado en almohadas.Comienza a caminar suave con tu querida esposa no para que dejes los pies en la calle, sino para observar natura ahora que dicen que comienza la primavera.

Evita las tensiones excesivas (no veas masacres de box ni capítulos de la segunda guerra mundial, películas de terror como una que es terrible y se llama “Hostes” ni la “Autopsia de Ciriaco,” “Desperté sin cabeza,” o los “Zombies calientes.”

Para darte algunas ideas y después que me dices que sueñas que te persiguen tipos viejos o animales, si el viejo es gordo con muchas canas, barrigón y cachetes colorados, no te preocupes porque se trata solamente de Santa.

Un viejolo que se ve débil o afectado por alguna enfermedad.Esto significa que estás necesitando ayuda para algún tipo de malestar, sea este de la próstata, el recto, o el hígado.

Un viejolo que se ve como desorientado significa que TU debes redefinir tus valores, creencias y principios morales.

Si tienes pesadillas que usas máscara, significa según los entendidos; que estás escondiendo tus emociones y sentimientos.Si otros son los que usan máscaras (médicos o mecánicos), es que tienes la idea de que están tratando de cogerte de bobo por lo que debes evitar comprar una casa recién construida porque se le rompen los cimientos, planeas comprar un automóvil deportivo de segunda mano y debes lidiar con el vendedor; o quieres conseguir una tarjeta de crédito.

Armas de fuego.Soñar con armas de fuego significa tus ansias de protección, pero también el cañon de una escopeta es un símbolo fálico que puede significar que tienes deseos sexuales constantes.

Te dejo con estas ideas y no veas muchas noticias acerca de Trump, esa maldita pared, ni los tipos y tipas que cambian todos los días en la Casa Blanca.

Tía Julia