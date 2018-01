Mi esposa se curó de las telenovelas ¡Aleluya!, por La Tia Julia

Consulta: Tía Julita, espero que de entre la multitud de consultas que seguramente llegan a sus manos cada día y que sus ojos de lechuza examinan con atención y sabiduría, le dé una miradita a este e-milio en que me referiré a un milagro sucedido a fines del 2017 y que se ha hecho más obvio e irrebatible en el 2018.

Durante decenios, mi esposa Decimalí se desconectaba del mundo a la seis de la tarde o de la noche ya que los inviernos en la Nueva Inglaterra se ponen más oscuros que un tweeter de Trump y acaparaba el plasma para ver una serie de telenovelas en el canal hispano que se titulaban “La tataranieta de Topacio y el Doctor Butriago,” “Amores satánicos,” “Bisabuelo ¡NO! era el padre,” “Simplemente Morón,” “Johnny, el traficante de levadura,” o “Tú eres mi hijo y no lo acepto.”

Como usted sabrá, estas telenovelas duraban meses y a veces años ya que cuando eran exitosas, los empresarios pillos iban improvisando capítulos que se ponían más desabridos que jugo de urea. Finalmente y ya cuando las hojas del calendario del 2017 iban cayendo como lluvias otoñales, con mi esposa vemos un nuevo tipo de telenovelas que nos complacen y que nos dan temas para dialogar e incluso intimar.

Todos las noches y en los atardeceres grises de este invierno que no nos ha tratado tan mal; nos deleitamos con lo que yo denomino “Los capítulos de Trump” que se transmiten todos los días de la semana en el canal 62 CNN. Mi esposa Decimalí ha dicho, ¿para qué telenovelas si en la Casa Blanca pasan siempre cosas extrañas? y para comodidad de sus lectores mencionamos algunos capítulos.

“La aparición de la pecadora Melania, la Primera Dama Porno,” “La venganza del ogro blanco,” “La compleja e íntima relación Bannon/Trump era muy íntima,” “Los tenebrosos pecados en las Torres,” “Trump Junior y el derecho de Nacer,” “Simplemente Racista,” “La infiltración de los seguidores de Hitler,” “Los amores de Putín,” ‘Los préstamos impagos del presidente,” “El misterio de la capucha blanca de Bannon,” “Flynn, el general pillo, “Portavoces del demonio,” “Macho Cabrío y los secretos de la Torre número dos,” entre otros.

Cuando nos aburrimos de las telenovelas de CNN no cambiamos al canal 63 NBC para deleitarnos de bochinches políticos más sabrosos que los capítulos de “Juan el Machote Narco de Toluca” que es muy sangriento y donde muere hasta el director y los camarógrafos.

En la cadena NBC está la sección de las entrevistas venenosas y los comentarios suculentos acerca de los “Amoríos públicos del Macho Cabrío,” en donde se relatan episodios picantes de las aventuras eróticas del Trumpi.

La semana pasada y sin ir más lejos ya que podemos perdernos; se llevó a cabo una entrevista a una actriz porno que era la estrella de las telenovelas picantes “La Eva sin Hoja de Parra y el Adan juguetón,” y “Juguemos Golf con tres hoyos.” La actriz que se pinta el pelo como el actor Trumpetita se denomina en el mundo comercial “Hotti Fire Flames,” y atraía visitantes a los campos de golf del presidente jugando tres hoyitos en tanga con hilos con diplomáticos y aliados republicanos que se escapan los fines de semana de sus esposas.

Tía Julia, ahora con mi esposa compartimos más, hablamos de estos temas antes de dormirnos a calzón quitado, es decir sin barreras, murallas ni trincheras emocionales, y ahorramos electricidad ya que utilizamos solamente uno de los plasmas.

Les recomendamos este plan a sus distinguidos lectores para que disfruten de telenovelas del Mundo Real.

Desde ya le deseamos un Feliz Día de San Valentín anticipado ya que en este país para vender más, comienzan a vender ya tarjetas para el Día de la Madre en el mes de diciembre.

Humberto

Respuesta

Estimado muchacho Humbert lechuzo.

Creo que has dado en el clavo para acortar este largo invierno que ha descorazonado a las familias que han llegado de Puerto Rico para radicarse en Hartford debido al atraso del gobierno federal de Trump para enviar ayuda y al menos proveer luz a más de un millón de familias.Esto de la oscuridad es realmente una tortura ya que cuando caen las sombras de la noche y canta el coquí, las pandillas han comenzado sus riñas por el control de territorios y dicen que la suma de muertos se eleva a más 30 en lo que lleva este año.

En las zonas oscuras, las familias no se atreven a salir a la calle y deben encerrarse y escuchar los estampidos de pistolas, revólveres, escopetas y ametralladoras por la noche.Tampoco pueden mirar las telenovelas de CNN ni NBC debido a la falta de energía eléctrica, salvo que cuenten con plantas eléctricas que meten más ruido que la noche de luna de miel de los gatos, o sofisticados sistema de baterías AAAAA Plus para las computadoras elípticas.

Me gustaría que así como los representantes estatales de Connecticut han viajado a la Isla para ver lo que hay en Comerio, Utuado, y Patillas y no les cuenten; Trump debiera enviar a la Ivanka y a Donald “Freddo” Trump para que pasen una semanita en Utuado y vean como sufre el pueblo.

El sociólogo Karl Bunster Ortiz expresaba en su libro “Temas acerca de la alienación,” que las telenovelas y los programas de la televisión no son necesariamente reflejos de la realidad y si lo son; recogen en sus historias negativismo extremo o cosas que no se ven.”Bunster Ortiz también mencionaba que libros y películas acerca de Harry Potter, sumergen a los lectores o espectadores en mundos de fantasía y cosas que no se ven que las gentes sed las creen como lo fue el mito de Toño Bicicleta.

En este sentido, observar las noticias y películas tales como “Post” ayudan a despertar el interés por la cosa pública y no nos encerrarnos en concursos fatulos o dramas familiares como “Atlanta Housewives,” donde lo que muestran es a las artificiales y plásticas esposas de hombres billonarios que se dan el palo constantemente y se celan las unas con las otras.

En tu e-milio mencionaste la telenovela Topacio engendrada durante el periodo de oro de la telenovela venezolana con Grecia Colmenares y Víctor Cámara que se trasmitió por varios años e incluso se tradujo al inglés.Los gringos y gringas todavía se preguntan qué sucedió con Cheito.Sin embargo y según me contaba mi abuelita, ¿cómo olvidarse de la telenovela “el Derecho de Nacer” de 1965, “Floricienta” que vio la luz en Argentina el 2004, “Pedro el Escamoso” generada en Colombia, y “Yo soy Betty la Fea” también de Colombia?

Bueno y vamos a dejarlo así.

Les recomendamos para que la vean la familia la historia del osito “Paddington II” ahora en cartelera que renueva el espíritu y nos hace pensar en un mundo de solidaridad, creatividad y encuentro.

He dicho y disfruten de las telenovelas de CNN.No se pierdan el próximo capítulo “El complejo diagnóstico médico de Trump y la colonoscopía misteriosa y sin anestesia.”

Vuestra Tía Julia que les quiere pa’ gratis