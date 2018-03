“Mi abuelo nos preocupa, es muy ardiente y se cree teenager, por La Tia Julia

Querida Tía.- Le escribo con el corazón en la mano y a nombre de mamá, mis hermanas, tías, sobrinas y amigas de mi sobrina; le deseamos un Feliz Día Internacional de la Mujer que el presidente no lo va a celebrar porqué lo único que celebra es su cumpleaños y las demandas que gana con sus abogados pica pleitos.

Para no enturbiar algo bueno con otras cosas negativas que les pasan a algunos legisladores; entro de lleno al tema que nos preocupa mucho demasiado y que algo tienen que ver con el caso. Resulta que mi abuelo tenía una reputación muy mala en el pueblo de las Piedras donde le apodaban “el Terror de las Vírgenes,” y no era porque les rezara.

Cuando cumplió los dolorosos 60, le dio por fijarse en las nenas sin experiencia y debido a eso tuvo que mudarse para acá pa’ rápido y de noche, porque un vecino lo quería convencer para que viajara a otra dimensión desconocida o como dicen en nuestra tierra, “al Patio de los Callados,” debido a un lio con su hija que cursaba la escuela superior.

Llegando a Connecticut, pa’ rápido se dio cuenta del mundo de oportunidades y a la vez pecado que se le abría por delante ya que las muchachas por acá son más agresivas y como él es viudo, no hay nadie que lo controle porqué nos sale con la cantaleta de, “déjenme vivir mi vida que pa’ eso tengo pensión y SS.”

Lo de la pensión es cierto porque trabajo para el ELA y tenía un part-time en Ponce como salvavidas. Mi abuelo es un hombre fuerte y atlético que ya cumplió los 70 y aquí está el problema.

Una noche mi esposo y mi cuñado sin nuestro consentimiento, lo llevaron a Kasona en una jornada de música de montaña adentro y a él como le gustan las tradiciones, pa’seguida les echó el ojo a una señora reciclada que estaba con una muchacha más o menos joven que andaba con minifalda y escote y decía que era poetiza.

Esa noche mi abuelo Gastón bailó hasta los comerciales. Cómo en Kasona apagan la luz en la pista de baile para que no se note el merengue con contacto; mi cuñado se fijó que el bailongo era más con la muchacha joven a la que mi abuelo le compraba del trago que quisiera.

A partir de esa noche de enero, mi abuelito cambio y acompañado por mi hermana se fue a comprar de estos jeans nuevos para los hombres que tienen adornos luminosos en los bolsillos traseros allí donde están las nalgas, una chaquetita corta de teenager, y zapato de charol. Ahora se va TODOS los viernes a los clubes y no aparece sino que los lunes algo cansado, pero cantando música del ayer, hoy y siempre que transmite Pedrito García a través de la WRYM.

Pero usted no sabe lo que pasó.

Un viernes nos dijo que deseaba traer a unas amigas a almorzar y nos pasó un billete de 100 para el pernil, los aperitivos y el mofongo, además de un vinito. Ese domingo el abuelo se bañó y perfumó lo que nos extrañó mucho porque no cree en las colonias ni fragancias. Anyway. A las doce en punto del mediodía llegaron las dos mujeres que parecen madre e hija o whatever. Gastón mi abuelo, de inmediato nos presentó a la tipa más joven que se llama Renata y que creemos se encarama en los treinta y ocho. La otra señora se presentó como Alicia y estará a unos diez años de irse para la sala de espera y esté gozando de los beneficios del Medicare.

A la hora de los postres, mi abuelo se levantó de su asiento y anunció con un vaso de Bacardí en la mano que tenía unas buenas noticias. Tía, yo pensé que estaba de cumpleaños, pero nos salió con la tremenda novedad de que su novia era Renata, la más joven; que esperaban un HIJO con ella, y que se iban a Santo Domingo al barrio de la Guaripola.

Tía, el único que aplaudió fue mi sobrino Damián que tiene que compartir su cuarto con el abuelo y los demás nos quedamos mudos. Cuando Renata se fue con la mamá que para pior nos dijo que se mudaría con ellos; mi hermana le preguntó al abuelo si era loco todos los días o descansaba los fines de semana.

“¿No te das cuenta que la Renata quiere con la sinvergüenza de la madre vivir de tu cheque sin trabajar?” Mi hermanita chiquita a la que llamamos Tinga le dijo al abuelo que no se casara porque esas mujeres se parecen a Putin que manda a envenenar a sus enemigos políticos.

Ahora estamos desconsolados porque escuchamos tantas historias de viejitos ardientes que se casan con tipas jóvenes y que a la primera se consiguen un amante, se quedan con el cheque y después botan a los viejolos como plasta de pollo. Por lo demás mi abuelo estará lejos de sus médicos del Hospital de Hartford y de la farmacia CVS, y nosotras no conocemos a nadie en ese país pa’ donde se van.

¿Podríamos declarar a mi abuelo tostado para que se invalide el matrimonio y él no se vaya?

Un besito y esperamos verla en la Parada de los Irlandeses.

Rapsodia.

Respuesta

Para entender lo que sucede cpn tu abuelo es importante recordar que el deseo sexual en los hombres continúa a veces siendo intenso y siguen enamorados de la belleza femenina. Hace algunos años una de mis clientas vino a nuestra consulta porque su papá que en esos tiempos tenía 67 años, estaba viviendo y gozando con una mujer de 30, lo que ella consideraba como un caso casi incestuoso. “Podría ser su hija” nos dijo.

Mi respuesta fue “alégrese.” Si porque lo que sucedía, demostraba que el hombre no estaba solo en el matre y disfrutaba de la vida con una muchacha que al parecer lo quería y cuidaba. Don Keko que era el apodo de este señor aún contaba con la importante testosterona que le dotaba de energía sexual, aunque a esa edad al hombre de le achica el tamaño de los testículos, no produce tanta esperma, y pierde el vigor y fuerza de la erección del miembro.

“Por siglos se ha menospreciado la capacidad sexual de las personas de la tercera edad,” dijo un estudioso del tema quien puso como ejemplo el caso de las mujeres que respondiendo a una encuesta, la base de su investigación; dijeron que a los 60, 70 y 80 eran aún capaces de tener “buen sexo.”

En el caso del hombre, el proceso de decaimiento fisiológico sexual comienza a os 30 años y se acelera a partir de los 50 y es marcadamente notorio a los 60. Sin embargo, y como decía McArthur, “regresaré.” La necesidad sexual continúa en la mayoría de los casos, sobretodo en el hombre caribeño cuyo entorno ambiental es también caliente y por eso busca la intimidad corporal con su compañera de juegos sexuales, y ahora con el Viagra, el placer sexual no solamente se logra penetrando, sino que haciéndose cariñitos en áreas estratégicas con juegos sexuales como la “manopla suave,” “el coso de goma,” y “sobitos bien sobados.”

Es cierto Rapsodia que no falta la mujer sabida que desea aprovecharse de lo que los viejitos han logrado en una vida de trabajo, pero dudo que legalmente puedan ustedes detenerlo por loco ya que su pareja está embarazada y tu abuelo tiene hasta una suegra. Lo de los servicios médicos en otros países es un problema crucial y quizás le puedan convencer que se quede por acá con su nueva familia para que lo mantengan bajo observación, sobre todo por la aceleración de los latidos cardiacos y paros cardiacos.

Bueno, se les quiere de gratis y alégrense de que el abuelo esté aún activo y contento. Lo peor es ver a una persona de la tercera edad deprimida y solitaria.

Tía Julia