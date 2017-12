“Mi futura nuera se dice Latina, pero NO habla nuestra lengua”, por La Tia Julia

Tía Julia, Con mi amiga Fela aprovechamos la oportunidad de saludarla a usted, a Doña Norma, a Don King y a los empleados del único periódico que une a las comunidades de habla hispana de Connecticut, deseándoles una Feliz Navidad y Día de Reyes.

Comentando con mi supervisora en el DD de Bridgeport que está cerca de la Botánica; nos decíamos que con “la Voz” nos enteramos de lo que pasa en todas partes y entre otras cosas, de las maldades que hacen algunos y como tarde o temprano les llega el castigo.

Resulta tía que mi hijo Sebastián a quien con amor le decimos “Sebiche” porque somos del país de Miguel Grau; estudia actualmente un Asociado en el colegio Goodwin que tiene que ver con los problemas de la mente de la gente que tiene ideas raras, tal como la del presidente Trump que ahora piensa crear con la ayuda de otros billonarios su propia agencia privada de Espionaje que se pasaría a llamar Dick Tracy LLC.El presidente le enviaría entonces la factura de gastos al gobierno como hace con sus restaurantes donde se dan las comelatas.

Anyway.Mi hijo nos había dicho que estaba de novio y nosotros pensábamos que sería alguna compatriota de nuestra hermosa tierra, pero el pasado domingo trajo a almorzar con nosotros a una damisela muy flaca que mostraba mucha pierna y que de partida me pareció jaquetona y creída.De llegada nos dijo que era “Latina,” palabra que he escuchado pero que no entiendo porque una no sabe si es de aquí o de allá aunque después nos dijo que nació en Texas pero que sus abuelos eran de Guadalajara y Jalisco respectivamente; y que no hablaba Latín ni español porque era “chicana.”

Con mis hijas nos fijamos en sus uñas pintadas con colores fúnebres y casi estamos seguras que usa peluca.Durante todo el tiempo tuvo a Sebiche agarrado del brazo como si éste fuera no vidente y solamente lo soltó cuando mi muchacho fue al baño para hacer sus necesidades.

El plato de entrada en el almuerzo de bienvenida, fue un cebiche que prepara mi esposo con una receta de la región de Pisco donde nacen muchos nenes porque esta milagrosa ensalada hecha con pescado crudo pero sazonado con limón y otras especias, parece ser un poderoso afrodisiaco y se está exportando a Noruega, Dinamarca y Holanda dizque porque por allá siempre está nublado, la gente se deprime y no quieren hacer babys, ¿usted me entiende?

Recién servido el plato de entrada, la flaca enseguida habló en ingles algo así como que el limón le caía mal y yo le entendí algo como ulcera piloris.Como había pan que preparamos en casa, Leslie que es el nombre de la flacuchenta se jartó de pan con mantequilla.Pero eso no fue nada ya que de plato principal teníamos cuye asado que como usted debe saber es un guiso deliciosito preparado con carne de ese roedor.

Allí la flaca armó un escándalo porque le asustaron las orejitas del animalito y pidió permiso para ir al baño.¿Qué le pasó a ésta? le pregunté a Sebichito y él me respondió que Leslie era vegana y no comía carne al menos por la boca.Cuando la flaca regresó, venia más pálida que el hijo menor de Trump, pero medio despeinada y más jincha.

Sabiendo ya lo que había, le servimos una ensalada de tomates, lechuga, aguacate y cebolla, pero también la rechazo porque dijo que la cebolla le afectaba el hígado.“My liver is sensible,” dijo y siguió comiendo pan.Ah, pero mire lo que descubrimos.Al comienzo del almuerzo mi esposo que es integrante de la organización El Señor de los Milagros llevó a cabo la bendición, pero esta “latina” no bajó la cabeza con la humildad que se acostumbra y dijo después que era algo así como “agnostic.” Después mis hijas me tradujeron eso como una persona que no cree en Dios.

Yo no sé tía que hacer.Mi esposo dijo que va a hablar con Sebichito de “hombre a hombre” porque no le cayó bien la “latina.” Yo le dije que me dejara a mí porque Sebichito tiene más confianza conmigo y me lo cuento todo, incluso aquello.Lo más curioso querida tía es que a mis hijas la flaca les cayó bien y entonces aquí estamos mi esposo y yo pensando lo que es el destino y la vida.

No estoy segura que la invitemos para la cena navideña y deberé hablarlo con Sebichito que la textea cada diez minutos a su trabajo en una clínica de operaciones bariátrica donde da charlas acerca de los saludables que es mostrar el esqueleto.¿Qué le vería este niño a esta Latina que no habla español?Nos sentimos más confundidos que los embajadores que nombra el presidente y le juro que todo esto nos está haciendo pensar que viviríamos mejor en Cajamarca.

Abrazos y reciba nuestras bendiciones.

Chabuca

Querida Chabuca,

Tu nombre “Chabuca” me transportó instantáneamente a los años de oro de esa gran compositora y cantante peruana Chabuca Granda cuyo nombre de pila fue María Isabel Granda Larco nacida enCotabambas, Apurimac.Mi mamá y la abuela Pancha la admiraban y cantaban a dúo las canciones “Fina estampa,” “José Antonio” y “La Flor de la Canela” que según un amigo, la ciudad de Lima la convirtió en el himno de esa metrópoli.

Entrando en materia como decía un dermatólogo experto en sarpullidos en la faz, noté que la muchacha flaca hizo escante en tu hogar y les sorprendió porque era peculiar. Esto es típico en el primer encuentro de la familia con alguien ajena o ajeno al núcleo familiar y proveniente de una cultura distinta.

A mí también me llamaba la atención este apelativo de “chicano” o “chicana” que nada tiene que ver con el tamaño de la persona sino que se refiere a una persona de origen mejicano o mejicana que vivían y viven (aunque le pese a Trump y a Sessions), en territorios que en un tiempo pertenecieron a México tales como Texas, Arizona, Nuevo México, California, Utha, Nevada y secciones de los estados de Colorado y Wyoming, lo cual es bastante.

La palabra Latina o Latino por otra parte se refiere a personas nacidas en los Estados Unidos que no son fluentes en el idioma español.

Fíjate que la población mejicana en los Estados Unidos hasta julio del 2009 alcanzaba a 31 millones y representan el 66 por ciento del total de los latinos o hispanos.

Por eso son notables y llamativas para ustedes las diferencias culturales y estilo de vida de Leslie la chicana/latina, pero esto es común en los Estados Unidos donde hasta ahora y no sabemos mañana con esto de las deportaciones; existe esta maravillosa diversidad de grupos humanos que el actual gobierno pretende obviar construyendo una muralla.El que sea vegana explica él porque es flaquita, pero ustedes tienen muchos guisos como las papas a la huancaína que le encantan a los que trabajan en La Voz y que son vegetarianos. Yo no como cuye, pero como digo esta es una cuestión culinaria cultural.

Yo no criticaría tanto la decisión de tu hijo Sebastián, sino que la respetaría.El hombre ya tiene 32 años y tiene su propio criterio.Conozco a muchachas de tu país que se han casado con iranís, polacos, Alemanes, y hasta chinos y han engendrado hijos y son muy felices.Lo que sucede Chabuca es que estamos en los Estados Unidos y aunque las comunidades nuestras tienen la tendencia a aislarse, y se agrupan principalmente en torno a sus iglesias, especialmente la católica Apostólica y Romana.Conversen pronto con Sevichito pero sin imponer la opinión, el punto de la diferencia religiosa para que piensen si sus futuros hijos e hijas serán o no bautizados de acuerdo al rito del Papa Panchito.

Por lo que veo Chabuca, lo de tu hijo con la flaquita pareciera que va en serio así es que no te extrañe que en el futuro seas la abuela de chaparritos y chaparritos que bailen los hermosos valses de tu país y admiren a Pancho Villa.

Le deseo unas felices fiestas de fin de año y un próspero Año Nuevo 2018 que como van las cosas parece que será interesantísimo.Quizás nos veamos en los restaurantes Cora-Cora al que vi con muchas estrellas y gran acogida del público en este año que se nos va y que no vuelve más.Es que como los trenes antiguos, el tiempo se va echando humito

Tía Julia